La nouvelle firme vietnamienne VinFast est très sérieuse et agressive

Février sera un grand mois.

Avril sera un autre mois important.

Jusqu’à présent, pour le Canada, des décisions judicieuses ont été prises.

Si vous visitez régulièrement nos sites web, vous savez maintenant qui et ce qu’est VinGroup. Si ce n’est pas le cas, il s’agit du plus grand conglomérat d’entreprises du Vietnam qui s’intéresse à l’immobilier, aux technologies et à la construction automobile. VinFast est rapidement devenu leur marque mondiale phare et ils ont l’Amérique du Nord dans leur ligne de mire.

En tant que premier salon de l’automobile du circuit à ouvrir ses portes en Amérique du Nord et au Canada en 2023, VinFast a décidé de mettre le paquet et d’amener non seulement les VUS intermédiaires à trois rangées VF 9 et VF 8, mais aussi les VUS VF 6 et VF 7 qui ont été révélés au salon de Los Angeles et plus récemment, CES il y a moins de deux semaines. Le fait qu’il y ait très peu de constructeurs automobiles au salon de Montréal cette année a permis au nouveau constructeur d’obtenir beaucoup de place pour son stand qui semble résolument aéré, propre et accueillant.

C’est là, lors du jour pour la presse automobile, que nous avons eu une brève conversation avec Daniel Morello, porte-parole officiel et directeur du service à la clientèle de VinFast Auto Canada. La discussion a été instructive et voici les principaux éléments à retenir de cet entretien :

Les défis d’aujourd’hui et de demain

En tant que jeune entreprise, tout doit être fait. De l’établissement de toutes formes imaginables de plan, y compris le développement et la production de produits, à la communication de tout cela aux médias, la tâche à accomplir est monstrueuse. M. Morello, qui a travaillé par le passé pour Honda et BMW dans des fonctions différentes et connexes, est prêt à relever le défi et à mettre son expérience à profit.

Il reconnaît que le plus grand obstacle pour le constructeur automobile sera la reconnaissance de la marque. Toutefois, à l’instar de Tesla, VinFast est déjà en train de s’attirer les faveurs d’inconditionnels qui soutiendront, encourageront et défendront l’entreprise. Les buveurs de « kool-aid » sont indispensables et aideront inévitablement le constructeur automobile à atteindre de nouveaux sommets.

Service à la clientèle

Bien qu’il n’y ait pas encore de véhicules réels sur la route au Canada, le service à la clientèle et le centre de contact de VinFast Canada sont déjà en ligne. Et le service est basé à Montréal grâce à M. Morello. Les raisons de cette décision sont assez simples : Le Québec a historiquement été à l’avant-garde non seulement pour donner une chance aux nouvelles marques (Hyundai et Kia étant des exemples), mais le marché a montré un intérêt considérable pour l’électrification.

L’autre facteur est la langue. Bien qu’aucun chiffre n’ait été évoqué, les ventes dans la province devraient être fortes et potentiellement représenter une grande portion des ventes. Morello s’est donc senti obligé de servir correctement ses clients, peu importe où ils vivent au Canada.

Février 2023

La conversation s’est inévitablement orientée vers le produit lui-même. Bien que les VF 6 et VF 7 soient exceptionnellement attrayants, des milliers de réservataires nord-américains attendent avec impatience de pouvoir mettre la main sur un VF 8 ou un VF 9.

À l’heure actuelle, ces deux modèles ne sont pas encore homologués au Canada, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être conduits légalement sur nos routes. Selon M. Morello, l’homologation fédérale n’est plus qu’une question de semaines. Un autre événement extrêmement important devrait avoir lieu en février, à savoir la publication des cotes d’autonomie officielles de Ressources naturelles Canada. Actuellement, VinFast utilise les chiffres d’autonomie WLTP qui sont, comme nous le savons, généralement plus généreux que ceux de l’EPA et de RNCan.

Une fois ces deux éléments triés, tous les coups seront donnés.

Avril 2023

Nous avons signalé à la fin de l’année dernière que VinFast avait expédié 999 nouveaux véhicules aux États-Unis. Les livraisons aux clients sont imminentes, mais il faudra un peu de temps pour que les propriétaires canadiens de VinFast reçoivent leurs véhicules. Morello a déclaré que le mois d’avril marquera les premières livraisons canadiennes, ce qui signifie que la production des véhicules destinés à notre pays natal est déjà en cours.

Flexible, mais agressif

L’une des premières tentatives de VinFast pour essayer quelque chose de différent a été son programme de location de batteries. Presque immédiatement, il s’est heurté à une résistance en Amérique du Nord, ce qui a incité le constructeur à modifier ses plans – comme l’a dit essentiellement M. Morello, c’est le marché qui dictera comment les choses se dérouleront.

Suivre les progrès et l’évolution de VinFast dans les médias révèle qu’ils sont assez agressifs. En fait, l’échec n’est pas une option. Le groupe a ouvert deux magasins au pays jusqu’à présent et au moins cinq autres sont prévus dans un avenir proche. Au Québec en particulier, au moins deux autres magasins sont en préparation, dont un centre de service de type hub pour la région du Grand Montréal.

Avec tout cela, les attentes de VinGroup sont grandes. La rentabilité n’attendra pas aussi longtemps qu’il le faudrait pour que le nom VinFast devienne un nom de ménage comme Chevrolet ou Toyota. En fait, et sur la base de notre compréhension, l’objectif pourrait être d’atteindre cet objectif très peu de temps après la mi-décennie.

Parmi les nombreuses autres mesures qui seront prises afin de stimuler les ventes, il y aura un programme de promotion. Maintenant que les prix de Tesla ont considérablement baissé, la structure de prix élevée de VinFast, déjà critiquée, ne sera peut-être pas révisée, mais elle bénéficiera de « rabais ».

En résumé et en ce qui nous concerne, le produit nous dira ce que nous avons besoin de savoir – nous sommes impatients de les conduire.