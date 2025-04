Kia visera les acheteurs particuliers et commerciaux avec le lancement de la fourgonnette électrique PV5

La fourgonnette entièrement électrique Kia PV5 arrivera au Canada d’ici la fin de 2025 avec au moins 400 km d’autonomie.

Deux versions et deux options de batterie prévues, avec une autonomie allant jusqu’à 400 km.

Configuration à cinq places confirmée ; version à sept places possible en 2026.

Prix canadien de départ estimé à environ 55 000 $ avant les incitatifs pour véhicules électriques.

Kia a confirmé plus tôt cette année que sa première fourgonnette entièrement électrique destinée aux passagers, la PV5, sera offerte au Canada, avec un lancement prévu vers la fin de 2025. Elle proposera plusieurs options de batterie et de configuration.

Les spécifications pour le Royaume-Uni ont été dévoilées, ce qui permet de spéculer sur ce qui pourrait être proposé au Canada.

La PV5 Passenger sera lancée au Royaume-Uni en deux versions, « Essential » et « Plus », avec un choix entre deux batteries. Le modèle de base avec une batterie de 51,5 kWh offrirait une autonomie estimée à 288 kilomètres (selon une cote WLTP de 179 milles), tandis que la batterie longue autonomie de 71,2 kWh permettrait jusqu’à 400 kilomètres d’autonomie. Les deux versions utilisent un moteur électrique monté à l’avant, offrant soit 89,4 kW (113 chevaux) ou 120 kW (161 chevaux), avec un couple de 250 Nm (184 lb-pi).

Au Canada, les versions devraient porter les noms de « Light » et « Wind » et être exclusivement offertes avec la batterie de 71,2 kWh. Le moteur à puissance plus élevée serait probablement de série.

Au Royaume-Uni, la PV5 Passenger est offerte uniquement en configuration à traction avec cinq places, et on s’attend à ce que cette configuration soit reprise pour le marché canadien. L’introduction d’une version « Land » à deux moteurs ou à rouage intégral est très probable, compte tenu de la popularité de cette configuration dans les modèles EV6 et EV9.

La PV5 sera livrée de série avec cinq places, mais une version à sept places a été confirmée et sera également offerte au Canada ultérieurement.

Les niveaux de finition devraient refléter l’approche simplifiée bien établie au Canada. La version d’entrée de gamme « Light » devrait reprendre des éléments similaires à l’EV6, incluant les ajustements manuels des sièges avant, l’éclairage à DEL, des roues de 19 pouces (peut-être 18 pouces), ainsi qu’un écran d’infodivertissement de 12,9 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Évidemment, une suite d’aides avancées à la conduite, comme l’assistance au maintien de voie, la prévention de collision frontale et le régulateur de vitesse intelligent, sera incluse. Alors que les portes coulissantes latérales manuelles sont de série au Royaume-Uni, on s’attend à ce que des portes coulissantes électriques bilatérales soient proposées de série au Canada.

La version supérieure « Wind » ajouterait des sièges avant électriques, des sièges avant et un volant chauffants, la surveillance des angles morts et la capacité de recharge bidirectionnelle (V2L). La recharge sans fil pour téléphones intelligents et un hayon électrique seraient aussi inclus.

Le prix pour le marché canadien n’a pas encore été confirmé. Toutefois, avec un prix de départ de 32 995 £ pour le modèle « Essential » au Royaume-Uni, on peut estimer un prix d’environ 55 000 $ CA avant les incitatifs gouvernementaux, pour une version de base « Light ».

En plus de la version destinée aux passagers, des variantes commerciales de la PV5 — y compris Cargo, Crew et Châssis-cabine — sont attendues par la suite. Kia Canada n’a pas encore précisé ses plans pour l’offre commerciale, mais des annonces mondiales laissent entendre que ces versions seront également produites pour les marchés internationaux. Ces déclinaisons seraient similaires à celles proposées par Ford pour le Transit, mais sans rivaliser directement avec l’eTransit électrique.

La PV5 repose sur la nouvelle plateforme E-GMP.S de Kia, conçue spécifiquement pour des véhicules utilitaires électriques modulaires. Le plancher plat, l’habitacle spacieux et la construction modulaire de la fourgonnette visent à répondre à divers besoins, que ce soit pour les parcs automobiles, les familles ou les usages personnels. La plateforme prend en charge la recharge rapide en 400 V, permettant de recharger de 10 % à 80 % en moins de 30 minutes avec un chargeur rapide de 150 kW.

L’expansion future de la gamme PV comprendra une PV7 en 2027 et une PV9 en 2029. Toutefois, ces modèles n’ont pas encore été confirmés pour le marché canadien.