Karma Amaris GT Coupé 2027 : on se rapproche de la production

Karma profite des festivités du Monterey Car Week, qui se tient en Californie, pour dévoiler un peu plus son futur coupé, l’Amaris GT 2027. Cette fois-ci, on découvre la luxueuse cabine.

• La production est prévue pour la fin de 2026

• Le coupé offre une puissance de 708 chevaux grâce à deux moteurs électriques

• Le prix est estimé à 200 000 $ US

L’Amaris est un peu plus proche de la production. En fait, si l’on se fie aux prévisions de la marque californienne, la voiture rejoindra la gamme Karma d’ici un an et demi, à la fin de 2026. D’ici là, l’effeuillage se poursuit avec la présentation de la cabine. On découvre un environnement pour deux, à la fois technologique et luxueux.

Dès l’ouverture de la porte, on est frappé par la richesse des matériaux. On n’y voit que du cuir, de l’alcantara, de la fibre de carbone exposée et des accents noirs lustrés. Pour la présentation, les designers ont choisi le rouge Crimson Orbit. Bien sûr, étant de son époque, les écrans se multiplient : instrumentation, écran multimédia central et un troisième, de plus petite taille, devant le passager.

En complément de sa configuration à deux places, la section arrière est convertie pour l’accueil des bagages. On note aussi la présence d’un toit vitré électrochromatique qui s’ajuste en fonction de la luminosité.

Style très affirmé

On connaît depuis un certain temps les traits de l’Amaris GT. Il importe toutefois de souligner sa conception presque exclusivement en aluminium. On retrouve la nouvelle signature visuelle de Karma, le « Comet Line » : une bande de DEL verticale dans le pare-chocs, une seconde au sommet du capot en coquille et deux autres horizontales dans les blocs optiques. Toujours dans une optique « spatiale », les jantes de 22 pouces sont de type « constellation ».

La mécanique bien de son temps

Alors que la majorité des constructeurs ont épousé la formule de l’électrification pure et simple, Karma est restée fidèle à ses origines avec une motorisation hybride rechargeable de type prolongateur d’autonomie.

De base, on propose deux moteurs électriques assistés d’un 4-cylindres générateur. Au total, le groupe motopropulseur culmine à 708 chevaux et un couple de 676 lb-pi. Selon le constructeur, c’est suffisant pour permettre un 0-100 km/h en 3,6 secondes (0-60 mph en 3,4 secondes). La vitesse maximale, quant à elle, impressionne à 265 km/h.

Avec sa batterie de 41,5 kWh, l’autonomie purement électrique est de 160 kilomètres (100 miles). En ajoutant l’apport du moteur-générateur, on passe à 643 kilomètres (400 miles). De plus en plus de constructeurs ont décidé d’offrir ce type de technologie, qui fait un pont extrêmement efficace entre les moteurs thermiques hybrides et l’électrification pure et simple.

Quand et combien ?

Sans surprise, le Karma Amaris GT 2027 ne sera pas pour toutes les bourses, avec un prix de départ estimé à 200 000 $ US (275 000 $ CAD). Le début de la production est prévu dans le dernier quart de 2026, en tant que modèle 2027.