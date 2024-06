La BMW M5 2025 passe à l’ère hybride rechargeable

717 chevaux et 738 lb-pi de couple, de la pure folie.

La nouvelle M5 est plus lourde que l’ancienne en revanche.

Le constructeur BMW a enfin dévoilé sa nouvelle M5 2025. La septième génération du modèle reprend donc les bases de la récente Série 5, mais avec une forte dose de bestialité.

À l’avant, les ouvertures pratiquées plus bas dans le bouclier contribuent aussi à refroidir le compartiment moteur au maximum. On remarque tout de même que les ailes avant et arrière ont cru quelque peu pour mieux accueillir les pneumatiques élargis, tandis que les freins à disques sont immenses derrière les jantes surdimensionnées de 20 et 21 po (avant et arrière) de la berline. Règle générale, la nouvelle M5 est assez sobre à l’extérieur.

En effet, la nouvelle superberline allemande passe en mode hybride rechargeable avec une puissance atteignant 717 chevaux et un couple de 738 lb-pi. Résultat : le 0-100 km/h ne prend que 3,5 secondes et la vitesse de pointe (avec l’ensemble optionnel M) grimpe à 305 km/h, ou 250 km/h sans ce dernier. Le gain électrique signifie-t-il la fin d’une grosse cylindrée sous le capot de la M5 ? Non, même que le V8 biturbo de 4,4-litres de cylindrée est toujours là, lui qui livre à lui seul une puissance de 577 chevaux et un couple de 553 lb-pi.

Les ingénieurs ont accouplé la boîte de vitesses automatique à huit rapports et le rouage intégral maison à la recette de cette nouvelle mouture. Pour bonifier la puissance de la M5, les ingénieurs ont implanté un petit moteur électrique à même la transmission de la berline, le moulin qui est alimenté par un bloc de batteries doté d’une capacité de 14,8 kWh utilisables. Celle-ci est logée sous le plancher pour garder le poids rivé au sol. À lui seul, le moteur électrique est capable d’une puissance de 194 chevaux et d’un couple maximal de 207 lb-pi. En fait, ce dernier est même capable d’atteindre 332 lb-pi grâce à un stage de pré-réglage breveté par le constructeur bavarois.

La mission de la BMW M5 est d’en mettre plein la vue au chapitre des performances, mais n’oublions pas l’aspect hybride rechargeable dans l’équation. L’autonomie en mode électrique est de 40 km. La voiture peut même calculer la distance restante au périple et s’assurer que les derniers kilomètres soient réalisés exclusivement en mode électrique. Il sera intéressant de comparer la nouvelle M5 à ses ancêtres, notamment à cause du surplus de poids généré par l’addition de la technologie hybride rechargeable. En effet, la voiture accuse un poids de 2 445 kg. C’est beaucoup plus que les 1 971 kg de la précédente mouture.

Comme c’est la coutume, la M5 propose plusieurs modes de conduite. Il y en a cinq : Hybrid, Comfort, Electric, Sport et Sport Plus, en plus des modes Dynamic et Dynamic Plus pour les sessions en piste. Ces sept modes de conduite sont livrés d’office sur la M5 canadienne.

L’amateur de conduite plus enjouée peut désactiver les roues motrices avant lorsque tous les systèmes sont désactivés, à l’instar de la M5 précédente. La berline se transforme alors en déchiqueteuse de pneus arrière. En plus de profiter d’un châssis plus rigide que jamais, la M5 a droit à ses propres ajustements de suspension, ainsi qu’à des amortisseurs adaptatifs. La direction active aux quatre roues est également incluse.

À l’intérieur, l’ambiance de la plus récente Série 5 est évidemment de retour, mais avec une ambiance un peu plus M. L’éclairage d’ambiance y est pour quelque chose, mais les boutons rouges spécifiques aux bolides de l’aile sportive vendent la mèche, tout comme les sièges enveloppants de la première rangée.

Le prix d’entrée de la M5 2025 au Canada est de 135 000 $, tandis que les premiers exemplaires sont attendus un peu avant la fin de l’année.