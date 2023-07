Kia Géorgie se prépare à l’avenir électrique avec une expansion de 200 millions de dollars américains

L’expansion de 200 millions de dollars de Kia Géorgie ouvre la voie à l’EV9, le premier véhicule électrique assemblé par Kia en Amérique du Nord, et créera près de 200 emplois.

Kia Georgia s’agrandit en vue de l’assemblage du SUV EV9 en 2024.

Un investissement de plus de 200 millions de dollars créant près de 200 emplois est réalisé.

L’EV9 sera le premier véhicule électrique assemblé par Kia en Amérique du Nord.

La transformation qui balaie le paysage automobile a atteint le Peach State, alors que Kia Géorgie se lance dans une mission ambitieuse visant à élargir ses prouesses en matière de fabrication. Dans le cadre de la transition de l’industrie vers l’électrification, l’usine d’assemblage de West Point s’apprête à accueillir un nouveau venu sur sa chaîne de production : le SUV à trois rangées EV9 entièrement électrique.

À l’image du dévoilement d’un modèle de véhicule très attendu, Kia Georgia injecte plus de 200 millions de dollars dans son usine. Cet investissement important n’est pas seulement un pari financier, mais un pas calculé vers l’avenir. Un avenir aussi électrifié que la nouvelle Kia EV9, et qui promet de créer près de 200 emplois supplémentaires dans le comté de Troup, soulignant ainsi l’engagement de Kia en faveur de l’innovation et de la communauté.

Sean Yoon, président-directeur général de Kia North America et de Kia America, n’hésite pas à qualifier l’EV9 de » game changer » potentiel. Ses propos font écho à l’attente qui a entouré la présentation de la Telluride et soulignent le potentiel de l’EV9 à redéfinir le marché des véhicules électriques.

Le EV9, qui sera le premier véhicule électrique assemblé en Amérique du Nord sous la bannière Kia, est sur le point d’harmoniser le meilleur de deux mondes : la présence imposante du Telluride tant apprécié et la technologie d’avant-garde du EV6, qui a fait lui aussi l’objet d’éloges.

En effet, l’impatience monte à mesure que nous approchons du deuxième trimestre 2024, lorsque le rythme d’assemblage de l’usine de West Point accueillera une nouvelle mesure : l’EV9, entièrement électrique, devrait entamer sa production à ce moment-là. Rejoignant les SUV Telluride, Sorento et Sportage, ainsi que la berline intermédiaire K5, l’EV9 n’est pas simplement une cinquième roue du carrosse, mais plutôt un phare qui indique la trajectoire de l’électrification.