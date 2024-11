Jeep confirme l’arrivée d’un remplaçant du Cherokee en 2025

Ce futur multisegment hybride pourrait également être proposé en version 100 % électrique.

On peut aussi croire à un nouveau nom pour ce remplaçant du Jeep Cherokee.

Avec l’industrie automobile qui se tourne majoritairement vers le format utilitaire et électrifié, il est permis de se demander si une marque comme Jeep a vraiment ce qu’il faut pour rivaliser avec les divisions plus avancées en ce sens.

Oui, il est vrai d’affirmer que le Jeep Wrangler 4xe connaît du succès auprès des amateurs de l’icône qui ne veulent plus débourser autant d’argent par année pour propulser leur légendaire utilitaire. Mais, outre l’addition d’un Jeep Grand Cherokee 4xe, sans oublier la nouvelle variante 4xe du Gladiator, l’offre électrifiée de Jeep est plutôt mince.

Voilà qui rend cette déclaration du PDG de Jeep, Antonio Filosa, à l’occasion du Salon de l’auto de Los Angeles, encore plus croustillante pour ceux et celles qui viseraient un modèle muni d’une motorisation hybride. Le grand manitou de la marque hors route a confirmé la venue d’un remplaçant du Jeep Cherokee dont la production a cessé en 2023.

Plus tôt au mois de mai, à l’occasion de la présentation du Jeep Wagoneer S, la tête dirigeante avait déclaré que ce futur modèle hybride serait une option grand public, ce qui renforce la théorie d’un retour d’un véhicule aux dimensions semblables à celles du défunt Cherokee. Toutefois, il serait étonnant que le nom Cherokee soit repris, ce dernier qui a essuyé toutes sortes de critiques depuis quelques années, alors que d’autres entités commerciales ont laissé tomber une ou des appellations reliées aux Premières Nations du continent nord-américain.

Avec le Wagoneer S en route pour le marché, sans oublier le plus robuste Jeep Recon, également 100 % électrique, la gamme de véhicules utilitaires propulsés par batteries est en voie de l’élargir de manière plus convaincante, mais dans le créneau hybride qui attire une partie de l’auditoire, le constructeur n’a rien à proposer.

C’est dans cette optique que ce remplaçant du Jeep Cherokee vient s’inscrire dans l’avenir à court terme de la marque. Le nouveau modèle sera dévoilé et ajouté à la gamme en 2025, ce qui laisse croire à la réutilisation de la plateforme électrique du groupe. Est-ce que Jeep a l’intention de transformer le Wagoneer S en VUS hybride? À moins que ce traitement soit réservé au Recon?

On en saura plus au cours des prochaines semaines, mais en attendant, les consommateurs peuvent espérer un Jeep à motorisation hybride d’ici un an.