Kia lance le PV5, un véhicule électrique modulaire destiné aux flottes et à la mobilité flexible

Le Kia PV5 propose 16 configurations grâce à la nouvelle plateforme E-GMP.S. La production débute

La plateforme modulaire E-GMP.S permet jusqu’à 16 variantes du PV5.

Trois options de batterie répondent aux besoins variés des flottes.

Conçu pour des conversions commerciales simples et pour répondre à des exigences d’accessibilité.

Kia a présenté en détail le PV5, un véhicule électrique modulaire destiné à un usage commercial, construit sur la nouvelle plateforme E-GMP.S spécialement conçue pour les PBV (Platform Beyond Vehicle) du groupe Hyundai. L’annonce a été faite lors de l’événement PV5 Tech Day à Gwangmyeong, en Corée du Sud. La production des versions PV5 Passenger et Cargo Long débute ce mois-ci, avec d’autres configurations à venir prochainement.

Le PV5 est le premier modèle de Kia basé sur l’architecture PBV. Il vise à répondre à divers besoins professionnels et de mobilité grâce à un système de carrosserie modulaire et un processus de développement axé sur le client. Trois batteries sont proposées : une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 43,3 kWh, et deux batteries NCM (nickel-cobalt-manganèse) de 51,5 kWh et 71,2 kWh. Elles sont toutes jumelées à un moteur électrique avant de 120 kW (161 chevaux) développant un couple de 250 Nm (184 lb-pi).

Afin de répondre à une grande diversité d’usages commerciaux, Kia a mis au point un système de carrosserie flexible permettant jusqu’à 16 variantes du PV5. Sept modèles de base seront offerts au lancement, dont des versions passager et cargo à empattement long, ainsi que des configurations à toit surélevé. L’approche modulaire standardise la structure avant du véhicule, tout en permettant de changer des composants comme le hayon, les vitres latérales arrière et le toit selon les besoins de l’entreprise.

Grâce à son plancher bas et son empattement étendu à 2 995 mm, le PV5 maximise l’espace intérieur. Le volume de chargement varie de 3,6 m³ dans les versions passagers à 5,1 m³ pour le modèle Cargo High Roof. Malgré ses dimensions de type segment C, il conserve un rayon de braquage compact de 5,5 mètres. Les hauteurs de marche sont limitées à 399 mm (porte coulissante) et 419 mm (hayon) pour un accès facile.

Conçu avec l’apport direct de plus de 120 entreprises clientes à l’échelle mondiale, le PV5 offre des caractéristiques comme des matériaux résistants aux taches, des sièges amovibles et des cabines traversantes. Une version accessible en fauteuil roulant avec rampe latérale et plancher bas est également prévue.

La plateforme du PV5 intègre des éléments de protection contre les collisions, incluant un sous-châssis renforcé, une structure multi-squelettes et de l’acier ultra haute résistance. Des supports de service modulaires facilitent l’entretien, réduisant ainsi les coûts d’exploitation.

Le PV5 est équipé d’un système d’infodivertissement spécifique aux PBV fonctionnant sous Android Automotive OS. Il permet le contrôle des fonctions de carrosserie et l’intégration d’applications commerciales tierces. Il propose aussi des accessoires AddGear, des points de fixation L-Track et des ports USB dédiés. Des accessoires comme des kits de nivellement de chargement, des plateformes de camping et des bacs de rangement sont offerts.

Pour appuyer les conversions à l’échelle mondiale, Kia met en place un Centre de Conversion PBV et un Portail de Conversion, offrant des modèles de base préconfigurés et un accès aux services de soutien.

Le lancement du PV5 marque le début de la stratégie PBV de Kia. La gamme s’élargira avec le PV7 en 2027, puis le PV9 en 2029, ciblant des segments de véhicules plus grands et d’autres cas d’utilisation.