Kia présente la K4 hatchback en Europe avec motorisations hybride léger et hybride complet à venir

Si Kia veut frapper fort dans le segment des compactes en Amérique du Nord, il faut amener la K4 hybride aussi.

La K4 offre jusqu’à 438 litres d’espace de chargement et 964 mm d’espace pour les jambes à l’arrière.

Propose deux écrans de 12,3 pouces, CarPlay sans fil, Clé numérique 2.0 et assistant vocal IA.

Groupes motopropulseurs hybride léger et hybride complet parmi cinq choix de motorisations.

Kia a dévoilé la K4 hatchback pour le marché européen, avec un design distinctif, plus de technologies et de multiples options de motorisation. Positionné entre les segments C et D (compact et intermédiaire), le modèle repose sur une plateforme polyvalente destinée aux consommateurs à la recherche à la fois de connectivité et d’espace intérieur.

La K4 mesure 4 440 millimètres de long et 1 850 millimètres de large (Civic hatchback : 4 547 mm et 1 801 mm respectivement). À bord, les passagers arrière profitent de 964 millimètres pour les jambes et de 973 millimètres pour la tête. Le coffre propose 438 litres d’espace (Civic : 694 litres), bien qu’une information contradictoire indique jusqu’à 628 litres derrière la deuxième rangée.

Les éléments de design s’inspirent de la philosophie « Opposites United » de Kia, avec une ligne de toit flottante et des feux de position « Star Map Signature Lighting » inspirés de l’EV9. Les poignées de portes arrière dissimulées dans le pilier C et la couleur extérieure Sparkling Yellow renforcent l’identité visuelle du modèle. La version GT-Line ajoute des accents noirs brillants, des roues de 17 ou 18 pouces en alliage, des palettes de changement de vitesse et un volant à trois branches.

La K4 sera proposée en Europe avec cinq motorisations, dont deux électrifiées. Le moteur de base est un 3 cylindres 1,0 litre T-GDI à essence qui développe 115 PS (113 hp), offert avec une boîte manuelle à six rapports ou un système hybride léger associé à une boîte automatique à double embrayage à sept rapports.

Un moteur 1,6 litre T-GDI est aussi disponible, avec 150 ou 180 PS (148 ou 178 hp), jumelé d’office à la boîte à double embrayage à sept rapports. Une version hybride complet est prévue pour 2026.

La K4 propose un affichage numérique panoramique combinant un tableau de bord numérique de 12,3 pouces, un écran de climatisation de 5,3 pouces et un écran tactile d’infodivertissement de 12,3 pouces. Le système « Connected Car Navigation Cockpit » de Kia regroupe les commandes du véhicule, le multimédia et la navigation dans une interface unique.

Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont offerts de série sur toutes les versions, tandis que les versions supérieures proposent la recharge sans fil. La Clé numérique 2.0 avec technologie à ultra-large bande permet de déverrouiller et démarrer le véhicule avec un téléphone intelligent compatible. On retrouve aussi un système audio haut de gamme Harman Kardon, un revêtement en similicuir bio noir et un assistant vocal intégré à l’IA.

Les services Kia Connect permettent les mises à jour par la voie des airs, l’écoute musicale en continu et la fonction de point d’accès Wi-Fi. Enfin, la K4 inclut une suite complète de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) de série.