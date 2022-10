La première Rolls-Royce électrique: la nouvelle Spectre dévoilée

Rolls-Royce entre dans l’ère moderne avec son premier véhicule électrique

La nouvelle Spectre utilisera les avantages d’une motorisation électrique pour offrir encore plus de confort et de performances

La première Rolls-Royce électrique est arrivée. Baptisée Spectre, elle répond à un objectif que le fondateur de la société s’était fixé il y a plus de 120 ans. En livrant un coupé de luxe qui n’émet à peu près aucun bruit et qui élève le design de luxe de la marque.

« La voiture électrique est parfaitement silencieuse et propre. Il n’y a ni odeur ni vibration. Elles devraient devenir très utiles lorsque des stations de recharge fixes pourront être aménagées. » C’est ce que Charles Stewart Rolls a déclaré en 1900 après avoir acheté une voiture électrique Columbia.

Un coupé électrique massif… et aérodynamique

Coupé massif, la Rolls-Royce Spectre arbore une calandre plus large que celle de toute autre voiture jamais fabriquée par la société. La grille a un angle plus détendu que celui que la marque utilise habituellement. Les ailettes de la calandre sont également plus lisses et plus affleurantes, afin de mieux canaliser l’air autour de la voiture. L’éclairage nocturne de la calandre, par contre, n’est que pour l’apparence. Même le Spirit of Ecstasy sur la calandre a été retouché en soufflerie, ce qui donne à la voiture un coefficient de traînée de seulement 0,25.

La Spectre est construite sur la même plateforme en aluminium que la Phantom et la Cullinan, surnommée l’Architecture du luxe. Pour la Spectre, l’intégration de la batterie a rendu la voiture plus rigide de 30% ce qui en fait l’une des voitures les plus solides que la marque britannique ait jamais construites.

Autonomie anticipée de plus de 500 kilomètres pour la Rolls-Royce Spectre

Rolls-Royce travail encore les chiffres de puissance et d’autonomie, mais prévoit une autonomie en mode tout électrique de 520 km (320 miles) sur le cycle WLTP. La puissance est actuellement de 585 chevaux et 664 lb-ft, ce qui est probablement suffisant pour que le coupé de 3 000 kilos se déplace encore avec vivacité.

Pour l’habitacle, Rolls-Royce a ajouté sa fonction Starlight aux portes. Il s’agit de portes cochères à ouverture arrière qui peuvent être équipées de 4 796 étoiles lumineuses, tout comme le Starlight Headliner que la marque propose depuis quelques années déjà. Rolls poursuit le thème de la nuit avec un fascia illuminé dont la conception a nécessité 10 000 heures de travail et qui comporte une grappe de 5 500 étoiles en fibre optique.

Les modifications apportées à la suspension au nom du confort comprennent des arceaux de sécurité qui peuvent se déconnecter, des amortisseurs adaptatifs et quatre roues directrices. Le système est appelé suspension Planar et utilise plus d’une douzaine de capteurs. Rolls affirme avoir effectué des tests au cercle polaire, en Afrique du Sud et, bien sûr, sur la Côte d’Azur.

La nouvelle Rolls-Royce Spectre arrivera sur le marché d’ici la fin de 2023. Son prix se situera quelque part entre la Cullinan et la Phantom, ce qui veut dire environ 600 000$.

Alors que les véhicules Rolls-Royce actuels sont parmi les plus polluants au monde, la nouvelle Spectre sera la bienvenue et devrait encourager d’autres marques de ultra luxe à ajouter des véhicules électriques à sa gamme.