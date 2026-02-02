Hyundai rappelle 612 566 Palisade en raison d’un problème de coussins gonflables

Hyundai doit rappeler 612 566 VUS Palisade en raison d’un problème avec les coussins gonflables. Concrètement, comme le rapporte Transports Canada, « sur certains véhicules, les rideaux gonflables latéraux pourraient ne pas se gonfler adéquatement pour les occupants de la troisième rangée en cas d’accident. »

Aux États-Unis, ce sont 568 576 modèles qui sont rappelés.

Le nombre de véhicules concernés au Canada est de 43 990.

Le problème touche tous les millésimes de la première génération, soit de 2020 à 2025.

C’est la deuxième fois depuis septembre dernier que Hyundai doit rappeler tous les Palisade des années 2020 à 2025. Il y a six mois, c’était en raison d’un ennui avec les ceintures de sécurité.

Selon les documents de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), Hyundai a été informé qu’une version 2025 du modèle n’avait pas réussi à sécuriser suffisamment un mannequin installé à la troisième rangée lors d’un test de collision de routine. Ledit mannequin a en fait dépassé les limites de mouvement acceptées lors de ce test.

Hyundai et la NHTSA ont alors procédé à plusieurs autres simulations (entre avril et décembre 2025) pour en arriver à la conclusion que les rideaux gonflables de la troisième rangée ne fonctionnaient pas bien.

Sur son site, Transports Canada parle d’un gonflement inadéquat.

La compagnie travaille au développement d’une solution qui va permettre la réparation des coussins gonflables latéraux de la troisième rangée. Une fois que celle-ci pourra être réalisée, Hyundai va contacter les propriétaires par écrit pour leur indiquer la marche à suivre. Les travaux seront bien sûr effectués sans frais pour les propriétaires.

En attendant qu’une solution soit trouvée, il est recommandé d’éviter d’utiliser la troisième rangée autant que possible.