On a visité le musée BMW en Allemagne et voici tout ce qu’on y a découvert

Ce printemps, on a eu l’opportunité de visiter le splendide musée BMW à Munich en Allemagne. Voici tout ce qu’on y a découvert.

Inauguré en 1973, ce musée dont l’architecture est carrément exceptionnelle se veut un lieu de célébration et de commémoration de tout ce qu’a pu faire la marque au cours de son existence.

Si l’automobile occupe une place importante de l’édifice, les motocyclettes ne sont pas oubliées pour autant. Elles occupent carrément un pan de mur complet.

Bien sûr, on ne peut dissocier BMW du sport automobile. D’ailleurs, sur place, les visiteurs peuvent voir de près la Formule 1 Sauber 2006, une M4 DTM ainsi que les fameuses 3.0 CDL Renncoupé IMSA et 320 Turbo Gruppe “Jägermeister”.

Le musée BMW, c’est aussi l’occasion de présenter au grand public certaines pièces de développement de la marque. Non seulement on y retrouve une salle dédiée à l’hydrogène où est exposée une Série 7, mais en plus on peut y apercevoir la BMW 1602 Elektro qui avait été convertie à l’électricité en prévision des Jeux olympiques de 1972.

Sans surprise, les modèles phares de la marque bavaroise sont mis en valeur au sein de ce musée. Au cours de notre passage, une salle exposait chacune des générations de la Série 5 côte à côte afin d’observer facilement l’évolution de celle-ci. Soulignons aussi l’exposition dédiée aux voitures décapotables, dont la Z1 et la Z8. Qui plus est, s’y trouvait également un prototype de la 850i 1990 en version cabriolet. Des incontournables comme l’Isetta, la 2002, la 507 et la M1 sont aussi abritées dans ce musée.

En bref, le musée BMW est un passage obligé, cerhttps://ecoloauto.com/essai-routier-du-bmw-i4-gran-coupe-2024-une-aubaine/tes, pour celui qui voue un culte à la marque, mais aussi pour celui qui est simplement passionné d’automobiles, de course, d’histoire et de technologie.