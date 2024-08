La Dodge Charger Daytona 2024 débute à moins de 55 000 $ au Canada

– La Dodge Charger Daytona 2024 propose des modèles électriques à des prix compétitifs à partir de 54 995 $.

– Les spécifications de performance comprennent jusqu’à 670 ch et le 0-100 km/h en 3,3 secondes.

– Les caractéristiques comprennent l’échappement chambré Fratzonic, PowerShot et une radio Uconnect 5 de 12,3 pouces.

Dodge a annoncé les prix et les spécifications de sa très attendue Dodge Charger Daytona 2024. La dernière Charger Daytona a pour objectif de se frayer un chemin dans le segment des muscle cars électriques.

Aperçu des modèles de la Dodge Charger Daytona 2024

La gamme Dodge Charger Daytona 2024 comprend deux modèles haute performance : le R/T et le Scat Pack. Le modèle R/T commence à 54 995 $, tandis que le Scat Pack commence à 86 995 $, à l’exclusion des frais de transport. Les deux modèles sont admissibles à des remises fédérales allant jusqu’à 5 000 $ et à des remises provinciales allant jusqu’à 7 000 $.

Performances et spécifications

La Dodge Charger Daytona 2024 est propulsée par un système à double moteur de 400 volts, ce qui lui confère des performances impressionnantes. Le modèle R/T est équipé de la mise à niveau Direct Connection Stage 1, délivrant une puissance de 496 chevaux et un couple de 404 lb-pi. Le modèle Scat Pack, équipé de l’amélioration de phase 2 à connexion directe, affiche une puissance de 670 chevaux et un couple de 627 lb-pi. Cette puissance permet au Scat Pack d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes et de parcourir le quart de mille en 11,5 secondes.

La Charger Daytona présente également des caractéristiques uniques telles que l’échappement à chambre Fratzonic, la fonction PowerShot pour une poussée supplémentaire de 40 chevaux, et des technologies de conduite avancées telles que la conduite à une pédale et le freinage à récupération d’énergie. Les différents modes de conduite et les affichages de performances améliorent encore l’expérience de conduite, offrant à la fois praticité et exaltation.

Design et caractéristiques intérieurs

Le design extérieur de la Dodge Charger Daytona 2024 met l’accent sur l’esthétique et l’aérodynamique. Les éléments clés comprennent un hayon caché, des proportions larges et le passage de l’aile R, qui renforce le profil agressif et les performances de la voiture. Le Scat Pack est accompagné d’un Track Package qui comprend des améliorations spécifiques telles que des freins Brembo rouges et des jantes en aluminium plus grandes.

À l’intérieur, la Charger Daytona offre un environnement axé sur le conducteur avec une radio Uconnect 5 de 12,3 pouces, Android Auto et Apple CarPlay sans fil, et la fonction Amazon Alexa. L’intérieur est conçu pour le confort et la fonctionnalité, avec des sièges avant chauffants à réglages électriques, un levier de vitesses à poignée de pistolet et un système audio Alpine à neuf haut-parleurs. La sécurité est également une priorité, avec des fonctionnalités telles que le freinage d’urgence automatique, la gestion active de la voie de circulation et une suite complète de technologies d’aide à la conduite.

Options supplémentaires et solutions de recharge

Dodge propose plusieurs packs d’options pour personnaliser davantage la Charger Daytona 2024. Les packs Plus Group, Blacktop, Sun & Sound et Carbon & Suede apportent des améliorations supplémentaires en termes de luxe, de performances et d’esthétique. Par exemple, le groupe Plus comprend des sièges en cuir ventilés et une caméra de surveillance à 360 degrés, tandis que le groupe Carbone et Daim propose des matériaux intérieurs haut de gamme et des rétroviseurs extérieurs en fibre de carbone.

Pour ceux qui préfèrent les moteurs à combustion interne, Dodge propose le SIXPACK H.O. de 550 chevaux et le SIXPACK S.O. de 420 chevaux. Ces moteurs font partie de la nouvelle gamme de moteurs Hurricane, qui surpasse les anciens moteurs HEMI en termes de puissance et d’efficacité.

La production des modèles à deux portes débutera à l’été 2024, celle des modèles à quatre portes et des variantes à essence étant prévue pour 2025.