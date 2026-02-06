Nouveau rabais fédéral de 5 000 $ pour les VÉ au Canada : les 25 modèles admissibles en 2026

Du Kia EV4 à 38 995 $ aux modèles fabriqués au Canada exemptés du plafond de prix, voici tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables admissibles au nouveau programme fédéral d’incitatifs à l’achat entrant en vigueur le 16 février 2026.

15 VÉ donnent droit à un rabais maximal de 5 000 $ et 10 hybrides rechargeables à 2 500 $ dès le 16 février

Les modèles fabriqués au Canada, comme la Charger Daytona et la Pacifica PHEV, sont exemptés du plafond de 50 000 $

Les montants diminuent chaque année de 2026 à 2030

Le nouveau programme fédéral d’accessibilité aux véhicules électriques, annoncé le 5 février dans le cadre de la stratégie nationale automobile du Canada, rétablit les incitatifs à l’achat pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Le programme offre jusqu’à 5 000 $ pour les véhicules électriques à batterie (VÉ) et à pile à combustible, et jusqu’à 2 500 $ pour les hybrides rechargeables (VHR). Il entre en vigueur le 16 février 2026.

Pour être admissible, le véhicule doit être fabriqué au Canada ou importé d’un pays avec lequel le Canada a conclu un accord de libre-échange en vigueur, et le prix de transaction final ne doit pas dépasser 50 000 $. Les véhicules fabriqués au Canada sont exemptés du plafond.

Selon les prix de détail suggérés par les fabricants (PDSF) en vigueur, 20 modèles de 13 constructeurs satisfont aux deux critères. Cinq autres modèles fabriqués au Canada, soit un VÉ et quatre VHR, sont admissibles peu importe leur prix.

Cette liste repose sur les prix de détail suggérés par les fabricants et ne tient pas compte des rabais actuels ou potentiels des constructeurs, des promotions des concessionnaires ou des remises régionales. Elle ne reflète pas non plus la disponibilité en temps réel des stocks. Les modèles énumérés sont ceux qu’il est possible de configurer sur les sites des constructeurs ou dont l’arrivée prochaine a été confirmée au moment de la rédaction.

14 véhicules électriques à batterie admissibles au rabais de 5 000 $

Modèle Année PDSF de base Pays d’assemblage Kia EV4 2026 38 995 $ Corée du Sud 🇰🇷 Chevrolet Bolt 2027 39 999 $ États-Unis 🇺🇸 FIAT 500e 2025 42 290 $ Italie 🇮🇹 Subaru Uncharted 2026 42 995 $ Japon 🇯🇵 Kia EV5 2027 43 495 $ Corée du Sud 🇰🇷 Hyundai Kona Electric 2026 43 999 $ Corée du Sud 🇰🇷 Ford Mustang Mach-E 2025 44 690 $ Mexique 🇲🇽 Nissan LEAF 2026 44 998 $ Royaume-Uni 🇬🇧 Kia Niro EV 2026 45 595 $ Corée du Sud 🇰🇷 Toyota bZ 2026 45 990 $ Japon 🇯🇵 Chevrolet Equinox EV 2026 46 199 $ Mexique 🇲🇽 Volkswagen ID.4 2025 48 495 $ États-Unis 🇺🇸 Kia EV6 2025 48 995 $ Corée du Sud 🇰🇷 Tesla Model Y 2026 49 990 $ Allemagne 🇩🇪

6 véhicules hybrides rechargeables admissibles au rabais de 2 500 $

Modèle Année PDSF de base Pays d’assemblage Kia Niro hybride rechargeable 2026 39 585 $ Corée du Sud 🇰🇷 Toyota Prius hybride rechargeable 2026 40 050 $ Japon 🇯🇵 Ford Escape hybride rechargeable 2026 40 494 $ États-Unis 🇺🇸 Kia Sportage hybride rechargeable 2026 46 395 $ États-Unis 🇺🇸 Kia Sorento hybride rechargeable 2026 48 695 $ Corée du Sud 🇰🇷 Mitsubishi Outlander PHEV 2025 48 698 $ Japon 🇯🇵

Comment le plafond de 50 000 $ fonctionne réellement

Les détails du programme méritent qu’on s’y attarde. Le seuil d’admissibilité repose sur le « prix de transaction final » et non sur le prix de détail suggéré par le fabricant. Autrement dit, c’est le prix que vous payez réellement chez le concessionnaire après négociation, et non celui affiché sur la fiche technique.

Il est important de prendre le temps d’examiner cette nuance. Plusieurs modèles dont le PDSF de base dépasse 50 000 $ pourraient tout de même être admissibles si l’acheteur négocie un prix de transaction inférieur au plafond. Le Mitsubishi Outlander PHEV 2026 (50 498 $), le Subaru Solterra 2026 (52 495 $), le Nissan Ariya 2026 (52 898 $) et le Hyundai Tucson PHEV 2026 (53 299 $), par exemple, se situent tous dans une fourchette où un rabais du concessionnaire, une promotion saisonnière ou une remise du constructeur pourrait les faire passer sous la barre. Les acheteurs qui magasinent dans cette gamme de prix devraient confirmer le prix de transaction final avec leur concessionnaire avant de présumer qu’ils sont admissibles ou non.

Attention à l’année-modèle : l’exemple de l’Outlander PHEV

Le Mitsubishi Outlander PHEV illustre un détail important. L’année-modèle 2025 affiche un PDSF de base de 48 698 $, ce qui le place confortablement sous le plafond de 50 000 $. L’année-modèle 2026, en revanche, débute à 50 498 $, ce qui le propulse tout juste au-delà du seuil au prix affiché.

Les acheteurs intéressés par ce modèle qui souhaitent obtenir le rabais de 2 500 $ pour VHR ont deux options : agir pendant que l’année-modèle 2025 est encore offerte chez les concessionnaires, ou négocier un prix de transaction final inférieur à 50 000 $ pour l’année-modèle 2026.

Modèles fabriqués au Canada : aucun plafond ne s’applique

Le programme prévoit une exception majeure au plafond de 50 000 $ : celui-ci ne s’applique pas aux véhicules fabriqués au Canada. Cela ouvre la porte aux VÉ et VHR fabriqués au Canada dont le prix dépasse le plafond, qui peuvent ainsi bénéficier du plein montant du rabais peu importe leur prix.

Cinq modèles actuels en profitent directement :

Modèle Année Type PDSF de base Rabais Lieu d’assemblage Dodge Charger Daytona 2025 VÉ 54 995 $ 5 000 $ Brampton (Ont.) 🇨🇦 Lexus NX 450h+ TI 2026 VHR 59 990 $ 2 500 $ Cambridge (Ont.) 🇨🇦 Chrysler Pacifica PHEV 2026 VHR 62 290 $ 2 500 $ Windsor (Ont.) 🇨🇦 Lexus RX 450h+ TI 2026 VHR 78 495 $ 2 500 $ Cambridge (Ont.) 🇨🇦 Toyota RAV4 PHEV 2026 VHR À confirmer 2 500 $ Cambridge (Ont.) 🇨🇦

La Dodge Charger Daytona, assemblée à l’usine de Brampton en Ontario, est le seul véhicule électrique à batterie fabriqué au Canada actuellement admissible. À 54 995 $, elle ne serait pas admissible selon le plafond standard de 50 000 $, mais l’exemption pour les véhicules fabriqués au Canada lui donne droit au plein montant du rabais de 5 000 $ pour VÉB.

La Chrysler Pacifica PHEV, assemblée à l’usine de Windsor, ainsi que les Lexus NX 450h+ et RX 450h+, toutes deux assemblées chez Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC) à Cambridge, dépassent largement le seuil de 50 000 $. Chacune est admissible au rabais de 2 500 $ pour VHR uniquement en raison de son lieu de fabrication.

Le Toyota RAV4 hybride rechargeable 2026, également assemblé chez TMMC à Cambridge, devrait arriver plus tard ce printemps, et son prix reste à annoncer. Compte tenu du RAV4 PHEV sortant et du positionnement de la nouvelle génération, les versions hybrides rechargeables devraient largement dépasser 50 000 $. L’exemption pour les véhicules fabriqués au Canada signifie que le nouveau RAV4 PHEV sera admissible au rabais de 2 500 $, peu importe où se situera le prix.

Cette exemption mérite qu’on s’y attarde si vous comparez des VHR. Un acheteur qui hésite entre le Hyundai Tucson PHEV (fabriqué en Corée du Sud, PDSF de base de 53 299 $, assujetti au plafond de 50 000 $) et le RAV4 PHEV (fabriqué au Canada, exempté du plafond) fait face à deux scénarios d’admissibilité différents pour le même rabais de 2 500 $.

5 modèles à venir qui pourraient être admissibles

Plusieurs VÉ et VHR dont le prix canadien n’a pas encore été annoncé pourraient se retrouver sous le seuil de 50 000 $ une fois celui-ci confirmé. Voici ceux à surveiller :

Modèle Année Type Pays d’assemblage PDSF de base Kia PV5 2027 VÉ Corée du Sud 🇰🇷 À confirmer Nissan Rogue PHEV 2026 VHR Japon 🇯🇵 À confirmer Toyota C-HR 2026 VÉ Japon 🇯🇵 À confirmer VinFast VF6 2027 VÉ Vietnam 🇻🇳 À confirmer VinFast VF7 2027 VÉ Vietnam 🇻🇳 À confirmer

Montants en baisse sur cinq ans

Le programme s’échelonne de 2026 à 2030, et les montants diminuent selon un calendrier établi :

Année Rabais VÉ Rabais VHR 2026 5 000 $ 2 500 $ 2027 4 000 $ 2 000 $ 2028 3 000 $ 1 500 $ 2029 3 000 $ 1 500 $ 2030 2 000 $ 1 000 $

Le gouvernement fédéral prévoit que plus de 840 000 nouveaux VÉ bénéficieront du programme au cours de ses cinq années d’existence. Les Canadiens pourront présenter leur demande de rabais à compter du 16 février 2026.