Jeep ajoute quelques caractéristiques au Wrangler et une version 4xe au Gladiator pour 2025

Les serrures et les vitres électriques sont désormais de série sur le Wrangler.

Le moteur V6 ne peut être associé exclusivement qu’à la boîte manuelle et le 2.0L turbo à la boîte automatique.

Le Gladiator n’est actuellement disponible qu’avec le V6 et la boîte automatique, mais une version hybride 4xe sera ajoutée dans le courant de l’année.

Jeep apporte quelques modifications à ses modèles Wrangler et Gladiator pour l’année modèle 2025, la plus importante étant l’ajout d’une version hybride branchable 4xe pour le pick-up.

Le Wrangler ayant été légèrement remanié l’année dernière, le modèle 2025 reste pratiquement inchangé, avec de nouvelles couleurs de peinture et des fiches techniques retravaillées.

Sur le plan mécanique, le Wrangler 2025 reste disponible avec trois moteurs et deux transmissions, mais il y a de nouvelles restrictions quant aux combinaisons possibles.

En effet, le moteur V6 Pentastar 3,6L est toujours de série, mais il ne peut plus être associé qu’à la boîte manuelle à six rapports.

Cela signifie que le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres disponible en option, qui sera exclusivement associé à la boîte automatique à huit rapports, devrait être beaucoup plus populaire que le V6.

Comme auparavant, l’option quatre cylindres génère 270 chevaux et 295 lb-pi de couple, tandis que le groupe motopropulseur six cylindres développe 285 chevaux et 260 lb-pi de couple.

Le groupe motopropulseur hybride rechargeable 4xe associe le moteur turbo de 2,0 litres à deux moteurs électriques et à une batterie haute tension de 17 kWh pour fournir une puissance de 375 chevaux et un couple de 470 lb-pi, ainsi qu’une autonomie de 35 kilomètres en mode tout électrique.

Les autres changements pour 2025 comprennent une nouvelle couleur de peinture appelée « 41 » qui s’inspire de la couleur « Olive-Drab » portée par les premières Jeep il y a 80 ans, ainsi que l’ajout de vitres et de serrures électriques à la liste d’équipements standard du Wrangler Sport d’entrée de gamme.

Autre nouveauté, le système de ventilation active de l’habitacle, disponible en option, permet aux conducteurs de rafraîchir l’intérieur de leur véhicule à l’aide de l’application mobile de la marque.

Le Jeep Wrangler 2025 sera disponible en six niveaux de finition lorsqu’il est équipé d’un moteur à essence ordinaire et en cinq niveaux lorsqu’il est alimenté par le système 4xe.

Le pick-up Gladiator étant étroitement lié au Wrangler, il n’est pas surprenant que la plupart des changements s’appliquent également à ce modèle, comme la nouvelle couleur de peinture et le système de ventilation active de l’habitacle.

Le Gladiator se distingue par l’association du moteur V6 et de la transmission automatique, qui est le seul choix disponible en 2025. L’ajout de la peinture bleu Fathom est également unique à ce modèle.

Bien sûr, la grande nouvelle est l’arrivée d’une version hybride rechargeable 4xe attendue depuis longtemps, qui devrait utiliser les mêmes éléments mécaniques que le Wrangler lorsqu’elle rejoindra la gamme en 2025.

Le Gladiator sera ainsi le troisième véhicule de la marque à proposer une version hybride, après le Wrangler et le Grand Cherokee.

Étant donné que Jeep souhaite proposer une variante électrifiée de chaque modèle vendu en Amérique du Nord d’ici la fin de l’année prochaine, et considérant que le Wagoneer S entièrement électrique représente la version électrifiée de la gamme Wagoneer, il ne reste plus que le VUS Compass d’entrée de gamme sans option électrique ou hybride.