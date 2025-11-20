La Nissan Sentra 2026 débute à 27 887$, une hausse justifiée

Nissan Canada dévoile la tarification complète de la toute nouvelle Nissan Sentra 2026, une berline compacte entièrement revue qui se veut plus haut de gamme, plus technologique et plus compétitive sur le plan du rapport qualité-prix. Avec un prix de détail suggéré débutant à 27 887 $

Le modèle de base S commence à 27 887$

La hausse par rapport à 2025 est sous les 1 300$ pour le modèle S

La SR Premium, la équipée demeure sous les 35 000$

Nissan insiste sur le fait que ces montants reflètent une proposition de valeur supérieure grâce à un équipement de série largement bonifié. On note entre autres Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil, l’alerte intelligente de collision frontale, trois ports USB-C, des écrans pouvant atteindre 12,3 pouces, un habitacle doté de sièges Zero Gravity à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’un nouveau système de recharge sans fil, une première pour la Sentra. Plusieurs technologies autrefois réservées aux modèles supérieurs font également leur arrivée, notamment le ProPILOT Assist et l’intervention sur l’angle mort, elles aussi offertes pour la première fois sur ce modèle.

Modèle Prix 2026 Sentra S 27 887 $ Sentra SV 29 887 $ Sentra SV Premium 30 987 $ Sentra SR 32 287 $ Sentra SR Premium 34 617 $

Sur le plan pratique, la Sentra 2026 mise sur un design plus affirmé et un coffre optimisé pour faciliter le chargement. Les versions SV et SR ajoutent un sélecteur de modes de conduite incluant un mode Sport, renforçant une sensation dynamisme. Les versions SR et SR Premium, en particulier, se démarquent par leur présentation plus agressive : accents noir lustré, bas de caisse spécifiques, becquet arrière et roues en alliage de 18 pouces de série.

Finalement, la Sentra 2026 annonce une consommation estimée à 7,1 L/100 km combinée pour les versions S et SV, et 7,2 L/100 km pour la SR, des valeurs qui renforcent l’argument de la berline comme solution économique et polyvalente. Avec cette combinaison de design renouvelé, d’équipement rehaussé et de prix soigneusement étagés, Nissan cherche à repositionner la Sentra comme une des berlines compactes dans les plus abordable de la catégorie au Canada.