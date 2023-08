Kia interrompt temporairement les réservations pour l’EV9 au Canada

Le VUS électrique EV9, fleuron de la marque Kia, suscite un intérêt considérable au Canada, ce qui entraîne une pause temporaire du programme.

Kia, le constructeur automobile sud-coréen, a récemment dévoilé son VUS électrique vedette, le EV9. Avec l’ouverture des réservations en ligne lundi au Canada, la réponse au nouveau VUS électrique a dépassé les attentes, le véhicule ayant reçu des niveaux de réservations « notablement élevés ». En raison de cette demande inattendue, Kia a temporairement interrompu le programme de réservation pour résoudre des problèmes de traitement et prévoit de le relancer prochainement pour répondre à l’intérêt enthousiaste.

Le Kia EV9 marque l’introduction de l’entreprise dans le monde des VUS électriques à trois rangées et représente l’engagement du constructeur dans la nouvelle ère de la mobilité électrique. Lors de ses débuts en mars, le EV9 a été présenté comme un modèle répondant aux besoins des consommateurs, offrant un vaste espace intérieur pour les passagers et le chargement, des capacités de remorquage allant jusqu’à 5 000 livres, une dynamique de conduite améliorée et des caractéristiques technologiques et logicielles de pointe.

L’EV9 arbore le nouveau design dynamisé de Kia, et à l’intérieur, le VUS électrique propose un système d’exploitation ultramoderne Connected Car Navigation Cockpit, des sièges exécutifs pour tous les passagers avec un » mode détente » spécial, et des commutateurs haptiques dissimulés en position centrale pour les fonctions d’infodivertissement, qui se révèlent lorsque l’EV9 est mis en marche.

En outre, l’EV9 est équipée des derniers logiciels et technologies de connectivité embarqués, y compris le Highway Driving Pilot le plus avancé de Kia, les capacités du générateur d’énergie embarqué V2L et les mises à jour en temps réel.

L’EV9 a fait des débuts remarqués sur son marché domestique, en Corrée, recueillant plus de 13 000 précommandes en seulement huit jours et vendant 1 334 unités au cours de son premier mois, dépassant presque les ventes du multisegment électrique EV6. Plus de 50 % des précommandes provenaient de nouveaux clients, ce qui témoigne de l’attrait croissant de la gamme électrique de Kia.

Le lancement de l’EV9 au Canada a suscité une demande proportionnellement tout aussi forte, ce qui a entraîné une interruption temporaire des réservations en raison d’une affluence inattendue sur le site web. Kia rassure les acheteurs potentiels en leur disant que le programme de réservation sera bientôt relancé et leur conseille de se tenir au courant par courriel, sur Kia.ca et sur les réseaux sociaux.

Les plans d’expansion de Kia pour l’EV9 s’étendent au marché américain, où le lancement est prévu dans le courant de l’année. Les clients américains auront le choix entre deux groupes motopropulseurs : une batterie standard de 76,1 kWh avec un moteur de 215 ch (160 kW) et une batterie optionnelle de 99,8 kWh avec une puissance plus élevée.

La production de la Kia EV9 aux États-Unis aura lieu dans l’usine de West Point, en Géorgie, à partir de l’année prochaine. Bien que les prix officiels n’aient pas été divulgués, l’EV9 est estimée à environ 60 000 dollars pour la version à batterie standard et à plus de 70 000 dollars pour l’option à plus grande batterie. La poursuite du marché des véhicules électriques par Kia positionne l’EV9 comme un ajout prometteur à la gamme de véhicules électriques du constructeur, ouvrant la voie à une mobilité durable.