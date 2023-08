Jaguar travaillerait sur une version électrique de sa berline de luxe XJ

Selon des informations, Jaguar travaillerait sur une toute nouvelle version électrique de sa berline de luxe XJ qui devrait faire ses débuts après 2025.

Jaguar serait en train de créer une berline de luxe tout électrique XJ pour rejoindre une gamme repensée, incluant un VUS et une voiture de grand tourisme.

La nouvelle XJ utilisera l’architecture de véhicule électrique JEA à empattement long conçue exclusivement pour les modèles Jaguar.

Des fonctionnalités avancées incluraient la traction intégrale, la direction aux quatre roues et la recharge rapide en courant continu.

Selon les informations rapportées, Jaguar serait en train de développer une toute nouvelle berline de luxe entièrement électrique, la Jaguar XJ, prévue pour être dévoilée après l’année 2025. Ces informations proviennent d’une source fiable citée par le journal britannique Autocar. La future XJ fera partie d’une gamme repensée qui englobera un VUS aux dimensions similaires à celles du BMW X5 ainsi qu’une voiture de grand tourisme à quatre places. Ces véhicules partageront l’architecture de véhicule électrique JEA à empattement long, spécifiquement conçue pour les modèles Jaguar, et se distingueront de la plateforme MLA qui sera utilisée pour le futur Range Rover électrique.

Selon la source, les trois nouveaux véhicules électriques devraient tous être dotés d’une traction intégrale, d’une direction aux quatre roues et de capacités de recharge rapide en courant continu permettant de passer de 10 % à 80 % de charge en seulement 13 minutes. Les spécifications préliminaires laissent entrevoir une puissance supérieure à 450 chevaux, un temps d’accélération de 0 à 100 km/h compris entre 3 et 3,8 secondes, une vitesse maximale de 248 km/h et une autonomie estimée entre 615 et 760 kilomètres avec une charge complète.

Sinon, à la grande surprise de tous, Jaguar prévoit de retirer l’emblème du jaguar bondissant qui a été un symbole de longue date de la marque, optant à la place pour l’inscription du nom de la marque avec une nouvelle police sur l’avant et l’arrière, similaire à la stratégie récente de Land Rover.

Dans le cadre du changement stratégique de Jaguar, la nouvelle plateforme JEA, prévue pour être introduite en 2025, entraînera une transformation esthétique significative de la gamme de la marque, nécessitant la suppression de tous les modèles Jaguar actuels, y compris la I-Pace entièrement électrique.

Les détails concernant le design de la future XJ, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, indiquent un départ des modèles précédents vers une apparence minimaliste et contemporaine. On s’attend à ce que la berline adopte un look radicalement différent. De plus, la XJ et les deux autres VÉ à venir devraient présenter un élément de design unique – l’absence d’une vitre arrière, remplacée par une caméra vidéo qui transmet une vue en direct à un rétroviseur numérique situé à la base du pare-brise.

Bien que le design et les caractéristiques de la XJ suscitent un grand intérêt, Jaguar n’a pas divulgué de dates spécifiques pour les débuts du VUS et du remplaçant de la XJ. La berline à quatre portes devrait être dévoilée à la fin de l’année prochaine, avec des ventes commençant en 2025. Cette nouvelle itération suivra la retraite de la génération précédente de la XJ, qui a cessé sa production en 2019.