VinFast a annoncé les spécifications des nouveaux VF6 et VF7

Les deux modèles sont des VUS électriques compacts offerts en version Eco et Plus.

Le VF6 aura une autonomie maximale de 399 km (WLTP) et le VF7 aura une autonomie maximale de 450 km (WLTP).

La compagnie a débuté les livraisons américaines du VF8 le mois dernier.

Au CES de Las Vegas, VinFast a publié aujourd’hui les spécifications complètes de ses VUS électriques compacts VF6 et VF7.

Bien qu’ils aient été lancés au même moment, ces deux modèles ne sont pas directement liés puisqu’ils diffèrent par leur style, leur taille et leurs éléments mécaniques.

Le premier des deux est le VF6, qui est légèrement plus court mais un peu plus large que la Chevrolet Bolt EUV, ce qui le place parmi les plus petits VÉ du marché.

Ce modèle sera équipé d’une batterie de 59,6 kWh qui lui donnera une autonomie allant jusqu’à 399 kilomètres en version Eco et 381 kilomètres en version Plus. Cette différence est due à la taille des roues et aux niveaux de puissance puisque l’Eco a des roues de 17 pouces et 174 chevaux tandis que le Plus à des jantes de 19 pouces et 201 chevaux.

Étant donné qu’il n’est proposé qu’en configuration à moteur unique, le VF6 sera uniquement à traction avant, ce qui signifie que les acheteurs qui souhaitent une transmission intégrale devront se tourner vers le VF7.

De plus grande taille, ce modèle se situe entre le Volvo XC40 Recharge et le Toyota bZ4X en termes de longueur tout en étant plus large que les deux.

Le VF7 partagera son groupe motopropulseur d’entrée de gamme avec le VF6 le plus cher, c’est-à-dire que la version Eco sera à traction avant et développera 201 chevaux. En passant à la version Plus, on ajoutera un deuxième moteur qui apportera une transmission intégrale et 348 chevaux.

Malgré son poids et sa puissance supplémentaires, le VF7 offrira une plus grande autonomie que le VF6 grâce à sa plus grande batterie de 75,6 kWh qui lui permet de parcourir jusqu’à 450 kilomètres ou 431 kilomètres sur une charge pour les versions Eco et Plus respectivement.

Il est important de savoir que ces estimations d’autonomie sont basées sur la méthode européenne WLTP, connue pour être plus optimiste que les chiffres de l’EPA utilisés en Amérique du Nord et les chiffres réels que les conducteurs obtiennent habituellement dans des conditions normales.

Les deux VUS électriques seront dotés de technologies avancées d’aide à la conduite, telles que le Highway Assist, qui est un système de niveau 2, l’assistance au centrage de voie et le régulateur de vitesse adaptatif, de série pour leurs deux niveaux de finition.

VinFast précise également que le VF6 et le VF7 Eco seront équipés d’un écran tactile de 12,9 pouces pour le système d’info-divertissement qui comprendra un assistant virtuel. Le VF7 Plus bénéficiera plutôt d’un écran de 15 pouces.

La société indique que les réservations anticipées pour les deux modèles seront ouvertes en mars de cette année, mais elle n’a pas fourni de calendrier pour le début prévu des livraisons aux clients.