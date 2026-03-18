La part des ventes de véhicules électriques au Canada chute à 7,7 % en janvier avant la remise à zéro des incitatifs

Les données de Statistique Canada montrent que les ventes de VZE en janvier ont reculé à 8 826 unités avant l’entrée en vigueur, le 16 février, du nouveau programme de rabais de 5 000 $ d’Ottawa.

En janvier, les ventes de véhicules électriques n’ont représenté que 7,7 % du marché automobile canadien, loin de l’objectif autrefois obligatoire de 20 % pour 2026.

Le Canada a enregistré une baisse des ventes de VZE d’une année à l’autre chaque mois depuis février 2025.

Le nouveau rabais d’Ottawa offre jusqu’à 5 000 $ et a commencé à s’appliquer aux acheteurs le 16 février.

La part du marché des véhicules électriques neufs au Canada a subi un recul au cours du premier mois de l’année, les ventes de janvier ayant fortement diminué par rapport au même mois un an plus tôt. Les données de Statistique Canada montrent que 8 826 VZE ont été vendus au cours du mois, ce qui ne représentait que 7,7 % des ventes totales de véhicules légers, établies à 114 415 unités.

Le résultat de janvier a représenté une baisse considérable de près de 40 % d’une année à l’autre. Il a aussi complété une année entière de pertes mensuelles continues par rapport aux périodes comparables de l’année précédente, à compter de février 2025.

Ce recul a suivi d’importants changements aux incitatifs à l’achat aux échelons fédéral et provincial. Le programme fédéral d’Incitatifs pour les véhicules zéro émission a épuisé son financement en janvier 2025, retirant ainsi un soutien clé qui avait contribué à réduire le coût initial des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables. Les changements de politiques provinciales ont ajouté une pression supplémentaire. Plusieurs provinces ont soit annulé leurs programmes, soit réduit les montants des rabais au cours de la même période. Les véhicules électriques coûteux se sont ainsi retrouvés encore plus hors de portée pour de nombreux acheteurs potentiels.

Le Québec demeure la province la plus importante du marché canadien des VZE, ce qui rend ses changements de rabais particulièrement significatifs pour les totaux nationaux. Au début de 2025, la province a abaissé son incitatif aux consommateurs de 7 000 $ à 4 000 $. En 2026, ce soutien a de nouveau été réduit pour ne pas dépasser 2 000 $.

Ces modifications de politiques combinées aident à expliquer pourquoi les ventes de véhicules électriques ont faibli mois après mois tout au long de 2025 et jusqu’en janvier 2026. Avec moins d’incitatifs publics offerts, le prix d’achat réel pour de nombreux acheteurs de VZE a augmenté, ce qui a limité la demande.

La bonne nouvelle possible, c’est que les faibles chiffres de janvier pourraient représenter le dernier mois de recul plutôt qu’une tendance à plus long terme. Ottawa a lancé le mois dernier un nouveau programme de rabais qui offre jusqu’à 5 000 $ de réduction sur les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables en 2026, avec un soutien appelé à diminuer graduellement jusqu’en 2030.

Les consommateurs sont devenus admissibles au nouvel incitatif fédéral à compter du 16 février. Le programme de remplacement devrait stimuler la demande au cours de 2026. Que cette reprise soit immédiate ou graduelle, la plus récente structure du rabais fédéral donne au marché canadien des VZE une chance de reprendre là où il s’était arrêté il y a un peu plus d’un an.

Source: Automotive News