Kia Sportage 2023 : écolo ou pas ?

Le Kia Sportage 2023 se détaille à partir de 31 344 $ incluant les frais de transport et de préparation ainsi que les frais de concessionnaire.

Habitacle spacieux et polyvalent, prix abordable, motorisations hybrides intéressantes.

Moteur de base énergivore, design controversé, disponibilité possiblement limitée des versions hybrides.

Le Kia Sportage 2023 représente une véritable métamorphose par rapport à la génération précédente du véhicule multisegment. Cette dernière affichait l’une des conduites les plus sportives de sa catégorie, surtout avec le moteur turbo livrable, mais en revanche, sa consommation était l’une des plus élevées.

La nouvelle génération du Sportage est non seulement plus grosse et plus spacieuse, mais laisse tomber le côté sportif — un peu — pour se rendre plus pratique au quotidien. Elle propose également une sérieuse mise à jour technologique, avec un nouveau système multimédia et un design résolument plus sophistiqué dans l’habitacle. Toutefois, le nouveau Kia Sportage est-il écolo ?

En consultant la fiche technique, la réponse semble évidente. Le Kia Sportage 2023 est désormais disponible avec une motorisation hybride, consistant en un quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre, d’un moteur électrique et d’une batterie de 1,49 kWh, créant du même coup un rouage intégral à gestion électronique. La puissance combinée s’élève à 227 chevaux, et le couple, 258 livres-pied. Quant à la consommation, ses cotes ville/route/mixte sont de 6,1 / 6,3 / 6,2 L/100 km. Pour fins de comparaison, les Toyota RAV4 hybride et Ford Escape hybride font à peine mieux avec une cote mixte de 6,0 L/100 km, alors que les Hyundai Tucson hybride et Honda CR-V hybride proposent des cotes mixtes de 6,4 L/100 km. Le Kia est dans le coup.

Une motorisation hybride rechargeable est également disponible, avec le même moteur à combustion, mais profitant d’un moteur électrique plus puissant et d’une batterie de 13,8 kWh. La puissance passe à 261 chevaux alors que le couple demeure à 258 livres-pied, et l’autonomie en conduite 100 % électrique est évaluée à 55 kilomètres sur une pleine charge. La consommation mixte s’élève à 6,7 L/100 km, ou 2,8 Le/100 km en comptant la distance parcourue en propulsion électrique.

En comparant les chiffres des utilitaires compacts hybrides rechargeables, l’Escape possède un léger avantage (5,9 L/100 km, 2,3 Le/100 km, 60 km), mais n’est pas équipé d’un rouage intégral, fort pratique pour nos hivers. Les cotes du Tucson sont quasi identiques (6,7 L/100 km, 2,9 Le/100 km, 53 km) puisqu’il partage la même motorisation avec le Kia. Le Mitsubishi Outlander PHEV consomme plus (9,0 L/100 km, 3,6 Le/100 km, 61 km), alors que le Toyota RAV4 Prime offre la plus grande autonomie en conduite purement électrique (6,0 L/100 km, 2,5 Le/100 km, 68 km). Encore une fois, le Kia est dans le coup.

Alors, oui, le Kia Sportage 2023 est un choix écolo, mais seulement si l’on a les moyens de se payer l’une des motorisations électrifiées, car la version EX hybride est offerte à partir de 38 445 $ incluant les frais de transport et de préparation. Pour obtenir le système hybride rechargeable, la facture grimpe à au moins 47 545 $, bien que les rabais à l’achat d’un véhicule électrique s’appliquent dans ce cas-ci — jusqu’à 2 500 $ provenant du Québec et jusqu’à 5 000 $ provenant du gouvernement canadien. Pour à peine quelques dollars de plus par mois, on recommande donc d’opter pour la version hybride rechargeable par rapport à la version hybride régulière.

Sinon, le reste de la gamme est muni d’un quatre cylindres atmosphérique de 2,5 litres, jumelé à une boîte automatique à huit rapports, produisant 187 chevaux et un couple de 178 livres-pied. Il s’agit d’une puissance en ligne avec celles de l’ensemble du segment, qui comprend notamment les Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Nissan Rogue, Ford Escape, Mitsubishi Outlander, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Subaru Forester, Chevrolet Equinox, GMC Terrain et Jeep Compass. Avec le rouage intégral, ses cotes ville/route/mixte s’élèvent à 10,4 / 8,5 / 9,5 L/100 km — le pire de sa catégorie encore une fois. Lors de notre essai du Sportage X-Line Limited, nous avons observé une moyenne de 9,2 L/100 km.

L’habitacle du Kia Sportage 2023 est plus spacieux dans toutes les dimensions, mais c’est surtout les passagers arrière qui en profiteront le plus, alors que le dégagement pour les jambes, pour les épaules et les hanches s’est grandement amélioré. Dans la même veine, ce qui était autrefois l’un des plus petits utilitaires compacts en matière de volume de chargement est maintenant parmi les plus gros, proposant jusqu’à 1 121 litres derrière la banquette arrière, et jusqu’à 2 098 litres avec les dossiers rabattus.

La planche de bord est résolument plus moderne, avec un large panneau abritant à la fois l’instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur et l’écran tactile de 12,3 pouces du système multimédia. Du moins, dans la version X-Line Limited essayée. Les déclinaisons plus abordables obtiennent une instrumentation analogique avec une portion numérique de 4,2 pouces ainsi qu’un écran tactile de 8,0 pouces. On a épuré le design de la planche centrale avec des commandes à effleurement et deux boutons rotatifs, servant à la fois pour régler la chaîne audio et le système de climatisation, mais pas les deux en même temps. On doit appuyer sur un bouton afin de passer d’une interface à l’autre. Ce n’est pas compliqué, mais un peu distrayant. Disons qu’on s’y habitue. Le système multimédia, comme dans tout produit Kia, est facile à utiliser et bourré de fonctionnalités.

En ce qui a trait à la conduite, le Kia Sportage 2023 n’est pas aussi sportif dans l’âme que la génération précédente. Il a gagné en proportion et ça paraît dans son comportement routier, alors que son diamètre de braquage, passé de 10,6 à 11,8 mètres, est un autre exemple. Qu’à cela ne tienne, il est toujours agréable à conduire, et peu de consommateurs se procurent un utilitaire compact pour sa tenue de route, mais bien pour sa capacité à transporter confortablement la famille, son niveau de sécurité et sa consommation raisonnable, et sur tous ces points, le Sportage marque de gros points.

Se détaillant à partir de 31 344 $ incluant les frais de transport et de préparation ainsi que les frais de concessionnaire, le Sportage est abordable pour un utilitaire compact, alors que le segment s’est permis de dépasser allègrement la barre des 30 000 $ depuis quelques années. La version X-Line équipée du rouage intégral, de sièges avant et un volant chauffants, du démarrage à distance et de la surveillance des angles morts, entre autres, coûte environ 37 000 $. La version hybride est disponible à partir de 39 183 $ et la version rechargeable, 48 283 $ (avant le rabais pour véhicules verts).

Écolo, le Kia Sportage 2023 ? Si l’on peut se payer l’un des déclinaisons hybrides ou hybrides rechargeables, il l’est certainement.