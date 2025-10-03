Le Volkswagen ID. Buzz a perdu son éclat — il y a un rabais de 21 000 $ si vous en voulez vraiment un

Dans la grande région de Montréal et un peu plus loin, 35 nouveaux ID. Buzz attendent chez les concessionnaires.

Certains de ces nouveaux Volkswagen ID. Buzz 2025 accumulent la poussière depuis sept mois ou plus.

Ceux qui louent ou financent obtiennent un crédit de 6 000 $.

Dans les deux cas, un financement à 0 % est également possible.

Il y a un peu plus d’un an, peu de gens auraient prédit que le tout nouveau, très attendu et nostalgique Volkswagen ID. Buzz 2025, entièrement électrique, se transformerait en échec commercial. Son prix de base de 77 495 $ avant frais, pour ce qu’il offre, pouvait déjà laisser présager la suite.

Il ne fait aucun doute que l’ID. Buzz est cool. Il attire l’attention partout où il va, et c’est un signe clair qu’il est rare sur les routes. Le prix, qui dépasse facilement 92 500 $ avec les frais et un ou deux accessoires, avant taxes, réduit considérablement son accessibilité.

De plus, pour ce prix, l’ID. Buzz n’est qu’un VÉ « correct » avec une autonomie estimée à 377 km (1re Édition RWD) ou 372 km (1re Édition 4MOTION AWD). Les chiffres de puissance sont convenables, mais seulement convenables.

Pour tenter de remédier à la situation, Volkswagen Canada offre une remise en argent de 21 000 $ lors de l’achat comptant d’un nouveau Buzz. Si vous préférez le financement ou la location, VW retranchera 6 000 $ du PDSF et vous proposera un « prêt » à 0 % jusqu’à 60 mois. Même avec ces remises et ces promotions, mon Kia EV9 2025 plus puissant, offrant plus d’autonomie et mieux équipé, retire environ 50 $ de moins par mois à mon triste compte en banque.

Au moment d’écrire ces lignes, pas moins de 35 Buzz attendent sur les terrains dans un rayon de 100 km de Montréal. Plusieurs sont bicolores et certains patientent depuis le 1er mars pour trouver preneur.

C’est peut-être le bon moment pour négocier une sacrée affaire sur un nouveau Volkswagen ID. Buzz 2025.