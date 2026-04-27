Hyundai prolonge la garantie de l’ICCU au Canada pendant que les propriétaires de Kia attendent

Les propriétaires de VÉ Kia aux prises avec le même problème attendent de voir si la couverture canadienne de garantie de l’ICCU s’appliquera à eux

Hyundai Canada prolonge la couverture de l’ICCU à 15 ans ou 290 000 km.

Les programmes allemands de Hyundai et Kia offrent une couverture de l’ICCU de 15 ans ou 300 000 km.

Les VÉ Kia au Canada demeurent couverts par les réparations prévues aux rappels de Transports Canada.

Hyundai Canada a prolongé la couverture de garantie du module de commande de charge intégré, ou ICCU, sur certains VÉ Hyundai et Genesis, ajoutant une protection pour un composant associé à des plaintes répétées de propriétaires, à des rappels et à des préoccupations liées à une perte de puissance. Le programme canadien couvre l’ICCU pendant 15 ans ou 290 000 km, selon la première éventualité, sans frais pour les clients admissibles.

La prolongation de garantie s’applique au Hyundai Ioniq 5 des années-modèles 2022 à 2024, au Hyundai Ioniq 6 des années-modèles 2023 à 2025, au Genesis GV60 des années-modèles 2023 à 2024, au Genesis Electrified GV70 des années-modèles 2023 à 2024 et au Genesis Electrified G80 des années-modèles 2023 à 2024. Les véhicules touchés font partie de l’architecture de véhicules électriques E-GMP de Hyundai Motor Group.

L’ICCU est un module de gestion de l’alimentation. Il soutient le système de batterie de 12 volts et est aussi lié aux fonctions de recharge des véhicules E-GMP. Lorsque le module est endommagé, la batterie de 12 volts peut cesser de se recharger correctement. Transports Canada affirme que cela peut déclencher des voyants d’avertissement, entraîner un fonctionnement à puissance réduite et, si la conduite se poursuit, causer une perte de puissance aux roues. La batterie peut également être trouvée à plat au moment de tenter de démarrer le VÉ.

Le rappel 2024-701 de Transports Canada remplace un rappel antérieur de Hyundai et exige que les concessionnaires mettent à jour le logiciel du véhicule, inspectent l’ICCU et remplacent son fusible au besoin. L’organisme de réglementation identifie la perte de puissance aux roues comme un risque d’accident.

La prolongation de garantie imite des mesures semblables prises par Hyundai et Kia dans certaines régions d’Europe. En Allemagne, Hyundai et Kia ont prolongé la couverture liée à l’ICCU à 15 ans ou 300 000 km pour certains véhicules E-GMP. Le programme de Hyundai Allemagne couvre les Ioniq 5 construites jusqu’en avril 2024 et les Ioniq 6 produites jusqu’en septembre 2024. La mesure de Kia Allemagne s’applique aux EV6 et EV6 GT pré-2025 admissibles construites avant le 15 juin 2024.

La position canadienne de Kia demeure distincte. Le rappel 2024-700 de Transports Canada couvre les Kia EV6 2022 à 2024 pour le même risque général lié à l’ICCU, en remplacement du rappel 2024-173. Le rappel canadien exige une mise à jour logicielle et, lorsque nécessaire, le remplacement de l’ICCU et du fusible. Une prolongation comparable de la garantie de l’ICCU à 15 ans par Kia Canada n’a pas été confirmée.

L’enjeu est important, puisque de nombreux propriétaires ont rapporté que leur véhicule avait dû être remorqué après une défaillance de l’ICCU, et la disponibilité des pièces a soulevé des préoccupations dans certains marchés.

Le Kia EV9 n’est mentionné dans aucun des textes sources, mais il serait erroné de l’écarter. L’auteur de cet article possède un EV9 2025 et a dû faire survolter son véhicule à une occasion en raison d’une batterie de 12 volts déchargée.

Source: RPM