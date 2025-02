La Jeep Recon 4xe présentée en avant-première dans une publicité du Super Bowl

La Jeep tout-terrain électrique devrait faire ses débuts dans le monde entier au début de 2026

Jeep a présenté le Recon 4xe électrique dans son spot publicitaire du Super Bowl 2025 mettant en scène Harrison Ford.

Le tout-terrain fera ses débuts à la fin de 2025 et sera lancé dans le monde entier au début de 2026.

Construit sur la plateforme STLA Large, le Recon 4xe comprend des technologies tout-terrain telles que le Selec-Terrain et les e-lockers.

Jeep a présenté le prochain Recon 4xe, un VUS tout-terrain électrique, dans la publicité du Super Bowl 2025 du légendaire constructeur automobile. Le véhicule, dont le design s’inspire de celui du Wrangler (pas de portes, par exemple), devrait être dévoilé fin 2025 avant d’être lancé sur le marché mondial début 2026.

Le Jeep Recon 4xe apparaît très brièvement, pendant environ huit secondes, dans le spot publicitaire de Jeep pour le Super Bowl, avec l’acteur Harrison Ford. Plusieurs modèles de Jeep sont présentés. D’une vue d’ensemble, on peut la voir garée avec ses portes en place et sans, suivie peu après d’une prise de vue en voiture.

Révélé à l’origine comme un concept, le Recon 4xe conserve clairement sa carrosserie carrée et son design robuste, à mi-chemin entre le Renegade et le Wrangler. Jeep l’a positionné comme un tout-terrain dédié, promettant une expérience de conduite électrifiée sans compromettre les capacités. Nous pensons pouvoir faire confiance à Jeep sur ce point.

Jeep a confirmé que le Recon 4xe comprendra les éléments suivants :

Système de gestion de la traction Jeep Selec-Terrain

Technologie d’essieu E-locker pour une meilleure traction

pour une meilleure traction Protection du soubassement pour une meilleure durabilité sur les terrains accidentés

pour une meilleure durabilité sur les terrains accidentés Crochets d’attelage et pneus tout-terrain pour des performances accrues.

Le véhicule sera construit sur la plateforme STLA Large de Stellantis, mais les détails techniques concernant le groupe motopropulseur n’ont pas encore été divulgués.

Calendrier de lancement et disponibilité sur le marché

Jeep prévoit de dévoiler le Recon 4xe entre septembre et octobre 2025. Les livraisons sont attendues au premier trimestre 2026, probablement pour l’année modèle 2027. Le modèle sera lancé en Amérique du Nord et en Europe dans le cadre de la gamme électrifiée en expansion de Jeep. De plus amples détails, y compris les spécifications et les prix, seront communiqués dans les mois à venir.