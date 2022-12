Essai routier du Jaguar I-PACE 2022 : le chat électrique est agile

Le Jaguar I-PACE 2022 se détaille à partir de 102 145 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Bon comportement routier, performances intéressantes, système multimédia plus convivial.

Visibilité vers l’extérieure limitée, prix de départ élevé, habitacle pas très logeable.

Introduit pour le millésime 2019, le Jaguar I-PACE n’est pas le pionnier des utilitaires 100 % électriques, mais il est l’un des premiers sur le marché. Et depuis ses débuts, il a récolté plus d’une soixantaine de prix à travers le monde, que ce soit pour son design pour son côté écologique ou pour l’ensemble de l’œuvre. Parmi eux, on note les titres de la Voiture mondiale de l’année 2019, et la Voiture européenne de l’année 2019 aussi.

Le Jaguar I-PACE s’est donc amené comme concurrent au Tesla Model X, qui n’en comptait aucun jusque-là, mais à un prix plus abordable. Les Audi e-tron quattro, BMW iX et Cadillac Lyriq ont suivi, créant ainsi le segment des utilitaires électriques intermédiaires. Quatre ans plus tard, le I-PACE est-il toujours dans le coup par rapport à ses rivaux? La réponse dépend de vos besoins.

En fait, mécaniquement ou électriquement, le Jaguar I-PACE 2022 n’est pas en reste. Équipé de deux moteurs électriques identiques, pour une puissance totale de 394 chevaux et un couple de 512 livres-pied, formant ainsi un rouage intégral à gestion électronique, le félin bondit de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes, selon le chronomètre du constructeur. La vitesse de pointe, qui n’est pas un point fort des véhicules électriques en général, est limitée à 200 km/h. Mais c’est amplement suffisant.

Grâce à son bloc-batteries de 90 kWh, l’autonomie s’élève à 357 kilomètres, selon les calculs de Ressources naturelles Canada, alors que ses cotes ville/route/mixte ont été établies à 3,0 / 3,3 / 3,2 L/100 km. Ou si vous préférez, une consommation mixte de 28,1 kWh/100 km. Lors de notre essai, nous avons observé une moyenne de 26,8 kWh/100 km. On nous chuchote toutefois à l’oreille que le I-PACE 2023 sera légèrement plus efficace avec une autonomie de 381 km et une consommation de 25,5 kWh/100 km.

Comment se débrouillent ses concurrents? L’Audi e-tron quattro 2023 affiche une autonomie de 357 km et une consommation de 27,0 kWh/100 km, mais ces cotes seront améliorées lors du lancement de l’Audi Q8 e-tron 2024. Le Cadillac Lyriq, avec son rouage uniquement à propulsion pour le moment, se permet une autonomie de 502 km et une consommation d’énergie mixte de 23,4 kWh/100 km. Le BMW iX propose maintenant trois variantes, mais la xDrive50 est plus intéressante côté efficacité énergétique avec une autonomie de 521 km et une consommation de 24,2 kWh/100 km. Le Tesla Model X les bat tous en autonomie (560 km) et en consommation (20,6 kWh/100 km), mais son prix est beaucoup plus élevé, alors nous ne le considérons pas comme un rival direct.

Le Jaguar I-PACE 2022 a pris un certain retard en comparant ces chiffres, bien que le progrès technologique y joue invariablement un rôle. Un critère d’achat tout aussi important, le temps de charge, démontre également un désavantage du côté de l’I-PACE, alors qu’il faut patienter 13 heures pour une recharge complète de sa batterie sur une borne de niveau 2, une fois de plus selon les calculs de RNCan — bien que le constructeur ait annoncé un chargeur intégré de 11 kW pour le millésime 2022, ce qui aurait dû aider à abaisser ce temps.

Dans la même veine, la vitesse de charge maximale sur une borne rapide est de 100 kW pour le Jaguar I-PACE, alors que celle de l’Audi e-tron est de 150 kW, celle du BMW est de 195 kW et celle du Cadillac, 190 kW. Encore faut-il trouver des bornes de recharge rapide pouvant accepter ces puissances, et encore là, la vitesse peut varier en fonction de l’état de la batterie, de la température extérieure et de l’humeur du véhicule. En somme, le I-PACE est généralement le plus lent à charger.

En contrepartie, le Jaguar I-PACE 2022 est plus léger de quelques centaines de kilos que ses trois concurrents nommés ci-haut, et on le ressent dans la conduite. On sent le I-PACE plus agile et maniable que les Audi et Cadillac, un avantage pour ceux préférant un véhicule électrique plus dynamique sur les routes sinueuses.

Pour le millésime 2022, on a apporté des changements au I-PACE. Le véhicule est désormais compatible avec les mises à jour infonuagiques, qui devraient, selon Jaguar, permettre des améliorations à la gestion de chargement des batteries au fil du temps. De plus, on retrouve un nouveau système multimédia, nommé Pivi Pro et ça, c’est important, car celui-ci est plus rapide d’exécution tout en étant plus facile à utiliser.

On aime la position de conduite du Jaguar I-PACE 2022, nous donnant l’impression d’être à bord d’une sportive. En revanche, l’espace n’est pas des plus généreux à bord de ce véhicule, alors que sa ligne de toit peu élevée limite le dégagement pour la tête, à l’avant comme à l’arrière. Même son de cloche pour l’espace de chargement, moins logeable que les BMW et Cadillac, similaire au volume proposé par les Audi e-tron et e-tron Sportback.

Un autre point important, c’est la disponibilité d’une seule déclinaison à partir de cette année, soit la HSE qui était la plus chère de 2019 à 2021. On obtient un niveau d’équipement très complet, dont les phares à DEL, le toit panoramique vitré, le pare-brise chauffant, les roues de 20 pouces, le climatiseur automatique bizone, les sièges en cuir Windsor, l’affichage tête haute et l’excellente chaîne audio Meridian 3D à 16 haut-parleurs, entre autres. On n’a qu’à choisir la couleur de la carrosserie et la finition extérieure (noire ou chrome), les roues en alliage (20 ou 22 pouces), la couleur de l’aménagement intérieur et notre type de finition préférée (noir reluisant, aluminium, bois, fibre de carbone), et le tour est joué.

Hélas, le choix limité de déclinaisons fait en sorte que le prix du Jaguar I-PACE 2022 est élevé. Le félin électrique se détaille à partir de 102 145 $ incluant les frais de transport et de préparation, et coûte plus cher que les BMW iX xDrive40 et xDrive50 ainsi que les Audi e-tron et e-tron Sportback. Le Cadillac Lyriq est l’aubaine du groupe, alors que son prix de base avec un rouage intégral devrait osciller autour de 75 000 $ — lorsqu’il sera disponible.

Sportif et maniable, le Jaguar I-PACE 2022 propose un agrément de conduite certain, un design futuriste qui nous semble bien vieillir avec le temps, et un habitacle bien fini. À l’inverse, l’espace pour les passagers et leurs bagages n’est pas des plus vastes, la visibilité vers l’extérieur est gênée par la mince surface vitrée — surtout à l’arrière — et le prix de départ n’est pas très avantageux. L’I-PACE fait bonne impression pour l’acheteur émotionnel, mais déçoit un peu pour sa polyvalence limitée.