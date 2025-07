Jeep Compass 4xe 2026 : un habitacle taillé pour l’aventure

Jeep ajoute une touche de style au segment des VUS compacts avec la nouvelle génération du Compass 4xe, qui propose un intérieur pensé spécifiquement pour le hors-route. Conçu avec une philosophie axée sur la durabilité, la praticité et le confort par tous les temps, ce Compass électrifié vise les amateurs de plein air, tout en restant fidèle à l’ADN aventurier de la marque. Enfilez vos bottes : c’est le temps de se salir.

• Jeep dévoile l’habitacle du nouveau Compass 4xe

• Des spécifications techniques supplémentaires sont annoncées

• Trois motorisations électrifiées seront offertes

Conçu dès la base pour être polyvalent, le Compass 4xe 2026 reçoit plusieurs améliorations techniques : suspension surélevée pour une meilleure garde au sol, angles d’attaque et de fuite optimisés, pare-chocs renforcés pour le hors-route et un bouclier modulaire antiégratignures. Ces ajouts permettent au VUS d’affronter les sentiers accidentés sans nuire à son confort au quotidien. Des jantes de 19 pouces chaussées de pneus à flancs hauts assurent l’adhérence sur les surfaces glissantes.

Un intérieur robuste et stylisé

Jeep redéfinit également l’ambiance intérieure du Compass. Une teinte beige a été choisie pour camoufler plus facilement la saleté, tandis que des accents rouges — qui remplacent les traditionnels éléments argentés — injectent une énergie plus brute et dynamique à l’habitacle. L’ensemble est pensé pour les amateurs de nature.

Les sièges, recouverts d’un tissu enduit de polyuréthane, sont deux fois plus résistants que ceux en tissu standard et se nettoient plus facilement — un clin d’œil aux familles actives et aux propriétaires d’animaux. Les dossiers arrière sont traités avec une finition antiégratignures et comprennent des solutions de rangement intégrées. Des tapis en caoutchouc épais protègent contre la boue, l’eau et les cailloux. À l’extérieur, un autocollant mat sur le capot réduit l’éblouissement au soleil, et un crochet de remorquage arrière ajoute une touche de fonctionnalité sur les sentiers plus corsés.

Conçu pour s’aventurer loin en forêt

Sous le capot, le Compass repose sur la plateforme STLA Medium de Stellantis et adopte des motorisations à énergies mixtes : e-hybride, hybride rechargeable ou entièrement électrique. Ce VUS nouvelle génération marie les technologies de pointe à des éléments emblématiques de Jeep, comme la calandre à sept fentes, les ailes trapézoïdales et une structure de carrosserie renforcée.

Pour maximiser ses capacités hors route, le système Selec-Terrain® est de retour avec un mode dédié à l’aventure, assurant une motricité optimale sur la neige, le sable, la boue ou les roches. Un altimètre intégré et des pare-chocs résistants aux égratignures viennent compléter l’arsenal.