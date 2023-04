Ineos produira un VUS électrique à partir de 2026

Ce modèle sera similaire au Grenadier en termes d’apparence, mais pas sur le plan mécanique.

Le premier modèle de l’entreprise est un successeur spirituel à l’ancien Land Rover Defender.

Peu de détails sont connus en ce moment, mais le 4×4 électrique devrait avoir environ 400 kilomètres d’autonomie.

Ineos, fabricant du robuste VUS Grenadier, a annoncé qu’il lancerait un modèle de 4×4 entièrement électrique en 2026.

Peu de détails sont connus pour l’instant sur ce modèle à venir, mais l’entreprise affirme qu’elle développera une nouvelle plateforme sur mesure uniquement pour ce modèle.

En outre, nous savons qu’Ineos vise une autonomie de 250 miles (400 kilomètres), mais il pourrait s’agir d’un chiffre WLTP, ce qui signifie que l’autonomie réelle pourrait être inférieure.

Pour l’instant, le petit constructeur ne propose que le Grenadier, un tout-terrain conçu et commercialisé comme le successeur spirituel du Land Rover Defender original, dont la production a été arrêtée début 2016.

Par rapport à lui, le nouveau modèle sera plus petit et plus axé sur la conduite en ville, mais toujours assez robuste pour offrir des « capacités tout-terrain de classe mondiale », selon Ineos.

En termes d’apparence, le PDG de l’entreprise affirme que le prochain VÉ ressemblera au « petit frère du Grenadier », ce qui signifie que les lignes familières du modèle actuel, inspirées de Land Rover, seront probablement transposées à ce nouveau VUS.

Comme pour le modèle actuel, l’assemblage du VÉ sera effectué par Magna dans son usine de Graz, en Autriche.

Cela permet à Ineos de commercialiser ses modèles sans avoir à construire sa propre usine, à embaucher des travailleurs et à gérer la chaîne de production.

Le constructeur automobile n’est pas le seul à privilégier ce modèle commercial puisque Fisker travaille également avec Magna à la production du VUS électrique Ocean.

En outre, l’emplacement des installations de Magna près de la montagne Schöckl constitue un terrain d’essai idéal pour le développement du Grenadier et du futur véhicule électrique.

Bien qu’Ineos soit encore un constructeur automobile très jeune, il aurait déjà prévu un troisième modèle, qui pourrait être une version plus luxueuse de l’actuel Grenadier.

Source : Motor1.com