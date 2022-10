La Cadillac CELESTIQ, fabriquée à la main et sur mesure : Une vision de luxe et d’opulence

La CELESTIQ 2024 sera le premier véhicule électrique phare de Caddy.

Elle renoue avec le passé glorieux de Cadillac.

Les prix commenceront dans les 300 000 $ US.

La toute nouvelle CELESTIQ de Cadillac est une démonstration étonnante d’innovation et de détermination, offrant un aperçu de l’avenir qui débutera avec la berline phare de la marque, fabriquée à la main et entièrement électrique. La CELESTIQ a été conçue pour être le visage de l’avenir électrique de Cadillac, en s’inspirant de l’héritage de 120 ans de la société. Elle sert de point de référence aux équipes de conception et d’ingénierie de Cadillac pour l’avenir.

La CELESTIQ est l’expression la plus pure de Cadillac, avec sa nature artisanale et sur mesure qui représente la marque en matière de design, d’innovation, de technologie et de performance. En tant que voiture phare de Cadillac, la CELESTIQ devrait créer un effet d’entraînement qui attirera de nouveaux clients vers la marque et renforcera l’engagement de Cadillac envers les véhicules électriques. La CELESTIQ est une indication claire que Cadillac est prête à prendre une position de leader sur le marché des véhicules électriques.

Le CELESTIQ : Une vision de l’innovation et de la finalité

Cadillac lancera officiellement sa toute nouvelle berline de luxe, la CELESTIQ, en 2024. Cette voiture révolutionnaire sera assemblée en utilisant une combinaison unique de techniques de fabrication traditionnelles et de technologies d’impression 3D de pointe.

Le châssis sera composé de six grands éléments en aluminium moulé, y compris les tours de choc, tandis que jusqu’à 115 pièces imprimées en 3D seront utilisées dans toute la structure de la carrosserie. La plus grande de ces pièces imprimées en 3D sera la portion centrale du volant. En outre, Cadillac utilise un processus de fabrication flexible pour produire 300 pièces qui seront utilisées dans la structure de la carrosserie, le châssis, l’intérieur et les composants architecturaux. Le résultat est une voiture qui est à la fois technologiquement avancée et unique à Cadillac.

En outre, la plate-forme Ultium servira de base à l’architecture modernisée. Elle abritera une batterie de 111 kWh avec une capacité de charge rapide en courant continu de 190 kW comme élément structurel. La batterie alimentera une paire de moteurs électriques, qui devraient produire une puissance totale de 600 ch et un couple de 640 lb-pi. Toute cette puissance permettra à la CELESTIQ de passer de 0 à 97 km/h en seulement 3,8 secondes.

La place de la CELESTIQ comme voiture phare de Cadillac

Cadillac n’est pas étrangère au luxe et à la performance. Depuis des années, la marque est synonyme de savoir-faire haut de gamme et de technologie de pointe. Aujourd’hui, Cadillac est prête à prendre sa place à l’avant-garde de la révolution des véhicules électriques avec la CELESTIQ. Cadillac met tout en œuvre pour sa première voiture phare entièrement électrique, en mettant l’accent sur les détails artisanaux et le design sur mesure.

La CELESTIQ est censée représenter le meilleur de Cadillac, et elle devrait avoir un impact majeur pour attirer les clients vers la marque. Avec une histoire d’excellence en matière de design, d’innovation et de performance, Cadillac est prête à prendre la place qui lui revient en tant que leader dans le domaine des véhicules électriques.

La nature artisanale et sur mesure de la CELESTIQ

La prochaine CELESTIQ de Cadillac sera une œuvre d’art, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La nature artisanale de la CELESTIQ garantira que chaque détail est pris en compte, ce qui rendra l’expérience à bord luxueuse et relaxante. Du grand toit en verre feuilleté acoustique au système audio AKG à 41 haut-parleurs, Cadillac n’a pas lésiné sur les moyens pour que sa dernière création ne soit rien de moins que la perfection.

En outre, le CELESTIQ sera équipé du nouveau système de conduite mains libres Ultra Cruise de Cadillac, qui offre une expérience de conduite unique. Que vous appréciiez le système audio ou que vous profitiez des vues panoramiques, le CELESTIQ est sûr de dépasser toutes les attentes. Cadillac a une fois de plus placé la barre très haute.

Le tout nouveau Cadillac CELESTIQ est une démonstration étonnante de l’engagement de la marque envers le luxe, la performance et l’innovation. En tant que première berline phare entièrement électrique de Cadillac, la CELESTIQ est sûre de faire tourner les têtes et d’attirer de nouveaux clients vers la marque. En mettant l’accent sur les détails artisanaux et le design sur mesure, la CELESTIQ est véritablement une œuvre d’art.