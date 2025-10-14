Nouveau Jeep Grand Wagoneer 2026 arrive avec version électrique à prolongateur d’autonomie et design révisé

Oui, le Wagoneer disparaît, mais il n’est pas mort. Jeep regroupe désormais son grand VUS sous un seul nom.

Le Grand Wagoneer 2026 introduit le premier REEV de Jeep, offrant 800 km d’autonomie et 647 chevaux.

Prix de départ de 90 790 $, avec design rafraîchi, nouvelles versions et habitacle numérique modernisé.

Assemblé au Michigan dans le cadre de la stratégie d’électrification de Jeep, remplaçant la plaque Wagoneer.

Jeep a corrigé le principal défaut des Wagoneer : leur nom. Désormais, c’est un vrai Jeep — et la marque ne reniera plus jamais l’un de ses modèles. En éliminant le simple « Wagoneer », Jeep simplifie la gamme et, tant qu’à y être, en profite pour moderniser le grand utilitaire.

Le Grand Wagoneer 2026 arrive donc avec un style renouvelé, des groupes motopropulseurs mis à jour et une gamme rationalisée. Le prix débute à 87 995 $ (90 790 $ avec frais), la production devant commencer plus tard cette année. Le modèle 2025 était offert à partir de 87 895 $ avec frais.

Le nouveau Grand Wagoneer adopte également une structure d’équipement plus classique : les anciennes « Series » cèdent la place aux versions Grand Wagoneer, Limited, Upland et Summit.

La grande nouveauté : le REEV

Le Grand Wagoneer 2026 offrira deux motorisations, dont le tout premier VUS à prolongateur d’autonomie (REEV) en Amérique du Nord, disponible ultérieurement. Ce système comprend une batterie de 92 kWh alimentée par un moteur V6 de 3,6 L servant de génératrice, les roues étant propulsées uniquement par des moteurs électriques.

Jeep estime la puissance à 647 chevaux et le couple à 620 lb-pi, permettant un 0–100 km/h en environ 5,0 secondes et une autonomie combinée d’environ 800 km. Ces chiffres sont comparables à ceux du Ramcharger.

Un moteur 6 cylindres en ligne biturbo Hurricane de 3,0 L demeure offert, produisant 420 chevaux et 468 lb-pi de couple, avec une capacité de remorquage maximale de 10 000 lb. Une version à haut rendement de 510 chevaux suivra plus tard, Jeep voulant d’abord solidifier la base avant d’ajouter une troisième option.

Raffinement et design repensé

Le Grand Wagoneer 2026 adopte une nouvelle face avant plus droite, une calandre élargie et illuminée, ainsi qu’un bandeau à DEL traversant. Tout chrome disparaît au profit d’un fini sombre plus moderne. Les roues varient désormais de 18 à 22 pouces.

À l’arrière, les feux à DEL pleine largeur reprennent le thème avant. De nouvelles couleurs et ensembles esthétiques distinguent les versions.

À bord, chaque finition présente un caractère propre. Les Grand Wagoneer et Limited d’entrée de gamme offrent un intérieur noir avec cuir Capri ou Nappa. L’Upland mise sur un style robuste, tandis que les Summit reçoivent des garnitures haut de gamme en bois véritable, cuir Palermo et système audio McIntosh à 23 haut-parleurs.

Un nouvel affichage tête haute (HUD), de série sur les versions supérieures, propose un champ de vision élargi et une image virtuelle plus lointaine pour une meilleure lisibilité.

Gamme de versions

Prix de base (PDSF) Avec les frais de transport de 2 695 $ et taxe d’accise 4X4 LWB 4X4 Grand Wagoneer 90 790 $ 94 280$ Limited Altitude 94 290 $ 97 790 $ Summit Obsidian 119 290 $ 122 790 $

Grand Wagoneer, Limited, Upland, Limited Reserve :

Intérieurs noirs avec garnitures brossées et surpiqûres de couleur fumée. Sellerie en cuir Capri ou Nappa à perforation Axis II. L’ensemble Upland (offert sur le modèle de base) ajoute une allure plus aventurière, tandis que le Limited Reserve en option bonifie le confort avec un système McIntosh à 19 haut-parleurs, un toit panoramique, des marchepieds motorisés, un HUD et un ensemble extérieur noir.

Summit, Summit Reserve :

La version Summit offre un intérieur en cuir Nappa et bois de noyer foncé à pores ouverts. Le Summit Reserve ajoute du cuir Palermo, de nouvelles teintes, des surpiqûres matelassées, des accents cuivrés et un ciel de toit en suède. Parmi les ajouts de l’ensemble Reserve, on y retrouve aussi un système audio McIntosh à 23 haut-parleurs, des sièges arrière ventilés, un écran passager, un mini-frigo intégré et une finition extérieure haut de gamme noire.

Production

Le Grand Wagoneer 2026 sera assemblé à l’usine Warren Truck au Michigan. Ce site produira à la fois les versions à essence et REEV, dans le cadre d’un investissement de 97,6 millions $ US dans la stratégie d’électrification de Stellantis.