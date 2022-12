VinFast ouvre son premier magasin au Québec

Il est situé au Carrefour Laval.

Il s’agit du deuxième point de vente canadien de VinFast.

Le constructeur automobile vietnamien VinFast se fraye un chemin sur les marchés canadien et américain. Il y a à peine plus d’un an, il a dévoilé ses deux premiers VUS entièrement électriques et déjà, il a établi sa présence à deux endroits clés du pays.

Le premier emplacement a ouvert il y a deux semaines au centre commercial Yorkdale de Toronto. Cette fois, c’est le tout aussi huppé CF Carrefour Laval qui voit un nouveau magasin VinFast ouvrir ses portes au public. L’établissement de ces boutiques offre une visibilité accrue au constructeur automobile, car les clients potentiels peuvent simplement entrer et jeter un coup d’œil pendant qu’ils font leurs achats.

Le design de VinFast Carrefour véhicule le thème de la « mobilité du futur » dans un environnement futuriste, mais minimaliste. Sur place, les consommateurs pourront explorer les technologies avancées de VinFast et découvrir les VUS VF 8 et VF 9. L’ambiance simple et sophistiquée du magasin repose sur des finitions provenant de producteurs locaux et des éléments de design inspirés par la beauté des merveilles naturelles du Vietnam.

Les visiteurs des magasins actuels et futurs gérés par la société utiliseront un modèle de vente directe. Les consommateurs peuvent commander en ligne, mais des experts de la marque et des produits seront sur place pour les aider dans leur processus d’achat.

VinFast ouvrira six autres magasins dans un avenir très proche. Le prochain sera inauguré au centre commercial Park Royal à West Vancouver.