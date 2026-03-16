Les ventes de véhicules neufs ont diminué de 3,5% au Québec entre 2024 et 2025

Anthony Lemonde
By Anthony Lemonde
Nouvelles sur les voitures Économiques et Écologiques
Ford F-150 2026 | Photo: Ford

  • Les ventes de véhicules électriques ont reculé de 59,1% durant la même période.

  • Les camions et les VUS à essence et hybrides ont vu leurs ventes augmenter de 14,2%.

  • Les Chevrolet Equinox EV, Toyota Corolla, Toyota RAV4 et Ford Série F sont toujours au sommet de leur catégorie respective.

Les chiffres de ventes des véhicules neufs au Québec en 2025 ont été publiés ce matin par Automedia, voici ce qu’on peut en tirer.

Tout d’abord, le marché en entier s’est contracté de 3,5% par rapport à 2024, pour des ventes totales de 436,797 véhicules de janvier à décembre 2025.

Partiellement responsable de cette baisse sont les véhicules électriques, qui pour leur part, ont diminué de 59,1% au cours de la même période.

Cela s’explique notamment par le retrait des subventions fédérales et de la diminution du montant accordé au provincial au début de 2025, mais aussi par une économie incertaine et une situation tarifaire complexe pour certains véhicules.

Cela dit, les camions et les VUS hybrides et à essence ont vu une augmentation des ventes de l’ordre de 14,2%, ce qui signale aussi un changement de préférences chez les consommateurs.

Les berlines et voitures à hayon hybrides et a essence ont aussi bénéficié, avec des ventes de 55 599 unités, représentant une augmentation de 4,8%.

En étudiant chaque catégorie, on peut constater quelques surprises.

Véhicules Électriques

Chevrolet Equinox EV

Par exemple, parmi les berlines et voitures à hayon électriques, la Tesla Model 3, première des ventes en 2024, a chuté jusqu’au cinquième rang en raison d’une diminution énorme de 95,9%. En chiffre, cela signifie qu’alors que 8 634 unités de la Tesla Model 3 avaient trouvé preneur au Québec en 2024, c’est seulement 351 qui en ont fait de même en 2025, soit le même nombre que pour la Polestar 2, dont l’importation a cessé en mars.

La Hyundai IONIQ 6 conserve sa place au deuxième rang avec des ventes de 1 363 unités (-33,5%), alors que la Fiat 500e ressort grande gagnante de sa catégorie, avec 1 570 ventes (+44,4%).

Du côté des VUS et des camionnettes électriques, le Chevrolet Equinox EV demeure en tête avec 6,791 ventes, malgré une diminution de 52,9%.

Les plus fortes chutes sont enregistrées par les Audi Q8 e-Tron (-98,4%), Kia EV6 (-98,1%), Kia Niro EV (-89%) et Volvo EC40 (-83,4%), alors que les plus fortes hausses sont attribués aux Cadillac Escalade IQ (+2 044%), Audi Q6 e-Tron (+1 257 %), GMC Sierra EV (+941,7%) et Volvo EX90 (+550%).

Les Hyundai Ioniq 5 (-73,4%) et Tesla Model Y (-75,6%) cèdent leur deuxième et troisième rangs respectifs aux Ford Mustang Mach-E et Hyundai Kona EV.

Marque Modèle Ventes 2025 Ventes 2024
Chevrolet Equinox EV 6791 14,421
Ford Mach-E 4452 6,228
Hyundai Kona EV 3351 7,238
Hyundai Ioniq 5 2814 10,586
Tesla Modèle Y 2277 9,347
Volkswagen ID.4 2220 6,352
Toyota bZ (bZ4X) 1749 4,817
Fiat 500e 1570 1,087
Nissan Ariya 1376 2,982
Hyundai Ioniq 6 1363 2,049
Cadillac Optiq EV 1223 0
Chevrolet Blazer EV 1211 4,189
Chevrolet Silverado EV 1030 924
Kia EV9 889 2,711
BMW i4 873 1,07
Subaru Solterra 704 1,799
Honda Prologue 671 342
Hyundai Ioniq 9 615 0
Volvo EX30 BEV 545 602
Cadillac Lyriq EV 532 1,028
GMC Sierra EV 500 48
Audi Q4 e-tron 475 2,261
Audi Q6 e-tron 475 35
Nissan Leaf 471 1,27
Kia Niro EV 358 3,247
Polestar 3 353 0
Polestar 2 351 1,358
Tesla Modèle 3 351 8,634
Dodge Charger 238 100
BMW iX 212 321
Volkswagen ID. Buzz 193 39
Cadillac Escalade IQ EV 193 9
Cadillac Vistiq EV 147 0
Tesla Cybertruck 130 indisp.
GMC Hummer EV VUS 128 194
GMC Hummer EV Camionnette 119 140
Lexus RZ 107 344
Kia EV6 101 5,192
Mercedes-Benz EQB 88 185
BMW i5 85 82
Acura ZDX 69 35
Volvo C40 65 391
Volvo EX90 BEV 65 10
Porsche Taycan 61 91
Genesis GV60 58 126
Genesis GV70 Électrifié 56 87
Mercedes-Benz EQE Berline et VUS 52 104
Lucid Air 44 44
Tesla Modèle X 44 133
Audi A6 e-tron 39 0
Tesla Modèle S 38 115
Polestar 4 38 0
Rivian R1S 26 indisp.
BMW i7 21 20
Rivian R1T 12 indisp.
Audi e-tron GT 9 33
Mercedes-Benz EQS Berline et VUS 9 29
Jaguar I-Pace 8 4
Audi Q8 e-tron 6 364
Lucid Gravity 6 0
Cadillac Escalade IQL EV 5 0
Genesis G80 Électrifié 2 2

 

Berlines et voitures à hayon hybrides et à essence

Toyota Corolla XSE Hybrid AWD 2025 | Photo: Anthony Lemonde

Pour ce qui est des voitures à motorisation hybrides ou a essence, la Toyota Corolla conserve la première place avec 7 398 ventes (-2,2%), la Hyundai Elantra est en deuxième place avec 5 932 ventes (+29,2%) et la Kia K4 occupe le troisième rang avec 5 918 unités vendues (+754%).

Les plus fortes augmentations des ventes reviennent aux Kia K4 (+754%), Lexus LS (+250%), BMW Série 5 (+147,4%) et Mercedes-Benz CLE (+140,7%), tandis que les plus grandes diminutions sont enregistrées par les Volvo S60 (-75,2%), Lexus RC (-59,1%), Toyota Crown (-59,1%) et Volkswagen Golf GTI (-42,6%) si l’on ne tient pas compte des modèles discontinués dont les derniers inventaires ont été écoulés durant l’année.

Marque Modèle Ventes 2025 Ventes 2024
Toyota Corolla 7398 7568
Hyundai Elantra 5932 4590
Kia K4 5918 693
Honda Civic 5550 5570
Volkswagen Jetta 3904 3421
Mazda 3 3466 3231
Toyota Prius 3290 2779
Nissan Sentra 2765 3269
Toyota Camry 1469 1800
Subaru Impreza 1452 1423
Volkswagen Golf R 1015 1123
Audi A5 874 711
Subaru WRX 827 964
Nissan Versa 745 393
Audi A3 725 386
Mini Cooper 706 700
Volkswagen Golf GTI 643 1121
BMW Série 3 634 480
Mitsubishi Mirage 585 1 168
Porsche Série 911 566 558
Ford Mustang 554 521
Chevrolet Corvette 538 562
Honda Accord 520 425
Hyundai Sonata 499 356
BMW Série 4 483 534
Lexus IS 265 293
BMW Série 2 261 349
Mazda MX-5 259 308
Audi A6 238 170
BMW Série 5 235 95
Porsche 718 228 204
Nissan Altima 194 218
Cadillac CT5 170 153
Mercedes-Benz Classe C 164 171
Subaru BRZ 159 126
Mercedes-Benz CLA 144 137
Mercedes-Benz CLE 142 59
Genesis G70 137 188
Toyota GR Corolla 135 146
Nissan Z 130 64
Acura Integra 123 152
Acura TLX 120 172
Lexus ES 117 142
Mercedes-Benz Classe E 90 95
Toyota GR86 89 124
Cadillac CT4 85 70
Chevrolet Malibu 82 630
Audi A4 81 588
Porsche Panamera 74 50
Toyota GR Supra 74 64
BMW Z4 73 44
Volvo V60 71 108
Toyota Crown 63 154
Audi A7 54 37
Kia Rio 41 155
Kia Forte 41 2343
Genesis G80 37 34
Volvo V90 37 38
BMW Série 8 36 53
BMW Série 7 34 38
Volvo S60 31 125
Honda Prelude 26 0
Mercedes-Benz AMG GT 26 19
Mercedes-Benz Classe S 25 27
Alfa Romeo Giulia 22 19
Chevrolet Camaro 19 103
Lexus LC 15 19
Jaguar F-Type 12 16
Audi A8 10 9
Mercedes-Benz SL 10 16
Lexus RC 9 22
Jaguar XF 9 6
Lexus LS 7 2
Maserati MC20 7 12
Genesis G90 6 8
Chrysler 300 5 25
Maserati GranTurismo 5 11
Dodge Challenger 4 127
Infiniti Q50/Q60 2 248
Maserati Ghibli 2 5
Audi R8 2 25
Nissan GT-R 2 10
Subaru Legacy 1 33
Maserati Quattroporte 1 3
Kia K5 0 6
Nissan Maxima 0 33
Mercedes-Benz CLS 0 10
Volvo S90 0 7
Audi TT 0 8

 

VUS hybrides et à essence

Toyota RAV4 PHEV 2025 | Photo: Olivier Delorme

Sans surprise, le Toyota RAV4 a été le VUS le plus populaire au Québec en 2025, comme c’est le cas depuis plusieurs années. Cette fois-ci, cette position a été obtenue grâce à 15 410 ventes, une diminution de 5,7%.

Le Subaru Crosstrek arrive deuxième avec 12 692 ventes (+22,3%) et le Hyundai Tucson termine troisième avec 11 766 ventes (+50,7%).

Les modèles en plus forte augmentation dans cette catégorie sont les Nissan Kicks (+564,3%), Lincoln Navigator (+545,6%), Toyota Crown Signia (+200,9%) et Infiniti QX50 (+166,5%).

Ceux qui ont connu la plus forte baisse de popularité, à l’exception des modèles discontinués, sont les Alfa Romeo Tonale (-68,4%), Nissan Pathfinder (-54,9%), Kia Soul (-54,7%) et Jeep Wagoneer (-49,5%).

Marque Modèle Ventes en 2025 Ventes en 2024
Toyota RAV4 15410 16343
Subaru Crosstrek 12692 10380
Hyundai Tucson 11766 7808
Hyundai Kona 9166 6367
Kia Seltos 8003 5790
Honda CR-V 7803 6928
Kia Sportage 7793 5908
Nissan Kicks 7573 1140
Mazda CX-5 7351 6424
Nissan Rogue 7316 7159
Volkswagen Taos 6820 5077
Mitsubishi Outlander 6313 9038
Nissan Kicks Play 6291 7278
Toyota Corolla Cross 6253 5760
Ford Escape 6203 6416
Mazda CX-30 6022 5035
Volkswagen Tiguan 5744 4029
Honda HR-V 5513 5445
Subaru Forester 5305 3669
Hyundai Venue 5110 3246
Chevrolet Trax 4696 4381
Kia Sorento 4071 3404
Audi Q5 3935 2659
Mitsubishi RVR 3178 2310
Mazda CX-90 2490 2749
Ford Explorer 2444 1624
Audi Q3 2442 2106
Mazda CX-50 2421 3197
Chevrolet Equinox 2315 1363
Hyundai Santa Fe 2206 2019
GMC Terrain 2200 1713
Subaru Outback 2163 3755
Jeep Wrangler 2059 3429
Mazda CX-70 2056 1143
Mitsubishi Eclipse Cross 2034 1613
Chevrolet Trailblazer 1927 2475
Ford Bronco Sport 1879 1656
Buick Encore GX 1794 1749
Buick Envista 1779 1808
Lexus NX 1745 1316
Kia Niro 1733 907
BMW X1 1510 974
BMW X3 1442 1,56
Lexus RX 1350 1491
Hyundai Palisade 1342 1061
Buick Envision 1336 648
Toyota Grand Highlander 1336 750
Volvo XC60 1335 1119
Genesis GV70 1296 885
Chevrolet Traverse 1235 527
Volvo XC40 1163 1,309
Ford Bronco 1155 1141
Volkswagen Atlas 1148 1524
Honda Pilot 1051 1050
Jeep Grand Cherokee 1001 1145
Toyota 4Runner 961 436
Jeep Compass 944 559
Porsche Macan 922 904
BMW X5 884 850
Volvo XC90 881 513
Honda Passport 856 506
Acura RDX 839 1 017
Mercedes-Benz GLC 834 594
MINI Countryman 764 653
Kia Telluride 761 1012
Toyota Highlander 740 1271
GMC Yukon 735 373
Chevrolet Tahoe 669 521
Volkswagen Atlas Cross Sport 657 732
Land Rover Range Rover Sport 653 384
GMC Acadia 619 291
Nissan Pathfinder 611 1355
Lexus UX 569 452
Land Rover Defender 568 448
Infiniti QX50 549 206
Lincoln Nautilus 542 471
Nissan Murano 533 482
Dodge Durango 525 487
Lincoln Navigator 510 79
Audi Q7 506 269
Acura MDX 504 569
Chevrolet Suburban 491 290
Subaru Ascent 483 628
Cadillac XT4 468 867
BMW X2 464 371
Mercedes-Benz GLE 464 543
Porsche Cayenne 444 551
Cadillac XT5 410 400
Land Rover Range Rover 408 375
GMC Yukon XL 403 265
Chevrolet Blazer 396 692
Infiniti QX60 393 734
Ford Expedition 386 293
Toyota Land Cruiser 385 351
Acura ADX 348 0
Audi Q8 343 285
Lincoln Corsair 334 459
Toyota Crown Signia 328 109
Infiniti QX80 325 243
Dodge Hornet 318 610
Cadillac Escalade 315 245
Lexus TX 300 302
Genesis GV80 294 234
Buick Enclave 277 124
Kia Soul 276 609
Ford Edge 258 1154
BMW X6 247 263
Mercedes-Benz GLA 223 174
Mercedes-Benz Classe G et GL 221 234
Nissan Armada 217 95
Toyota Sequoia 213 199
Lexus GX 200 89
Cadillac Escalade ESV 186 136
BMW X7 176 154
Land Rover Range Rover Velar 161 143
Jaguar F-Pace 157 138
Lincoln Aviator 156 265
Mercedes-Benz GLB 151 91
Cadillac XT6 151 165
BMW X4 149 267
Land Rover Range Rover Evoque 125 131
Lexus LX 112 88
Infiniti QX55 97 83
Maserati Grecale 81 110
Alfa Romeo Tonale 68 215
Alfa Romeo Stelvio 61 57
Jeep Wagoneer 56 111
Land Rover Discovery Sport 46 53
Land Rover Discovery 46 58
BMW XM 16 26
Toyota Venza 8 838
Jeep Cherokee 7 143
Mazda MX-30 6 222
Jaguar E-Pace 5 10
Maserati Levante 3 37
Jeep Renegade 2 9
Nissan Qashqai 0 1650

 

Fourgons et minifourgonnettes

2025 Ford E-Transit | Photo: Olivier Delorme

Chez les fourgons commerciaux et les minifourgonnettes, c’est le Ford Transit qui s’est écoulé en plus grand nombre en 2025, avec 4 378 unités vendues (+5,0%), alors que la Toyota Sienna est arrivée deuxième avec 2 803 ventes (26,4%) et la Kia Carnival termine troisième avec 2 274 livraisons (+71,8%).

Les plus fortes augmentations dans ce segment sont celles des GMC Savanna (+586,7%), Kia Carnival (+71,8%), Toyota Sienna (+26,4%) et Chrysler Grand Caravan (+22,9%), alors que les plus fortes diminutions sont celles des Ram Promaster (-55%), Chevrolet Express (-31,5%) et Ford Série E (-14,3%).

Marque Modèle Ventes 2025 Ventes 2024
Ford Transit 4378 4170
Toyota Sienna 2803 2218
Kia Carnival 2274 1324
Mercedes-Benz Sprinter 1330 1337
GMC Savana 1291 188
Chrysler Grand Caravan 1105 899
RAM Promaster 819 1821
Chevrolet Express 811 1184
Chrysler Pacifica 758 641
Ford Econoline (Série E) 629 734
Honda Odyssey 553 510
Mercedes-Benz Metris 0 76

 

Camionnettes hybrides et à essence

2025 Ford F-150 Lariat PowerBoost | Photo: Anthony Lemonde

Pas de grande surprise chez les camionnettes non plus, puisque la Série F de Ford (F-150, F-250, F-350…) demeure au sommet des ventes, position qu’elle occupe depuis des décennies au Québec et en Amérique du Nord.

En 2025, les québécois ont ainsi acheté 25,424 camionnettes de Série F, une augmentation de 12% sur l’année précédente, en plus de 12 066 unités des Chevrolet Silverado et Silverado HD (+12,3%) ainsi que 11 289 unités des GMC Sierra et Sierra HD (+39,6%).

Ensemble, Chevrolet et GMC ont écoulés 23 355 camionnettes pleines grandeur, plaçant General Motors au deuxième rang des constructeurs dans ce segment.

Probablement en raison de l’abandon du moteur V8 (maintenant de retour) dans le Ram 1500 2025, la marque de camions de Stellantis a pour sa part subi un recul de 3,7%, avec des ventes de 6 742 unités des 1500, 2500 et 3500.

Les plus fortes augmentations du segment sont attitrées aux Toyota Tacoma (+53,8%), Ford Ranger (+46,3%) et GMC Sierra (+39,6%) alors que les plus fortes baisses sont affichées par les Jeep Gladiator (-48,9%), Hyundai Santa Cruz (-38,2%) et Toyota Tundra (-22,6%).

Marque Modèle Ventes 2025 Ventes 2024
Ford Série F 25424 22708
Chevrolet Silverado 12066 10747
GMC Sierra 11289 8088
RAM 1500 / 2500 / 3500 6742 7001
Toyota Tacoma 2899 1885
Toyota Tundra 2110 2725
Ford Maverick 1847 1523
Chevrolet Colorado 1538 1508
Ford Ranger 1311 896
GMC Canyon 1110 976
Honda Ridgeline 602 594
Nissan Frontier 346 444
Hyundai Santa Cruz 299 484
Jeep Gladiator 292 571

 

Source : Automedia

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