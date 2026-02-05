Karma et Factorial lanceront le premier programme américain de batteries à état solide pour véhicules électriques de tourisme

Karma Automotive s’associe à Factorial Energy pour intégrer des batteries semi-solides à des véhicules électriques assemblés aux États-Unis.

Les batteries semi-solides de Factorial alimenteront le super coupé électrique de 1 000 ch de Karma

La technologie de batterie FEST permet une masse réduite, une autonomie accrue et une intégration plus simple en fabrication

Le super coupé Kaveya de Karma, attendu en 2027, inaugurera cette plateforme de batterie avancée dans un VE de série

Karma Automotive et Factorial Energy ont annoncé le premier programme commercial de batteries à électrolyte solide basé aux États-Unis destiné aux véhicules de tourisme. Le partenariat introduira la technologie de batterie FEST de Factorial dans le futur super coupé entièrement électrique Kaveya de Karma, dont le lancement est prévu en 2027.

L’initiative intègre la plateforme de batteries semi-solides de Factorial à l’architecture de véhicule conçue et fabriquée aux États-Unis par Karma. Cette collaboration permettra de valider la technologie à électrolyte solide dans un environnement de véhicule prêt pour la production.

La technologie FEST (Factorial Electrolyte System Technology) de Factorial est conçue pour offrir une autonomie et des performances accrues grâce à l’utilisation d’un système d’électrolyte à haute densité énergétique. La chimie semi-solide présente également des avantages en fabrication, puisqu’elle permet de réutiliser jusqu’à 80 % des équipements de production existants pour batteries lithium-ion, facilitant ainsi une commercialisation plus rapide.

Le super coupé Kaveya sera le premier modèle Karma à adopter les batteries FEST. Les cibles de performance comprennent plus de 1 000 chevaux, des vitesses de pointe dépassant 320 km/h et une autonomie estimée à plus de 400 km. Le véhicule adopte une configuration de batterie dite « dog bone » (os de chien) avec des cellules disposées à l’avant et à l’arrière, reliées par un tunnel central afin d’améliorer la répartition des masses et de conserver une position d’assise basse.

Karma, dont le siège social est situé à Irvine, en Californie, n’a pas encore commercialisé de véhicule entièrement électrique. Le Kaveya marque sa transition des véhicules électriques à autonomie prolongée (EREV), comme la Revero, vers des véhicules 100 % électriques. L’entreprise a produit 146 Revero en 2023 et a livré moins de 1 000 unités depuis sa création. Sa gamme prévue pour l’année-modèle 2026 comprend les Gyesera et Amaris, deux plateformes EREV dont l’arrivée sur le marché est attendue plus tard cette année.

Tous les véhicules Karma sont développés et assemblés aux États-Unis, avec une production assurée au Karma Innovation and Customization Center de Moreno Valley, en Californie.

Factorial, basée au Massachusetts, collabore également avec plusieurs constructeurs mondiaux, dont Mercedes-Benz, Stellantis, Hyundai et Kia. Mercedes-Benz a récemment testé un prototype d’EQS alimenté par des cellules FEST, tandis que Stellantis devrait intégrer cette technologie dans un futur prototype de Dodge Charger Daytona électrique. Factorial affirme qu’un bloc-batterie FEST de 90 kWh pourrait offrir entre 800 et 1 000 kilomètres d’autonomie, pour une masse d’environ 263 kilogrammes.