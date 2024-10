Jeep montre le premier croquis du futur Jeep Compass 2026

On ne sait pas si le Jeep Compass aura droit à tous les types de motorisations.

Le multisegment devrait grandir quelque peu.

La division Jeep s’appuie sur des modèles iconiques depuis quelques années. Le Wrangler vient en tête de liste, mais il ne surtout pas oublier le Grand Cherokee ou même le retour de la gamme Wagoneer qui a beaucoup de pain sur la planche pour déloger les ténors de la catégorie.

Ce n’est pas aussi reluisant dans le créneau des petits véhicules. Le diminutif Renegade a tiré sa révérence l’an dernier et le Compass, malgré une révision en 2023, peine lui aussi à attirer les foules. Pourtant, son nouveau moteur lui rend de précieux services et la silhouette du multisegment n’est pas vilaine du tout.

Mais il semble que les stratèges de la marque ont un plan bien précis pour le modèle de taille compacte. En effet, on en sait un peu plus sur le remplaçant du Compass qui, selon les dires, traversera l’Atlantique quelque part en 2026, en même temps que les autres marchés à l’échelle internationale. La production assurée par l’usine de Melfi en Italie s’occupera tout d’abord du marché européen en 2025.

Aucun détail sur la motorisation, Jeep qui se contente d’annoncer que le véhicule offrira une variété de motorisations. On peut donc s’attendre à des options hybrides, hybrides rechargeables ou même purement électriques. Le fait que les ingénieurs fassent confiance à la plateforme STLA Medium. Rappelons que la gamme de plateformes STLA a été conçue pour accueillir des groupes motopropulseurs électriques.

Quant au croquis dévoilé par le constructeur aujourd’hui, il confirme que l’ambiance est plus que jamais à l’aventure avec ces arêtes tranchantes, des passages de roues imposants et une fenestration amincie. On peut également s’attendre à une augmentation des proportions du Compass, surtout en tenant compte du retrait du Cherokee et du Renegade récemment. Le futur modèle compacte aura une mission très délicate pour Jeep d’ici l’année-modèle 2026. En revanche, la disponibilité de plusieurs sources d’énergie pour sa propulsion se veut une excellente nouvelle pour les consommateurs nord-américains.