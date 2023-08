Interruption temporaire des activités de l’usine de fabrication Ultium Cells

Une récente fuite de produits chimiques dans l’usine d’Ultium Cells entraîne une interruption des activités et une enquête fédérale approfondie.

Une fuite de coulis de mélange cathodique entraîne une interruption des opérations dans l’usine de batteries d’Ultium Cells.

Aucun employé n’a été exposé ou blessé au cours de l’incident.

Une enquête de l’OSHA est en cours pour déterminer la cause de la fuite et évaluer les mesures de sécurité.

L’usine de batteries exploitée par Ultium Cells LLC à Warren, dans l’Ohio, connaît actuellement une interruption temporaire de ses activités à la suite d’une fuite de produit chimique qui fait actuellement l’objet d’une enquête de la part des organismes de réglementation fédéraux. L’incident concerne plus particulièrement une fuite de boue de mélange cathodique et s’est produit au cours du week-end, ce qui a entraîné des mesures de confinement immédiates. Le porte-parole d’Ultium Cells, Katie Burdette, a confirmé qu’aucun employé n’avait été blessé ou exposé au cours de l’incident.

Ultium Cells, une entreprise commune entre General Motors et LG Energy Solution (Corée du Sud), se consacre à la production de cellules de batteries pour les véhicules électriques fabriqués par General Motors. L’entreprise a lancé une enquête interne pour déterminer la cause première de la fuite chimique. Les opérations dans la zone responsable du mélange des cathodes resteront suspendues jusqu’à ce qu’un nettoyage complet soit effectué et que la zone ait fait l’objet d’une évaluation approfondie en matière de sécurité.

Pour faciliter le processus de nettoyage, Ultium Cells a fait appel aux services d’une entreprise en sous-traitance. Toutefois, aucune estimation n’a été fournie quant à la durée prévue de la procédure de nettoyage. À l’heure actuelle, l’impact de la fuite de produits chimiques sur la production de cellules de batteries reste incertain.

L’incident a été rapidement signalé à l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), une division du ministère américain du travail. L’OSHA a pris l’initiative de mener une enquête sur l’incident. Le porte-parole de l’agence, Scott Allen, a indiqué que l’agence était en train de recueillir des informations sur l’incident et la réaction d’Ultium Cells. Les conclusions de l’enquête serviront à déterminer s’il y a eu violation des normes de sécurité au travail et si des citations sont justifiées.

La fuite de produits chimiques concerne une substance connue sous le nom de N-Méthylpyrrolidone (NMP), qui est couramment utilisée dans la fabrication des cathodes. Une exposition prolongée au NMP peut entraîner une irritation de la peau, des yeux, du nez et de la gorge, et peut également avoir un impact sur le système nerveux central et le cerveau.

L’usine de Warren exploitée par Ultium Cells a déjà été sous les projecteurs. En décembre, l’United Auto Workers (UAW) a remporté une victoire lors d’une élection organisée dans l’usine, faisant de celle-ci la première usine de fabrication de cellules de batteries syndiquée aux États-Unis. L’UAW a exprimé des inquiétudes concernant les conditions de sécurité et de santé dans l’usine.