Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE 2024 : fusée hybride rechargeable

La Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE génère 671 chevaux et un couple de 752 livres-pied.

Quatre cylindres turbo de 2,0 litres à l’avant, moteur électrique à l’arrière, rouage intégral.

Zéro à 100 km/h en 3,4 secondes.

Mercedes-Benz transpose son expérience et sa technologie acquises en Formule Un dans sa berline compacte, alors que la toute nouvelle Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE 2024 a été dévoilée arborant pas moins de 671 chevaux.

C’est une hausse considérable par rapport à la C 63 S sortante, avec son V8 biturbo de 4,0 litres développant un très respectable 503 chevaux. Que retrouve-t-on sous le capot de la nouvelle C 63 S E PERFORMANCE la rendant si musclée? Un moteur à quatre cylindres.

Vous avez bien lu. La marque allemande a concocté un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant à lui seul 469 chevaux et un couple de 402 livres-pied. Cela signifie presque 240 chevaux au litre, et la marque avance qu’il s’agit du plus puissant quatre cylindres de série sur la planète. Portant le code M139I, ce moteur assemblé à la main profite d’un turbocompresseur à gaz d’échappement électrique, qui éliminerait presque le délai de surcompression habituellement ressenti dans ce type de mécanique. Le tout est géré par une nouvelle boîte automatique à neuf rapports avec double embrayage, nommé AMG SPEEDSHIFT MCT 9G.

Les efforts du moteur de 2,0 litres sont combinés avec ceux d’un moteur électrique placé sur le train arrière, qui génère 94 chevaux en continu ou 201 chevaux et 236 livres-pied sur des périodes d’environ 10 secondes à la fois. De plus, le moteur électrique est connecté à une boîte à deux rapports tout en étant alimenté par une batterie de 6,1 kWh. La puissance totale de la Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE atteint 671 chevaux et un couple ahurissant de 752 livres-pied. Cette force brute est acheminée aux quatre roues par un système 4MATIC+ AMG PERFORMANCE, qui inclut aussi un mode Drift ou de dérapage contrôlé pour s’amuser comme en enfant sur une piste (préférablement, bien sûr). La stabilité à haute vitesse et la manœuvrabilité à basse vitesse sont accentuées par un nouveau système à quatre roues directionnelles, alors que des roues de 19 pouces figurent de série et des roues de 20 pouces sont livrables.

Le constructeur avance que la nouvelle C 63 S peut accélérer de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et atteint une vitesse de pointe limitée à 250 ou 280 km/h, selon les options choisies.

Bien que le moteur électrique alimente principalement les roues arrière, si une perte d’adhérence est détectée, son énergie peut être acheminée aux roues avant au besoin. La boîte à deux rapports montée à l’arrière effectue son changement d’engrenage à partir de 140 km/h. Quant au bloc-batteries, il est calibré pour une livrée de puissance maximale, et non une autonomie maximale en conduite électrique, alors la marque ne fait pas étalage de cette mesure. Toutefois, les voisins apprécieront que la C 63 S puisse être démarrée et conduite jusqu’à une vitesse de 130 km/h uniquement avec l’apport du moteur électrique, au lieu d’être réveillés le matin par le grondement du V8 biturbo de la génération sortante.

La Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE 2024 n’est disponible qu’en berline en Amérique du Nord, mais d’autres marchés comme l’Europe peuvent aussi la commander en familiale. L’écusson AMG pose fièrement sur le capot de la voiture pour la première fois dans l’histoire du constructeur, une preuve qu’il ne s’agit pas d’une Mercedes-Benz Classe C bien ordinaire.

L’habitacle de la C 63 S profite de sièges sport AMG Performance, d’un volant à doubles branches intégrant les commandes pour les modes de conduite, d’un éclairage d’ambiance avec des bouches d’aération illuminées ainsi que d’un système multimédia MBUX doté de fonctionnalités AMG spécifiques. Oh, et des bruits de moteurs simulés, entendus à travers les haut-parleurs intérieurs et extérieurs de la voiture.

Le prix de la Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE 2024 n’a pas encore été annoncé, mais la berline surpuissante devrait être mise en vente au cours de 2023.