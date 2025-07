Hyundai Canada fixe le prix du Palisade 2026 à partir de 53 699 $

Hyundai introduit des versions hybrides et hors route XRT PRO pour le Palisade 2026 actualisé

Prix de départ du Palisade 2026 fixé à 53 699 $ ; la version hybride débute à 60 499 $ au Canada.

La nouvelle version XRT PRO inclut des éléments tout-terrain, une garde au sol accrue et des capacités hors route.

Le groupe motopropulseur hybride vise une consommation de 7,0 L/100 km et plus de 900 km d’autonomie.

Hyundai Canada a dévoilé les prix de son tout nouveau Palisade 2026, un VUS à trois rangées remanié, offert à partir de 53 699 $ au pays dans sa version Preferred Trend, équipée d’un nouveau moteur V6 GDI de 3,5 litres. La gamme comprend désormais une variante hybride et une version orientée hors route, la plus dispendieuse étant l’Ultimate Calligraphy Hybride, à 65 699 $ avant transport (2 100 $) et frais.

Le Palisade 2026 propose deux nouveaux groupes motopropulseurs. Le moteur V6 de 3,5 litres développe 287 chevaux et 260 lb-pi de couple, jumelé à une boîte automatique à huit rapports et à un rouage intégral HTRAC de série. Une motorisation hybride turbocompressée de 2,5 litres est aussi offerte, avec une puissance combinée de 329 chevaux et un couple de 339 lb-pi. Hyundai estime sa consommation à 7,0 L/100 km, avec une autonomie projetée de plus de 900 kilomètres.

La capacité de remorquage varie selon la motorisation : jusqu’à 5 000 lb pour le V6 et environ 4 000 lb pour la version hybride. Tous les modèles disposent d’un rouage intégral de série.

Une nouvelle version XRT PRO fait aussi son apparition dans la gamme Palisade, offerte à partir de 57 799 $. Il s’agit du tout premier véhicule Hyundai à arborer l’écusson XRT PRO, soulignant une capacité accrue en conduite hors route. Les ajouts comprennent un différentiel arrière autobloquant électronique, une garde au sol de 8,4 pouces, des angles d’approche et de départ améliorés ainsi que des pneus tout-terrain. Des éléments visuels distinctifs comme les crochets de remorquage orange, les garnitures extérieures noir mat et des jantes foncées exclusives complètent l’ensemble.

Côté design, le Palisade 2026 reçoit une nouvelle calandre élargie avec volets actifs, une façade redessinée avec feux de jour à DEL verticaux et une silhouette plus robuste grâce à un empattement allongé et un porte-à-faux avant raccourci. Le tout affiche un coefficient de traînée de seulement 0,31.

L’intérieur profite d’un empattement plus long et d’une carrosserie allongée, bonifiant l’espace pour les passagers et le chargement. De série, on retrouve deux écrans numériques de 12,3 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un chargeur sans fil de 15 watts, et en option, un système audio Bose à 14 haut-parleurs. Pour le confort, des sièges de Relaxation avec repose-jambes déployables sont offerts aux première et deuxième rangées, en plus de sièges chauffants disponibles à la troisième rangée.