La nouvelle Fiat 500e tout électrique : Le brise-glace

– La Fiat 500e est disponible partout au Canada.

– Elle offre 227 km d’autonomie, un système ADAS de niveau 2, et débute à 42 190 $, éligible à d’importants rabais.

– Stellantis vise à relancer la présence de Fiat en Amérique du Nord, en misant sur le succès de la 500e.

Fiat a une sacrée montagne à gravir en Amérique du Nord. Pour le groupe Stellantis, Fiat représente une part importante de son volume global, c’est même sa marque la plus prospère. En Turquie, en Amérique latine et dans d’autres régions, Fiat est la marque numéro un ou presque. En Amérique du Nord, c’est exactement le contraire.

À vrai dire, Fiat est pratiquement morte dans le Nouveau Monde. De nombreuses salles d’exposition Fiat, autrefois autonomes, ont été converties pour accueillir des Jeeps ou des véhicules d’occasion – Fiat n’a jamais gagné de terrain tangible lors de son retour à la fin des années 2000. Les raisons en sont nombreuses, depuis les horribles problèmes de fiabilité jusqu’à une gamme de produits extrêmement limitée et de niche. Lors du lancement nord-américain de la 500X en Californie, la transmission de l’une des unités est tombée en panne au milieu du test de conduite. L’expérience d’achat a également été un point sensible pour les acheteurs potentiels.

Les ventes ont été catastrophiques, mais Stellantis et Fiat ne se laissent pas abattre. Ils sont convaincus que Fiat, qui a récemment fêté ses 125 ans, a sa place au Canada et aux États-Unis, et que la 500, qui a récemment fêté son 67e anniversaire, ouvrira la voie.

500e

Proposée uniquement en version entièrement électrique ici, pour l’instant, la nouvelle 500e a fort à faire car elle devra attirer des clients. Quelques versions sont déjà disponibles, dont la La Prima que nous avons pu voir pour la première fois chez un concessionnaire de la région métropolitaine de Montréal.

La Prima met en valeur la culture italienne grâce à des caractéristiques uniques. L’extérieur présente des coques de rétroviseurs de la couleur de la carrosserie, des moulures chromées à l’ancienne et un choix de noir smoking, de blanc glacier ou de l’unique or rose. À l’intérieur, les sièges en éco-cuir beige, le volant doux au toucher et le tableau de bord enveloppé d’éco-cuir allient style et confort. En outre, le système audio JBL à 7 haut-parleurs, amélioré par la fonction Virtual Venues du maestro Andrea Bocelli, offre une expérience sonore immersive. Les prix commencent à 47 190 $ (44 995 $ PDSF plus frais supplémentaires).

La 500e introduit également un système d’aide à la conduite active (ADAS) de niveau 2, ce qui en fait le seul véhicule de son segment doté de cette technologie. La Fiat 500e offre jusqu’à 227 kilomètres d’autonomie, une batterie de 42 kWh et une accélération de 0 à 100 km/h en un peu plus de 8,5 secondes grâce à ses 117 ch et à son couple instantané de 162 lb-pi.

La Fiat 500e 2024 est disponible dès maintenant au Canada. C’est le véhicule électrique (VE) de l’année modèle 2024 le moins cher du pays avec un prix de départ de 42 190 $ (39 995 $ PDSF plus frais supplémentaires) et il est positionné pour bénéficier de l’admissibilité aux remises gouvernementales pour les VE jusqu’à 5 000 $ au niveau fédéral et jusqu’à 7 000 $ au niveau provincial au Québec.

Que se passera-t-il ensuite ?

Stellantis parie sur l’arrivée de la 500e sur nos côtes. Si elle réussit à briser la glace qui s’est formée autour de la marque au cours des dernières années, il est difficile d’imaginer qu’elle portera seule le drapeau de la marque Fiat pendant très longtemps. Récemment, le célèbre constructeur italien a présenté la nouvelle 600e, essentiellement la nouvelle 500X, et, plus intéressant encore, la Grande Panda. Fiat appelle cette dernière son nouvel acteur mondial et elle devrait certainement contribuer à l’attrait du constructeur automobile dans ce pays.

L’image de la marque en Amérique du Nord devrait même s’améliorer considérablement, car les véhicules devraient être beaucoup plus fiables. Reste à savoir dans quelle mesure les concessionnaires s’impliqueront dans la diffusion de la nouvelle bonne parole de Fiat, au détriment des produits Jeep et Ram, très rentables…