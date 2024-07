La Chine demande à l’OMC de résoudre le différend sur les subventions aux véhicules électriques

– La Chine demande à un groupe spécial de l’OMC de jouer un rôle de médiateur dans le différend qui l’oppose aux États-Unis au sujet des subventions accordées aux véhicules électriques.

– Les mandats de la loi sur la réduction de l’inflation sont accusés de fausser les chaînes d’approvisionnement mondiales.

En mai, l’administration Biden a augmenté les droits de douane sur les véhicules importés et sur certaines matières premières pour batteries de véhicules électriques en provenance de Chine, en invoquant des problèmes de sécurité nationale et de concurrence. Cette mesure a intensifié un différend déjà existant entre la Chine et les États-Unis concernant les dispositions de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA). L’IRA stipule que les VE doivent contenir des pourcentages spécifiques de matériaux provenant de pays autres que la Chine pour pouvoir bénéficier d’incitations fédérales. La Chine affirme que ces incitations ont un impact négatif sur la chaîne d’approvisionnement mondiale en décourageant l’utilisation de matières premières chinoises pour les batteries des véhicules électriques.

En mars, la Chine a poursuivi les États-Unis devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) au sujet des incitations de l’IRA, arguant qu’elles créent des barrières commerciales déloyales et gonflent les coûts de la transition vers l’énergie verte. Récemment, les autorités chinoises ont demandé à l’OMC de mettre en place un groupe d’experts chargé d’assurer la médiation et de régler le différend en cours. Selon Ford Authority, le ministère chinois du commerce a reproché à l’IRA d’exclure des produits de membres de l’OMC tels que la Chine et de créer des barrières commerciales artificielles. Le ministère a exhorté les États-Unis à se conformer aux règles de l’OMC et à cesser d’utiliser des politiques industrielles qui sapent la coopération internationale en matière de changement climatique.

Le ministère chinois du commerce a déclaré : « Nous demandons instamment aux États-Unis de respecter les règles de l’OMC et de cesser d’abuser de leurs politiques industrielles pour saper la coopération internationale en matière de changement climatique ». Cette déclaration souligne la position de la Chine selon laquelle les règles de l’IRA n’affectent pas seulement le commerce, mais entravent également les efforts mondiaux en faveur d’une transition vers l’énergie verte.

D’autre part, les États-Unis ont défendu les dispositions de l’IRA comme étant nécessaires à la sécurité nationale et au soutien des industries nationales. Ils affirment que ces mesures sont essentielles pour réduire la dépendance à l’égard des matériaux étrangers et pour favoriser un marché national compétitif des véhicules électriques.

Le différend en cours a des conséquences importantes pour l’industrie automobile mondiale, en particulier pour les constructeurs et les consommateurs. Les restrictions imposées par l’IRA sur les matériaux chinois affectent la chaîne d’approvisionnement, ce qui pourrait entraîner une hausse des coûts pour les fabricants de VE et des prix pour les consommateurs. En outre, l’augmentation des droits de douane imposée par l’administration Biden tend encore davantage les relations commerciales entre les deux pays, ce qui a un impact non seulement sur les VE, mais aussi sur le secteur automobile dans son ensemble.

Le différend entre la Chine et les États-Unis concernant les subventions aux VE et les barrières commerciales n’est toujours pas résolu, et la Chine demande maintenant à un groupe spécial de l’OMC d’arbitrer la question. L’issue de ce différend aura probablement des conséquences considérables pour l’industrie automobile mondiale, en affectant les chaînes d’approvisionnement, les prix et les relations commerciales internationales.