La nouvelle Rolls-Royce Spectre 2024 dévoilée à Montréal

La nouvelle Rolls-Royce Spectre 2024 a été dévoilée hier soir chez Rolls-Royce Motor Cars de Montréal.

La Rolls-Royce Spectre 2024 est le premier véhicule entièrement électrique de production de la marque.

Elle offre une autonomie de 416 kilomètres en mode tout électrique

Son prix de départ est d’environ 537 000 $ au Canada.

Comme tous les autres constructeurs automobiles, Rolls-Royce connaît l’importance de l’électrification dans l’industrie automobile d’aujourd’hui. La toute nouvelle Rolls-Royce Spectre 2024 est le premier véhicule entièrement électrique du célèbre constructeur britannique et, comme tout ce que fait Rolls-Royce, elle est unique, exclusive et ses spécifications, en particulier sa puissance et son prix, sont époustouflantes.

En tant que première Rolls-Royce à entrer en production avec un groupe motopropulseur électrique, la Spectre devait se démarquer encore plus des autres modèles de la gamme du constructeur. Malgré son profil de coupé, sa ligne de toit est plus haute que celle de nombreux SUV du marché, et sa largeur totale dépasse même celle du modèle phare Phantom. Les grandes roues de 23 pouces, une option coûtant plus de 13 000 $ et une première pour Rolls-Royce, contribuent à sa présence imposante. Au moins, la société a confirmé que des pneus d’hiver seraient disponibles. La nouvelle Spectre présente également des éléments de design que nous n’avons pas encore vus sur une Rolls-Royce, notamment de fines et larges diodes électroluminescentes qui surplombent des phares subtilement intégrés, bien que son design arrière reste plus traditionnel, ressemblant à celui de la Wraith.

Le luxe traditionnel de Rolls-Royce à l’intérieur

À l’intérieur, le style est indéniablement Rolls-Royce, avec un grand écran tactile central et un combiné d’instruments entièrement numérique, combinés à ce que Rolls-Royce appelle le « Fascia illuminé ». Placé devant le passager, cet élément de design affiche le nom Spectre entouré de 5 500 « étoiles » numériques. Il a fallu plus de deux ans pour mettre au point ce détail apparemment simple. La nouvelle Spectre propose également, pour la première fois, l’option Starlight incorporée dans les portes, qui ajoute près de 4 800 diodes électroluminescentes supplémentaires pour créer un environnement encore plus impressionnant. Il s’agit bien entendu d’une option, puisque les propriétaires peuvent également choisir l’une des multiples finitions s’ils ne souhaitent pas dépenser les 4 000 dollars supplémentaires pour les portes éclairées. En ce qui concerne le catalogue d’options, c’est de loin le choix le plus raisonnable de la liste, car le résultat est tout à fait stupéfiant. Comme pour toute Rolls-Royce, d’innombrables options de personnalisation sont disponibles.

Qu’en est-il du groupe motopropulseur électrique ?

La Rolls-Royce Spectre 2024 est équipée de deux moteurs électriques, l’un alimentant l’essieu avant et l’autre les roues arrière. Ces deux moteurs, repris de BMW, développent ensemble 577 ch et 664 lb-pi de couple. Rolls-Royce affirme que le nouveau véhicule électrique atteint 100 km/h en 4,5 secondes, un chiffre respectable si l’on considère que la Spectre est plus lourde qu’un camion de grande taille.

La batterie elle-même est une unité de 102 kWh qui pèse 700 kg. Rolls-Royce affirme que la Spectre peut parcourir jusqu’à 416 km entre deux charges et que les propriétaires peuvent la recharger à un taux maximal de 195 kW, ce qui permet à la batterie de passer de 10 % à 80 % en 34 minutes. Un chargeur embarqué de 22 kW permet une charge complète en seulement 5,5 heures. Il est intéressant de noter que Rolls-Royce a déployé des efforts considérables pour s’assurer que le Spectre maximise l’autonomie même dans des conditions difficiles, en testant son nouveau véhicule électrique dans des conditions difficiles allant de -40°C à plus de 50°C. La Spectre est équipée d’un système de gestion thermique embarqué conçu pour garantir que la batterie fonctionne à la température optimale, quelles que soient les conditions.

La Spectre 2024 intègre également le système de suspension Planar, lancé sur l’actuelle Ghost. Ce système scrute la route pour détecter les virages et les imperfections, et ajuste tout, des barres antiroulis aux amortisseurs en passant par le système de direction, pour garantir une conduite en douceur. La rigidité torsionnelle de la Spectre est de 30 % supérieure à celle de la Ghost et le coefficient de traînée n’est que de 0,25. Un chiffre surprenant qui est possible en partie grâce à une calandre presque lisse qui, bien sûr, s’illumine.

Bien sûr, tout cela a un prix. La nouvelle Spectre est proposée à partir de 537 000 $ au Canada, et si l’on regarde la liste des options, on peut facilement ajouter 75 000 $ d’options sans même parler des personnalisations exclusives. Personne ne s’intéressera à ce véhicule, mais pour le reste d’entre nous, ce n’est qu’une chose de plus qui laisse perplexe à propos de la Rolls-Royce Spectre 2024.