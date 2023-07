Kia EV9 2024 : 5 réponses à vos questions

Le Kia EV9, un luxueux VUS entièrement électrique, devrait offrir des performances impressionnantes, une recharge rapide et des dispositifs de sécurité avancés.

Le Kia EV9 est un VUS tout électrique à trois rangées de sièges, doté de capacités de haute performance et de caractéristiques de confort luxueuses.

Le véhicule se recharge rapidement, passant d’un niveau de charge de 10 à 80 % en moins de 25 minutes.

L’EV9 est équipé de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), notamment de technologies de prévention des collisions et d’assistance active de série.

1. Quand le Kia EV9 sera-t-il disponible à l’achat et où sera-t-il assemblé ?

Le Kia EV9 devrait être disponible à l’achat sur le marché américain à partir du quatrième trimestre 2023. Ce calendrier représente l’engagement de Kia à fournir des véhicules électriques avancés aux consommateurs le plus rapidement possible. En outre, à partir de 2024, l’EV9 sera assemblée à West Point, en Géorgie. Le choix de ce site illustre la volonté de Kia de stimuler la fabrication nord américaine et d’offrir aux américains des véhicules éligibles aux subventions gouvernementales. Ce sera la première fois qu’un véhicule électrique Kia sera assemblé aux États-Unis, ce qui constitue une étape importante pour le constructeur automobile.

2. Quelles performances peut-on attendre du Kia EV9 ?

Le Kia EV9 promet des performances robustes pour compléter son design profilé. La variante EV9 GT-Line à double moteur offre une puissance de 379 chevaux et un couple énorme de 516 lb-pi, visant une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes. Ce niveau de performance le place au même niveau que de nombreux VUS sportifs traditionnels à essence. Si l’autonomie est une priorité pour vous, il est possible d’opter pour une batterie de 99,8 kWh dans une configuration à moteur unique. Cette version vise une autonomie impressionnante de 480 kilomètres en mode tout électrique, ce qui la rend adaptée à la fois à la conduite en ville et aux longs trajets.

3. Quelles sont les principales caractéristiques du design intérieur et du confort des passagers de la Kia EV9 ?

La Kia EV9 a été conçue pour offrir un environnement intérieur confortable et luxueux. Il offre un intérieur spacieux à trois rangées avec des options pour des configurations à six ou sept places, permettant aux familles et aux groupes de voyager ensemble dans le confort. De plus, Kia a donné la priorité aux caractéristiques haut de gamme, avec en option des sièges à réglage électrique pour la deuxième rangée qui comprennent des extensions pour les jambes et des fonctions de chauffage et de ventilation. L’EV9 s’engage à offrir un confort supérieur, avec plus d’espace pour les jambes que de nombreux grands VUS de luxe actuellement disponibles sur le marché. Le design intérieur innovant utilise également des matériaux durables et de haute qualité, faisant de l’EV9 un choix responsable et luxueux.

4. A quelle vitesse la Kia EV9 peut-elle être rechargée ?

La Kia EV9 est équipée de série d’une architecture électrique de 800 V qui permet une recharge ultra-rapide sur des chargeurs de courant continu à grande vitesse. Elle est conçue pour passer d’un niveau de charge de 10 à 80 % en moins de 25 minutes. Cette capacité de charge rapide réduit les temps d’attente et fait de l’EV9 un choix pratique pour ceux qui sont constamment en mouvement.

5. Quelles sont les caractéristiques de sécurité avancées de la Kia EV9 ?

La Kia EV9 est équipée de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Il comprend de série des technologies de prévention des collisions et d’assistance active qui contribuent à prévenir les accidents et à assurer la sécurité des passagers. Des fonctions telles que l’aide à la prévention des collisions avant, l’alerte de collision dans l’angle mort et l’aide au maintien de la trajectoire apportent une aide cruciale au conducteur, améliorant ainsi la sécurité sur la route. L’EV9 introduit même de nouvelles fonctions pour la marque Kia en Amérique du Nord, telles que l’aide à la conduite sur autoroute et l’aide au maintien de la trajectoire de niveau 2. Ces systèmes avancés utilisent une technologie de pointe pour garantir une expérience de conduite plus sûre et plus confortable.