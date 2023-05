600 millions de dollars pour le projet Ultium CAM

GM espère produire un million de VÉ par année d’ici 2025.

Un investissement de 600 millions de dollars nécessaire pour la coentreprise.

La capacité d’accéder à de l’hydroélectricité à faible teneur en carbone est l’un des facteurs.

C’était journée d’annonce officielle aujourd’hui. Les gouvernements de la province du Québec et du Canada ont en effet confirmé leur soutien financier (150 millions de Québec et 150 millions d’Ottawa) au projet cam de Bécancour, une usine pour soutenir le développement d’une installation de traitement de matériaux actifs cathodiques (MAC).

Cette nouvelle usine baptisée Ultium CAM est une coentreprise entre General Motors et POSCO Future M, située à Bécancour, au Québec. L’investissement de plus de 600 millions de dollars canadiens devrait permettre au constructeur américain d’augmenter la cadence de production de batteries nécessaires pour la propulsion de tous ces futurs véhicules électriques qu’elle entend amener sur le marché nord-américain d’ici la fin de la décennie.

La construction de l’usine et la production planifiée de MAC respecte actuellement les délais, ce qui veut dire un début des opérations au premier semestre de 2025. L’usine va créer 200 emplois directs à temps plein.

Les principaux partenaires ont tenu à souligner tous les facteurs qui ont contribué au choix de l’usine de Bécancour. Le site industriel de la municipalité de Bécancour et la capacité d’accéder à de l’hydroélectricité à faible teneur en carbone pour le traitement des minéraux essentiels aux véhicules électriques font partie de ces facteurs.

L’usine Ultium CAM sera l’une de cinq usines de production de cellules de batterie en Amérique du Nord. Au sud de la frontière, deux sites sont en construction, tandis qu’une autre est déjà ouverte.

Ils ont dit :

« Nous remercions le premier ministre Legault et les ministres Pierre Fitzgibbon et François-Philippe Champagne pour leur leadership remarquable dans le soutien de nos efforts visant à bâtir une chaîne d’approvisionnement de VE sûre, durable, évolutive et concurrentielle pour soutenir notre production de véhicules électriques en croissance rapide en Amérique du Nord », a déclaré Marissa West, présidente et directrice générale de GM Canada. « Chez GM Canada, nous sommes particulièrement fiers d’être de retour au Québec pour accroître les investissements et les emplois, conformément à la vision de la province pour l’avenir du transport. »

« Notre investissement dans la production CAM de Bécancour est une étape importante dans la construction d’une chaîne d’approvisionnement plus sûre et résiliente axée sur l’Amérique du Nord pour répondre aux besoins croissants de GM en matière de production de véhicules électriques, et ce site offre une marge de croissance pour la coentreprise et ses partenaires à l’avenir », a déclaré Sham Kunjur, directeur général du Centre d’excellence de GM Raw Materials. « GM a commencé par établir la production de cellules de batterie aux États-Unis. À partir de là, nous avons travaillé sur toute la chaîne d’approvisionnement des batteries, jusqu’à la récupération des matières premières. Nous établissons des niveaux plus élevés d’intégration verticale, stimulons les investissements accrus et aidons à créer des emplois partout en Amérique du Nord. »

Le président d’Ultium CAM JV, C.G Cha, a déclaré : « Notre projet a respecté l’échéancier grâce à nos excellents partenaires locaux de construction et d’ingénierie. Nous commencerons bientôt l’embauche et la formation d’employés permanents pour nos opérations, débutera en 2025. »