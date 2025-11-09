Essai routier du Hyundai Palisade 2026 : Et si le meilleur VUS familial intermédiaire était aussi le plus laid?

Le tout nouveau Hyundai Palisade 2026 ne remportera aucun concours de beauté, mais il triomphe sur presque tous les autres plans.

Le Palisade 2026 redessiné de Hyundai offre une valeur et un raffinement inégalés, malgré un design discutable.

La version XRT Pro combine allure robuste, grand confort et excellent équipement pour moins de 61 000 $.

Le moteur V6 le retient un peu; une offre hybride plus large en ferait un ensemble complet.

Je vais l’admettre d’emblée : j’ai perdu la bataille. Pendant des années, j’ai refusé de croire que Hyundai et Kia pouvaient produire des véhicules dignes d’éloges au-delà de leur rapport qualité-prix. J’ai commencé ma carrière à une époque où leurs produits étaient bon marché, basiques et souvent marqués par des problèmes de fiabilité. Durant près de 27 ans à tester tous les modèles coréens vendus au Canada, j’ai presque toujours trouvé quelque chose à reprocher. Et pourtant, peu à peu, au fil des dernières années — quelque part entre le Kia EV9 que j’ai loué au début de 2025 et ce Hyundai Palisade 2026 — j’ai capitulé. La bataille est terminée. Ils ont gagné.

Cela ne veut pas dire que je trouve soudainement leurs designs attirants. Le nouveau Palisade est, pour rester poli, peu gracieux. Sa face avant est une dalle courbée de plastique si surstylisée qu’elle me donne des sueurs froides rien qu’en pensant au coût d’une réparation. Un léger accrochage dans un stationnement et vous voilà probablement avec une facture à cinq chiffres. Mais voilà : rien de tout cela n’a d’importance. Sous son allure maladroite se cache l’un des VUS à trois rangées les plus complets, confortables et compétents de sa catégorie.

Le meilleur de sa catégorie

Le segment des VUS intermédiaires regorge de poids lourds — Toyota Highlander et Grand Highlander, Honda Pilot, Mazda CX-90, Ford Explorer, Jeep Grand Cherokee L, Dodge Durango et, bien sûr, le Kia Telluride. Pourtant, aucun ne fait mieux que le Palisade sur l’essentiel, sauf peut-être pour le style — c’est le cas du Kia. Le Hyundai maîtrise parfaitement les fondamentaux, et pour les familles qui magasinent dans cette catégorie, c’est ce qui compte.

Mon véhicule d’essai était un XRT Pro, une version qui tente d’ajouter une touche d’aventure à la gamme. C’est la moins laide du lot, habillée de la peinture mate Laiton terreux, d’accents foncés, de crochets de remorquage et de roues de 18 pouces qui lui donnent un semblant de crédibilité hors route. À près de 61 000 $, il est remarquablement bien équipé : sièges capitaine, sièges avant ventilés, audio Bose et différentiel arrière à glissement limité. Confortable, pratique et juste assez robuste pour suggérer que vous empruntez parfois des chemins de gravier — même si tout le monde sait que ce n’est pas le cas.

À bord : leçon de confort et de fonctionnalité

Là où Hyundai a complètement réussi son coup, c’est à l’intérieur. Dès qu’on y entre, tout le malaise extérieur disparaît. Les deux écrans de 12,3 pouces sont abrités sous une élégante visière sculptée qui apporte raffinement, clarté et présence, un détail que plusieurs constructeurs devraient imiter. Les matériaux sont agréables au toucher, les commandes intuitives et l’ergonomie irréprochable.

L’aménagement du rangement est brillant : grand compartiment inférieur pour les documents, tablette pour les lunettes, ports de recharge bien placés et recharge sans fil là où il faut. Même les porte-gobelets sont logiques. L’éclairage d’ambiance, les commandes de climatisation simples et le levier de vitesses monté sur la colonne complètent une expérience quasi luxueuse à prix raisonnable.

L’espace pour les passagers est un autre point fort. Les sièges capitaines du XRT s’inclinent et coulissent facilement, donnant un accès étonnamment aisé à la troisième rangée. Une fois à l’arrière, les adultes ne seront pas ravis, mais ne se plaindront pas non plus : il y a assez de dégagement pour les jambes et la tête — ce que tous les rivaux ne peuvent pas affirmer. Derrière cette troisième rangée, le Palisade offre 540 litres d’espace de chargement, extensibles à 1 310 litres avec la deuxième rangée rabattue.

Sur la route : capable, mais assoiffé

Le Palisade 2026 est propulsé par un V6 de 3,5 litres qui développe 287 chevaux et 260 lb-pi de couple. Suffisamment souple, mais pas particulièrement raffiné. Comparé aux six cylindres de Toyota ou Honda, il est un peu rugueux et hésitant. Au démarrage, la pédale d’accélérateur est nerveuse : le VUS bondit avant de retomber dans un léger creux. Le secret consiste à le garder en mode Sport ou à configurer le mode personnalisé pour rendre la réponse plus vive; autrement, il semble paresseux.

La consommation est le vrai problème. Hyundai annonce environ 12,7 L/100 km, mais mes essais réels tournaient plutôt autour de 16 L/100 km. C’est mauvais. Du genre « j’espère que vous aimez la bouffe des stations-service » mauvais. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai hâte d’essayer la version hybride, qui associe un moteur turbo de 2,5 litres à une assistance électrique. Elle offre plus de couple et plus d’efficacité. Hyundai n’a qu’à la rendre disponible sur toutes les versions du Palisade.

Cela dit, la boîte automatique à huit rapports mérite des éloges. Réactive, fluide et bien adaptée aux intentions du conducteur. La direction est bien calibrée, les freins sont solides et la tenue de route est correcte, même si la suspension du XRT Pro est un peu ferme. Habituellement, les véhicules dits « hors route » offrent plus de confort sur chaussée. Des roues plus grandes et plus lourdes avec des pneus à haut rendement sur les versions supérieures risquent d’aggraver le tout.

Verdict : je rends les armes — avec plaisir

Le Hyundai Palisade 2026 est laid. Inutile de le nier. Mais après une semaine à son volant, je ne peux que l’aimer. Il est exceptionnellement confortable, richement équipé, bien conçu et proposé à bon prix. C’est l’équivalent automobile d’une personne peu photogénique, mais au charme irrésistible.

Avant, je recommandais le Highlander ou le Pilot. Plus maintenant. Le Palisade a gagné sa place parmi les meilleurs, et pour la plupart des familles canadiennes, c’est un achat avisé. J’ai cessé de résister. Hyundai a cessé d’être un outsider depuis longtemps — il m’a simplement fallu plus de temps que les autres pour m’en rendre compte. Et si cela signifie admettre ma défaite, je l’accepte volontiers.