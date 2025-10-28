Le Kia PV5 parcourt 693 km à pleine charge sur une seule recharge et obtient un titre Guinness

Le Kia PV5 Cargo établit un record mondial Guinness pour l’autonomie d’une fourgonnette électrique à charge maximale

Le Kia PV5 Cargo a parcouru 693,38 km sur une seule charge avec une charge utile de 665 kg dans des conditions réelles.

La tentative de record a été vérifiée par TÜV Hessen et réalisée sur des routes publiques en Allemagne.

Le PV5 est le premier modèle PBV de Kia, offrant plusieurs configurations et options de batterie pour les entreprises.

Le véhicule utilitaire léger électrique de Kia, le PV5 Cargo, a établi un nouveau record mondial Guinness pour la plus longue distance parcourue par une fourgonnette électrique alimentée par batterie à pleine charge sur une seule recharge. Le véhicule a parcouru 693,38 km (430,84 milles) tout en transportant sa charge autorisée maximale de 665 kg grâce à sa batterie de 71,2 kWh.

Le trajet record s’est déroulé le 30 septembre 2025 sur des routes publiques près de Francfort, en Allemagne. Supervisée par TÜV Hessen et buck Vermessung, l’épreuve s’est effectuée sur une boucle de 58,2 km comprenant des conditions de conduite urbaines et extra-urbaines. Le véhicule a répété la boucle 12 fois, rencontrant des feux de circulation, des intersections, des ronds-points et un dénivelé d’environ 370 mètres par boucle.

Le trajet a duré 22 heures et 30 minutes et a été enregistré à l’aide d’un suivi GPS et de caméras embarquées. Le véhicule a été scellé avant le départ afin d’assurer une conformité totale. La tentative a été réalisée dans des conditions authentiques afin de refléter les opérations typiques de livraison et de logistique.

George Barrow, journaliste spécialisé dans les véhicules commerciaux et membre du jury de l’International Van of the Year, a conduit le PV5 aux côtés de Christopher Nigemeier, ingénieur principal au centre technique Hyundai Motor Europe. Le duo a géré la consommation d’énergie afin d’optimiser l’autonomie durant l’essai.

Le PV5 est le premier modèle du programme Platform Beyond Vehicle (PBV) de Kia. Il est construit sur la plateforme modulaire électrique dédiée aux services (Electric-Global Modular Platform for Service ou E-GMP.S) et conçu pour une adaptabilité modulaire. Offert en plusieurs configurations, notamment Cargo, Passager et Accessible en fauteuil roulant, le PV5 vise divers usages commerciaux et personnels.

Le PV5 Cargo propose jusqu’à 4,4 mètres cubes de volume de chargement et une capacité de charge utile allant jusqu’à 790 kg selon la variante. Les options de batterie comprennent des versions de 51,5 kWh, 71,2 kWh et une version de 43,3 kWh prévue ultérieurement.