La Mercedes-AMG ONE devient la voiture de production la plus rapide au Nürburgring

Ce circuit bien connu est l’endroit ou plusieurs constructeurs tentent de battre leurs compétiteurs.

L’Hypercar hybride a pris 6 :35,183 minutes pour compléter un tour de la piste de 20,832 kilomètres.

Ceci est un record pour les catégories «super sports cars» et «road-legal production vehicles».

L’hypercar hybride Mercedes-AMG ONE a enregistré un temps record autour du Nürburgring dans deux catégories, devenant ainsi le véhicule de série le plus rapide à effectuer un tour du célèbre circuit.

Bien que la chaussée ait été mouillée dans certains virages, l’hypercar, piloté par le pilote de DTM Maro Engel, n’a mis que 6:35,183 minutes pour faire le tour du circuit de 20,832 kilomètres, ce qui en fait le véhicule le plus rapide à afficher un temps dans la catégorie des véhicules de production légaux sur route ainsi que dans la catégorie des super voitures de sport.

Ce résultat est dû en partie au groupe motopropulseur hybride rechargeable de l’AMG ONE, qui est dérivé de ceux utilisés dans les voitures de course de Formule 1 de Mercedes-Benz.

Monté derrière le conducteur, un moteur V6 turbocompressé de 1,6 l est complété par quatre moteurs électriques afin de délivrer un total de 1 063 chevaux aux quatre roues via une transmission manuelle automatisée à 7 rapports.

L’AMG ONE est ainsi capable de passer de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et de 0 à 200 km/h en seulement 7,0 secondes, tandis que sa vitesse maximale est limitée électroniquement à 352 km/h.

Même avec une telle puissance, l’électrification du groupe motopropulseur permet à l’AMG ONE d’afficher une consommation combinée de seulement 8,7 litres aux 100 km, selon les calculs européens.

La suspension active et l’aérodynamique avancée de la voiture sont également inspirées des voitures de course de la F1 afin d’offrir un niveau de performance similaire dans une voiture fermée, homologuée pour la route.

Comme les performances du véhicule dépendent du niveau de charge de la batterie, le pilote a dû adapter son style de course pour économiser l’énergie en levant le pied de l’accélérateur plus tôt que d’habitude dans certaines sections ou en gardant la vitesse plafonnée à un niveau plus bas qu’à la normale sur la plupart des longs tronçons.

Cela a permis à la pleine puissance des moteurs électriques de pousser l’AMG ONE à une vitesse maximale de 338 km/h sur les 2,135 kilomètres précédant la ligne d’arrivée.

Le temps et les records ont été certifiés par des organismes indépendants qui ont également inspecté les deux voitures de course participantes pour s’assurer qu’elles n’avaient pas été modifiées par rapport à l’AMG ONE normale.