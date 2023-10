Nissan présente le concept Hyper Force au Salon de la Mobilité du Japon

Nissan dévoile le concept entièrement électrique Hyper Force, apogée de leur série de concepts « hyper », lors du Salon de la Mobilité du Japon, incarnant la vision de l’entreprise pour la mobilité future.

La Nissan Hyper Force, une supercar entièrement électrique, allie haute performance et conscience environnementale.

La voiture concept propose des expériences de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV), fusionnant les mondes de conduite réelle et virtuelle.

Lors du Salon de la Mobilité du Japon, Nissan a dévoilé la Nissan Hyper Force, le dernier élément de leur série de cinq véhicules concept « hyper ». Cette série, dont un modèle par semaine fût révélé, souligne selon Nissan « l’engagement de Nissan à anticiper et répondre aux diverses demandes et modes de vie des futurs clients. »

Destinée aux passionnés de course et aux amateurs de jeux vidéo, la Hyper Force offre l’exaltation du circuit de course tout en étant respectueuse de l’environnement. Au cœur de sa conception se trouve un groupe motopropulseur entièrement électrique de haute puissance, soutenu par une batterie capable de fournir jusqu’à 1 341 chevaux. Renforcé par la technologie avancée de contrôle intégral e-4ORCE de Nissan, le véhicule promet une maniabilité supérieure.

Son ethos de conception, à l’intérieur comme à l’extérieur, tâche de combiner forme et fonction. Une collaboration avec Polyphony Digital Inc. a permis la conception d’interfaces utilisateur graphiques dynamiques qui changent en fonction des modes de conduite – « R » pour la course et « GT » pour le grand touring. Chaque mode offre une expérience unique adaptée aux besoins du conducteur.

La sécurité est également primordiale pour la Hyper Force, alors qu’elle offre un ensemble de capteurs et un hyper LIDAR garantissant une sécurité maximale sur les routes publiques comme sur les circuits. Une caractéristique remarquable est ses capacités de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV), permettant aux conducteurs de s’engager dans des expériences ludiques, que ce soit pour courir contre la montre, contre des joueurs en ligne, ou même contre des avatars numériques de pilotes professionnels.

Cette présentation coïncide avec le 90e anniversaire de Nissan. Le Salon de la Mobilité du Japon 2023 offre à Nissan une plateforme pour exposer sa vision plus large de la mobilité électrifiée, la rendant accessible à un public varié. La Hyper Force, avec son mélange de performance et de durabilité, incarne la vision de Nissan d’une supercar entièrement électrique haute performance pour l’avenir.