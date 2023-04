Le prochain modèle de Jaguar sera une berline GT électrique

Le constructeur britannique veut monter en gamme encore davantage avec ses VÉ.

Ce modèle devrait être suivi par deux VUS électriques.

Jaguar Land Rover sera renommé officiellement en JLR et certains de ses modèles deviendront des marques à part entière.

Lorsque Jaguar a annoncé ses projets d’avenir il y a environ deux ans, l’entreprise a déclaré qu’elle abandonnerait tous ses modèles actuels pour les remplacer par trois nouveaux véhicules électriques qui feront monter sa marque en gamme.

Bien que Jaguar n’ait jamais été un constructeur automobile grand public, l’entreprise britannique souhaite se retirer du segment de luxe d’entrée de gamme pour se concentrer sur des modèles qui se rapprochent de ceux des marques traditionnellement plus haut de gamme telles que Bentley et Rolls Royce.

Le premier modèle électrique à suivre ce nouveau plan d’affaires sera un modèle de Grand Tourisme à quatre portes, dont le constructeur a donné un avant-goût plus tôt aujourd’hui.

Ce nouveau modèle coûtera environ 100 000 livres sterling (environ 167 400 dollars canadiens) et utilisera une nouvelle plateforme baptisée JEA (Jaguar Electric Architecture).

Bien que peu de détails soient connus pour le moment, Jaguar a déclaré que ce modèle aura une autonomie ciblée de 430 miles (692 kilomètres) en utilisant le cycle de test WLTP. Les chiffres de l’EPA pour l’Amérique du Nord seront probablement inférieurs, mais ce nouveau modèle devrait tout de même avoir une autonomie annoncée de près de 500 kilomètres lorsqu’il arrivera au Canada à partir de 2025.

Nous savons également que la GT à quatre portes sera fabriquée dans l’usine Jaguar de Solihull au Royaume-Uni, un site qui produit actuellement le F-Pace et plusieurs modèles Land Rover, dont le nouveau Range Rover.

La production débutera à la fin de l’année 2024, ce qui est étonnamment tardif si l’on considère que Jaguar vise à ne vendre que des véhicules électriques d’ici 2025, et qu’il a promis d’arrêter toutes ses offres actuelles d’ici là.

Cela pourrait signifier que la future GT sera le seul véhicule disponible dans les salles d’exposition Jaguar du monde entier pendant un certain temps.

Les deux autres modèles électriques annoncés devraient être des VUS, mais aucun détail n’a encore été divulgué à leur sujet et nous ne savons pas quand ils devraient être lancés.

Jaguar ne s’est pas contenté de préfigurer sa future GT aujourd’hui puisqu’il a annoncé que sa société mère, actuellement connue sous le nom de Jaguar Land Rover, serait rebaptisée JLR avant son passage complet à l’énergie électrique.

Plus qu’un nouveau nom, ce changement devrait entraîner une diversification des marques du constructeur, avec des modèles emblématiques comme le Discovery et le Defender qui deviendront des marques autonomes aux côtés de Jaguar et Range Rover. Cela semble impliquer que le nom Land Rover sera progressivement abandonné.

En ce qui concerne Range Rover, la société indique qu’elle prend actuellement des commandes pour la version électrique du VUS actuel, qui arrivera en 2024. En outre, un modèle électrique plus petit construit sur la future plateforme EMA (Electrified Modular Architecture) sera ajouté à la sous-marque Range Rover en 2025.

Étant donné l’échéancier assez serré dans lequel tout cela est censé se produire, d’autres détails sur les modèles Jaguar et Land Rover à venir pourraient être dévoilés assez rapidement.

Source : Motor Authority