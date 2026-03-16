Les ventes de véhicules neufs ont diminué de 3,5% au Québec entre 2024 et 2025

Les ventes de véhicules électriques ont reculé de 59,1% durant la même période.

Les camions et les VUS à essence et hybrides ont vu leurs ventes augmenter de 14,2%.

Les Chevrolet Equinox EV, Toyota Corolla, Toyota RAV4 et Ford Série F sont toujours au sommet de leur catégorie respective.

Les chiffres de ventes des véhicules neufs au Québec en 2025 ont été publiés ce matin par Automedia, voici ce qu’on peut en tirer.

Tout d’abord, le marché en entier s’est contracté de 3,5% par rapport à 2024, pour des ventes totales de 436,797 véhicules de janvier à décembre 2025.

Partiellement responsable de cette baisse sont les véhicules électriques, qui pour leur part, ont diminué de 59,1% au cours de la même période.

Cela s’explique notamment par le retrait des subventions fédérales et de la diminution du montant accordé au provincial au début de 2025, mais aussi par une économie incertaine et une situation tarifaire complexe pour certains véhicules.

Cela dit, les camions et les VUS hybrides et à essence ont vu une augmentation des ventes de l’ordre de 14,2%, ce qui signale aussi un changement de préférences chez les consommateurs.

Les berlines et voitures à hayon hybrides et a essence ont aussi bénéficié, avec des ventes de 55 599 unités, représentant une augmentation de 4,8%.

En étudiant chaque catégorie, on peut constater quelques surprises.

Véhicules Électriques

Par exemple, parmi les berlines et voitures à hayon électriques, la Tesla Model 3, première des ventes en 2024, a chuté jusqu’au cinquième rang en raison d’une diminution énorme de 95,9%. En chiffre, cela signifie qu’alors que 8 634 unités de la Tesla Model 3 avaient trouvé preneur au Québec en 2024, c’est seulement 351 qui en ont fait de même en 2025, soit le même nombre que pour la Polestar 2, dont l’importation a cessé en mars.

La Hyundai IONIQ 6 conserve sa place au deuxième rang avec des ventes de 1 363 unités (-33,5%), alors que la Fiat 500e ressort grande gagnante de sa catégorie, avec 1 570 ventes (+44,4%).

Du côté des VUS et des camionnettes électriques, le Chevrolet Equinox EV demeure en tête avec 6,791 ventes, malgré une diminution de 52,9%.

Les plus fortes chutes sont enregistrées par les Audi Q8 e-Tron (-98,4%), Kia EV6 (-98,1%), Kia Niro EV (-89%) et Volvo EC40 (-83,4%), alors que les plus fortes hausses sont attribués aux Cadillac Escalade IQ (+2 044%), Audi Q6 e-Tron (+1 257 %), GMC Sierra EV (+941,7%) et Volvo EX90 (+550%).

Les Hyundai Ioniq 5 (-73,4%) et Tesla Model Y (-75,6%) cèdent leur deuxième et troisième rangs respectifs aux Ford Mustang Mach-E et Hyundai Kona EV.

Marque Modèle Ventes 2025 Ventes 2024 Chevrolet Equinox EV 6791 14,421 Ford Mach-E 4452 6,228 Hyundai Kona EV 3351 7,238 Hyundai Ioniq 5 2814 10,586 Tesla Modèle Y 2277 9,347 Volkswagen ID.4 2220 6,352 Toyota bZ (bZ4X) 1749 4,817 Fiat 500e 1570 1,087 Nissan Ariya 1376 2,982 Hyundai Ioniq 6 1363 2,049 Cadillac Optiq EV 1223 0 Chevrolet Blazer EV 1211 4,189 Chevrolet Silverado EV 1030 924 Kia EV9 889 2,711 BMW i4 873 1,07 Subaru Solterra 704 1,799 Honda Prologue 671 342 Hyundai Ioniq 9 615 0 Volvo EX30 BEV 545 602 Cadillac Lyriq EV 532 1,028 GMC Sierra EV 500 48 Audi Q4 e-tron 475 2,261 Audi Q6 e-tron 475 35 Nissan Leaf 471 1,27 Kia Niro EV 358 3,247 Polestar 3 353 0 Polestar 2 351 1,358 Tesla Modèle 3 351 8,634 Dodge Charger 238 100 BMW iX 212 321 Volkswagen ID. Buzz 193 39 Cadillac Escalade IQ EV 193 9 Cadillac Vistiq EV 147 0 Tesla Cybertruck 130 indisp. GMC Hummer EV VUS 128 194 GMC Hummer EV Camionnette 119 140 Lexus RZ 107 344 Kia EV6 101 5,192 Mercedes-Benz EQB 88 185 BMW i5 85 82 Acura ZDX 69 35 Volvo C40 65 391 Volvo EX90 BEV 65 10 Porsche Taycan 61 91 Genesis GV60 58 126 Genesis GV70 Électrifié 56 87 Mercedes-Benz EQE Berline et VUS 52 104 Lucid Air 44 44 Tesla Modèle X 44 133 Audi A6 e-tron 39 0 Tesla Modèle S 38 115 Polestar 4 38 0 Rivian R1S 26 indisp. BMW i7 21 20 Rivian R1T 12 indisp. Audi e-tron GT 9 33 Mercedes-Benz EQS Berline et VUS 9 29 Jaguar I-Pace 8 4 Audi Q8 e-tron 6 364 Lucid Gravity 6 0 Cadillac Escalade IQL EV 5 0 Genesis G80 Électrifié 2 2

Berlines et voitures à hayon hybrides et à essence

Pour ce qui est des voitures à motorisation hybrides ou a essence, la Toyota Corolla conserve la première place avec 7 398 ventes (-2,2%), la Hyundai Elantra est en deuxième place avec 5 932 ventes (+29,2%) et la Kia K4 occupe le troisième rang avec 5 918 unités vendues (+754%).

Les plus fortes augmentations des ventes reviennent aux Kia K4 (+754%), Lexus LS (+250%), BMW Série 5 (+147,4%) et Mercedes-Benz CLE (+140,7%), tandis que les plus grandes diminutions sont enregistrées par les Volvo S60 (-75,2%), Lexus RC (-59,1%), Toyota Crown (-59,1%) et Volkswagen Golf GTI (-42,6%) si l’on ne tient pas compte des modèles discontinués dont les derniers inventaires ont été écoulés durant l’année.

Marque Modèle Ventes 2025 Ventes 2024 Toyota Corolla 7398 7568 Hyundai Elantra 5932 4590 Kia K4 5918 693 Honda Civic 5550 5570 Volkswagen Jetta 3904 3421 Mazda 3 3466 3231 Toyota Prius 3290 2779 Nissan Sentra 2765 3269 Toyota Camry 1469 1800 Subaru Impreza 1452 1423 Volkswagen Golf R 1015 1123 Audi A5 874 711 Subaru WRX 827 964 Nissan Versa 745 393 Audi A3 725 386 Mini Cooper 706 700 Volkswagen Golf GTI 643 1121 BMW Série 3 634 480 Mitsubishi Mirage 585 1 168 Porsche Série 911 566 558 Ford Mustang 554 521 Chevrolet Corvette 538 562 Honda Accord 520 425 Hyundai Sonata 499 356 BMW Série 4 483 534 Lexus IS 265 293 BMW Série 2 261 349 Mazda MX-5 259 308 Audi A6 238 170 BMW Série 5 235 95 Porsche 718 228 204 Nissan Altima 194 218 Cadillac CT5 170 153 Mercedes-Benz Classe C 164 171 Subaru BRZ 159 126 Mercedes-Benz CLA 144 137 Mercedes-Benz CLE 142 59 Genesis G70 137 188 Toyota GR Corolla 135 146 Nissan Z 130 64 Acura Integra 123 152 Acura TLX 120 172 Lexus ES 117 142 Mercedes-Benz Classe E 90 95 Toyota GR86 89 124 Cadillac CT4 85 70 Chevrolet Malibu 82 630 Audi A4 81 588 Porsche Panamera 74 50 Toyota GR Supra 74 64 BMW Z4 73 44 Volvo V60 71 108 Toyota Crown 63 154 Audi A7 54 37 Kia Rio 41 155 Kia Forte 41 2343 Genesis G80 37 34 Volvo V90 37 38 BMW Série 8 36 53 BMW Série 7 34 38 Volvo S60 31 125 Honda Prelude 26 0 Mercedes-Benz AMG GT 26 19 Mercedes-Benz Classe S 25 27 Alfa Romeo Giulia 22 19 Chevrolet Camaro 19 103 Lexus LC 15 19 Jaguar F-Type 12 16 Audi A8 10 9 Mercedes-Benz SL 10 16 Lexus RC 9 22 Jaguar XF 9 6 Lexus LS 7 2 Maserati MC20 7 12 Genesis G90 6 8 Chrysler 300 5 25 Maserati GranTurismo 5 11 Dodge Challenger 4 127 Infiniti Q50/Q60 2 248 Maserati Ghibli 2 5 Audi R8 2 25 Nissan GT-R 2 10 Subaru Legacy 1 33 Maserati Quattroporte 1 3 Kia K5 0 6 Nissan Maxima 0 33 Mercedes-Benz CLS 0 10 Volvo S90 0 7 Audi TT 0 8

VUS hybrides et à essence

Sans surprise, le Toyota RAV4 a été le VUS le plus populaire au Québec en 2025, comme c’est le cas depuis plusieurs années. Cette fois-ci, cette position a été obtenue grâce à 15 410 ventes, une diminution de 5,7%.

Le Subaru Crosstrek arrive deuxième avec 12 692 ventes (+22,3%) et le Hyundai Tucson termine troisième avec 11 766 ventes (+50,7%).

Les modèles en plus forte augmentation dans cette catégorie sont les Nissan Kicks (+564,3%), Lincoln Navigator (+545,6%), Toyota Crown Signia (+200,9%) et Infiniti QX50 (+166,5%).

Ceux qui ont connu la plus forte baisse de popularité, à l’exception des modèles discontinués, sont les Alfa Romeo Tonale (-68,4%), Nissan Pathfinder (-54,9%), Kia Soul (-54,7%) et Jeep Wagoneer (-49,5%).

Marque Modèle Ventes en 2025 Ventes en 2024 Toyota RAV4 15410 16343 Subaru Crosstrek 12692 10380 Hyundai Tucson 11766 7808 Hyundai Kona 9166 6367 Kia Seltos 8003 5790 Honda CR-V 7803 6928 Kia Sportage 7793 5908 Nissan Kicks 7573 1140 Mazda CX-5 7351 6424 Nissan Rogue 7316 7159 Volkswagen Taos 6820 5077 Mitsubishi Outlander 6313 9038 Nissan Kicks Play 6291 7278 Toyota Corolla Cross 6253 5760 Ford Escape 6203 6416 Mazda CX-30 6022 5035 Volkswagen Tiguan 5744 4029 Honda HR-V 5513 5445 Subaru Forester 5305 3669 Hyundai Venue 5110 3246 Chevrolet Trax 4696 4381 Kia Sorento 4071 3404 Audi Q5 3935 2659 Mitsubishi RVR 3178 2310 Mazda CX-90 2490 2749 Ford Explorer 2444 1624 Audi Q3 2442 2106 Mazda CX-50 2421 3197 Chevrolet Equinox 2315 1363 Hyundai Santa Fe 2206 2019 GMC Terrain 2200 1713 Subaru Outback 2163 3755 Jeep Wrangler 2059 3429 Mazda CX-70 2056 1143 Mitsubishi Eclipse Cross 2034 1613 Chevrolet Trailblazer 1927 2475 Ford Bronco Sport 1879 1656 Buick Encore GX 1794 1749 Buick Envista 1779 1808 Lexus NX 1745 1316 Kia Niro 1733 907 BMW X1 1510 974 BMW X3 1442 1,56 Lexus RX 1350 1491 Hyundai Palisade 1342 1061 Buick Envision 1336 648 Toyota Grand Highlander 1336 750 Volvo XC60 1335 1119 Genesis GV70 1296 885 Chevrolet Traverse 1235 527 Volvo XC40 1163 1,309 Ford Bronco 1155 1141 Volkswagen Atlas 1148 1524 Honda Pilot 1051 1050 Jeep Grand Cherokee 1001 1145 Toyota 4Runner 961 436 Jeep Compass 944 559 Porsche Macan 922 904 BMW X5 884 850 Volvo XC90 881 513 Honda Passport 856 506 Acura RDX 839 1 017 Mercedes-Benz GLC 834 594 MINI Countryman 764 653 Kia Telluride 761 1012 Toyota Highlander 740 1271 GMC Yukon 735 373 Chevrolet Tahoe 669 521 Volkswagen Atlas Cross Sport 657 732 Land Rover Range Rover Sport 653 384 GMC Acadia 619 291 Nissan Pathfinder 611 1355 Lexus UX 569 452 Land Rover Defender 568 448 Infiniti QX50 549 206 Lincoln Nautilus 542 471 Nissan Murano 533 482 Dodge Durango 525 487 Lincoln Navigator 510 79 Audi Q7 506 269 Acura MDX 504 569 Chevrolet Suburban 491 290 Subaru Ascent 483 628 Cadillac XT4 468 867 BMW X2 464 371 Mercedes-Benz GLE 464 543 Porsche Cayenne 444 551 Cadillac XT5 410 400 Land Rover Range Rover 408 375 GMC Yukon XL 403 265 Chevrolet Blazer 396 692 Infiniti QX60 393 734 Ford Expedition 386 293 Toyota Land Cruiser 385 351 Acura ADX 348 0 Audi Q8 343 285 Lincoln Corsair 334 459 Toyota Crown Signia 328 109 Infiniti QX80 325 243 Dodge Hornet 318 610 Cadillac Escalade 315 245 Lexus TX 300 302 Genesis GV80 294 234 Buick Enclave 277 124 Kia Soul 276 609 Ford Edge 258 1154 BMW X6 247 263 Mercedes-Benz GLA 223 174 Mercedes-Benz Classe G et GL 221 234 Nissan Armada 217 95 Toyota Sequoia 213 199 Lexus GX 200 89 Cadillac Escalade ESV 186 136 BMW X7 176 154 Land Rover Range Rover Velar 161 143 Jaguar F-Pace 157 138 Lincoln Aviator 156 265 Mercedes-Benz GLB 151 91 Cadillac XT6 151 165 BMW X4 149 267 Land Rover Range Rover Evoque 125 131 Lexus LX 112 88 Infiniti QX55 97 83 Maserati Grecale 81 110 Alfa Romeo Tonale 68 215 Alfa Romeo Stelvio 61 57 Jeep Wagoneer 56 111 Land Rover Discovery Sport 46 53 Land Rover Discovery 46 58 BMW XM 16 26 Toyota Venza 8 838 Jeep Cherokee 7 143 Mazda MX-30 6 222 Jaguar E-Pace 5 10 Maserati Levante 3 37 Jeep Renegade 2 9 Nissan Qashqai 0 1650

Fourgons et minifourgonnettes

Chez les fourgons commerciaux et les minifourgonnettes, c’est le Ford Transit qui s’est écoulé en plus grand nombre en 2025, avec 4 378 unités vendues (+5,0%), alors que la Toyota Sienna est arrivée deuxième avec 2 803 ventes (26,4%) et la Kia Carnival termine troisième avec 2 274 livraisons (+71,8%).

Les plus fortes augmentations dans ce segment sont celles des GMC Savanna (+586,7%), Kia Carnival (+71,8%), Toyota Sienna (+26,4%) et Chrysler Grand Caravan (+22,9%), alors que les plus fortes diminutions sont celles des Ram Promaster (-55%), Chevrolet Express (-31,5%) et Ford Série E (-14,3%).

Marque Modèle Ventes 2025 Ventes 2024 Ford Transit 4378 4170 Toyota Sienna 2803 2218 Kia Carnival 2274 1324 Mercedes-Benz Sprinter 1330 1337 GMC Savana 1291 188 Chrysler Grand Caravan 1105 899 RAM Promaster 819 1821 Chevrolet Express 811 1184 Chrysler Pacifica 758 641 Ford Econoline (Série E) 629 734 Honda Odyssey 553 510 Mercedes-Benz Metris 0 76

Camionnettes hybrides et à essence

Pas de grande surprise chez les camionnettes non plus, puisque la Série F de Ford (F-150, F-250, F-350…) demeure au sommet des ventes, position qu’elle occupe depuis des décennies au Québec et en Amérique du Nord.

En 2025, les québécois ont ainsi acheté 25,424 camionnettes de Série F, une augmentation de 12% sur l’année précédente, en plus de 12 066 unités des Chevrolet Silverado et Silverado HD (+12,3%) ainsi que 11 289 unités des GMC Sierra et Sierra HD (+39,6%).

Ensemble, Chevrolet et GMC ont écoulés 23 355 camionnettes pleines grandeur, plaçant General Motors au deuxième rang des constructeurs dans ce segment.

Probablement en raison de l’abandon du moteur V8 (maintenant de retour) dans le Ram 1500 2025, la marque de camions de Stellantis a pour sa part subi un recul de 3,7%, avec des ventes de 6 742 unités des 1500, 2500 et 3500.

Les plus fortes augmentations du segment sont attitrées aux Toyota Tacoma (+53,8%), Ford Ranger (+46,3%) et GMC Sierra (+39,6%) alors que les plus fortes baisses sont affichées par les Jeep Gladiator (-48,9%), Hyundai Santa Cruz (-38,2%) et Toyota Tundra (-22,6%).

Marque Modèle Ventes 2025 Ventes 2024 Ford Série F 25424 22708 Chevrolet Silverado 12066 10747 GMC Sierra 11289 8088 RAM 1500 / 2500 / 3500 6742 7001 Toyota Tacoma 2899 1885 Toyota Tundra 2110 2725 Ford Maverick 1847 1523 Chevrolet Colorado 1538 1508 Ford Ranger 1311 896 GMC Canyon 1110 976 Honda Ridgeline 602 594 Nissan Frontier 346 444 Hyundai Santa Cruz 299 484 Jeep Gladiator 292 571

Source : Automedia