Le Kia EV9 2024 offrira jusqu’à 540 kilomètres d’autonomie

Après avoir dévoilé le tout nouveau Kia EV9 2024 entièrement électrique il y a deux semaines, Kia a maintenant fourni plus d’informations sur les spécifications et l’autonomie électrique.

Le Kia EV9 2024 aura une autonomie pouvant atteindre 540 kilometres sur le cycle WLTP

Dans sa version la plus puissante, il pourra atteindre 100 km/h en 5,3 secondes

Kia a confirmé qu’un modèle GT plus puissant était en préparation

Le Kia EV9 2024 rejoindra la gamme de véhicules entièrement électriques de Kia dans le courant de l’année. Prévu pour l’automne 2023, le nouveau Kia EV9 sera l’un des plus imposants véhicules utilitaires sport électriques que l’on puisse trouver sur le marché. Il s’agit d’un véhicule utilitaire sport à trois rangées qui a à peu près la même taille que le Kia Telluride à essence, bien qu’il soit légèrement plus court. En revanche, il est plus haut et plus large que le Telluride et son empattement est plus long.

Le nouveau Kia EV9 ne sera pas seulement le plus gros véhicule électrique proposé par Kia, il sera aussi une vitrine de certaines innovations techniques du constructeur coréen. Comme nous l’avions mentionné lors de la présentation de l’EV9, le nouveau VUS sera équipé de sièges coulissants aux deuxièmes et troisièmes rangées, tandis que la rangée du milieu sera équipée de sièges pivotants qui peuvent tourner et faire face à la troisième rangée. Les sièges peuvent permettre aux passagers arrière de se faire face pendant les longs trajets tout en se tournant vers les portes pour faciliter l’entrée et la sortie du EV9.

Malgré son design volumineux et carré, l’EV9 présente un coefficient aérodynamique impressionnant de seulement 0,28.

Ce que nous ne savions pas lorsque le nouveau EV9 a été présentée le 14 mars, ce sont les spécifications et plus particulièrement l’autonomie électrique offerte par le VUS électrique de Kia. Ces détails ont été confirmés hier soir lors de la présentation mondiale du Kia EV9 2024 à laquelle nous avons assisté virtuellement.

540 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP

Nous avons appris que le Kia EV9 2024 sera proposé en plusieurs versions, à la fois en configuration propulsion et traction intégrale. La configuration propulsion de base associera une batterie de 77,6 kWh au moteur électrique, mais Kia n’a pas donné de détails sur l’autonomie. Un second modèle à traction intégrale, appelé Long Range AWD, sera doté d’une batterie plus imposante de 99,8 kWh et ce modèle offrira une autonomie de 540 kilomètres selon le cycle WLTP.

Les chiffres officiels de l’EPA pour le Kia EV9 ne sont pas encore connus. Cependant, on peut s’attendre à ce que l’EV9 offre environ 500 km d’autonomie lorsqu’il arrivera en Amérique du Nord, mais en version Long Range RWD. Ceci dit, il reste à voir si Kia proposera les modèles à propulsion au Canada.

Comme la Kia EV6, le nouveau EV9 sera construit sur l’architecture électrique 800 volts de Kia, qui permet des temps de charge très rapides. Sur un chargeur rapide, l’EV9 peut ajouter 240 km d’autonomie en 15 minutes environ.

Le nouveau EV9 sera également doté d’une fonction permettant aux propriétaires d’utiliser la batterie du VUS pour charger des appareils électroménagers ou des accessoires de camping à une puissance maximale de 3,7 kW. À terme, l’EV9 offrira également la possibilité de relier le véhicule au réseau électrique.

Plusieurs groupes motopropulseurs pouvant atteindre 379 chevaux

Le groupe motopropulseur électrique le plus puissant du nouveau EV9 développera 379 ch et 442 lb-pi de couple, tandis que les modèles à propulsion offrent entre 201 ch pour la version Long Range RWD et 214 ch pour la EV9 à propulsion standard. Un mode Boost dans les modèles EV9 à traction intégrale pousse le couple maximal à 516 lb-pi et permet d’atteindre 100 km/h en 5,3 secondes environ.

Kia a notamment confirmé qu’elle travaillait sur un modèle GT encore plus puissant pour 2025, bien qu’elle n’ait pas communiqué de spécifications ou d’informations supplémentaires. Nous savons que la Kia EV6 GT actuelle développe 576 ch et atteint 100 km/h en moins de 4,0 secondes.

Pour en revenir aux versions plus raisonnables du Kia EV9 2024, Kia indique que la capacité de remorquage sera de 5 000 lbs.

Kia a également fourni plus d’informations sur la capacité de conduite autonome du Kia EV9 2024. Le nouveau VUS sera équipé de la technologie de conduite autonome Highway Driving Pilot, une technologie autonome de niveau 3 qui permet une conduite mains libres. Cette technologie n’a pas été confirmée pour l’Amérique du Nord, mais nous nous attendons à ce que l’EV9 propose le système de conduite autonome éventuellement, si ce n’est dès le lancement.

Le prix n’a pas non plus été annoncé, mais les premiers rapports qui ont filtré sur le web suggèrent un prix de départ compris entre 56 000 et 73 000 $ aux États-Unis, ce qui porterait le prix équivalent au Canada à une fourchette de 59 000 à 75 000 $. Une fois de plus, ces détails suivront à mesure que nous nous rapprocherons du lancement du Kia EV9 2024 cet automne.