Hyundai Palisade 2026 : écolo ou pas?

Le Hyundai Palisade 2026 introduit la deuxième génération du modèle avec un design distinctif, un habitacle remanié et une nouvelle motorisation hybride. Toutefois, son impact sur le marché ne sera peut-être pas aussi grand que la première génération.

En 2019, votre humble serviteur a conduit le tout nouveau Palisade 2020 et le multisegment a attiré pas mal d’attention. Des gens tournaient autour du véhicule dans le stationnement de l’épicerie, commentant son apparence et, encore une fois, à quel point la marque a pris du galon depuis ses premiers pas au Canada dans les années 80. Le Hyundai Palisade 2026 n’a pas attiré des foules, comme ce fût le cas avec le modèle 2020.

Pourtant, le nouveau Palisade n’est pas banal. Il attire encore le regard, et concernant sa place sur le marché, la marque a déjà vendu des utilitaires intermédiaires à trois rangées auparavant, donc le Veracruz et le Santa Fe XL. Les consommateurs ne sont possiblement et tout simplement plus surpris de voir ce que Hyundai est capable de faire, qu’elle peut affronter n’importe quelle autre marque dans n’importe quel autre segment.

En parlant des autres marques, le Palisade rivalise avec le Buick Enclave, le Chevrolet Traverse, le Dodge Durango, le Ford Explorer, le GMC Acadia, le Honda Pilot, le Jeep Grand Cherokee L, le Kia Telluride, le Mazda CX-90, le Nissan Pathfinder, le Toyota Highlander, le Toyota Grand Highlander ainsi que le Volkswagen Atlas. On peut aussi inclure le Kia EV9 100 % électrique.

Pour le millésime 2026 au Canada, le Palisade est offert en déclinaisons Preferred Trend, XRT Pro, Luxury et Ultimate Calligraphy, et deux d’entre elles peuvent être équipées d’une motorisation hybride. Notre XRT Pro à l’essai, une nouveauté cette année, propose une apparence plus robuste et sinistre avec des jantes en alliage bicolores de 18 pouces entourées de pneus tout-terrain, une calandre et des pare-chocs uniques ainsi que des crochets de remorquage rouge, de même qu’une garde au sol relevée et un différentiel arrière électronique à glissement limité. Bien que ses capacités hors route ne soient pas significativement améliorées par rapport à celles des autres variantes, son style monochrome risque d’être plus attirant pour ceux trouvant la version Ultimate Calligraphy trop clinquante avec ses garnitures argentées.

Côté dimensions, le Hyundai Palisade 2026 a grandi un peu par rapport à la première génération. Il repose sur un empattement allongé (2 969 mm contre 2 900) tout en étant plus long, alors que sa largeur et sa hauteur sont demeurées similaires. Selon le constructeur, l’habitacle est un peu plus spacieux dans toutes ses mesures, et on y retrouve toujours de la place pour huit passagers (Preferred Trend et Luxury) ou sept en optant pour les sièges capitaine dans la deuxième rangée (toutes les déclinaisons sauf Preferred Trend).

Le Palisade est drôlement polyvalent, avec un dégagement pour les jambes supérieur à la moyenne dans la deuxième rangée, et suffisamment d’espace pour des adultes dans la troisième rangée — surtout si les occupants dans la rangée médiane veuillent bien avancer leurs assises. Quant à l’espace de chargement, seuls les multisegments de GM (Enclave, Traverse, Acadia), le Pilot et l’Atlas sont significativement plus volumineux.

On apprécie également la qualité de finition, tout aussi impressionnant qu’avant. Le design nous semble plus utilitaire qu’avant, mais plus fonctionnel avec davantage d’espaces de rangement. De plus, on a noté une diminution du bruit de roulement, permettant des conversations plus faciles entre les passagers avant et arrière. Le confort de roulement est également à souligner, du moins, dans le cas de la version XRT Pro chaussée de roues de 18 pouces et de pneus à flancs plus larges. En contrepartie, on n’est pas des adeptes du panneau de contrôle tactile pour régler la climatisation. Ses boutons sont trop petits et difficiles à utiliser avec des gants.

Sous le capot, le Palisade propose une fois un moteur à six cylindres, devenant une rareté dans le segment des utilitaires intermédiaires à trois rangées. Le nouveau V6 de 3,5 L développe 287 chevaux et un couple de 260 livres-pied, en baisse de quelques étalons par rapport au bloc de 3,8 L dans la génération sortante. Il est connecté à une boîte automatique à huit rapports, et le rouage intégral figure de série au Canada. On aime bien la sonorité du moteur V6, et sa puissance, bien sûr, mais la plupart des rivaux du Hyundai consomment moins.

Cependant, cette année, on a aussi droit à un quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres, épaulé par deux moteurs électriques, une batterie de 1,65 kWh et une boîte à six rapports. La puissance totale s’élève à 329 chevaux et le couple à 339 livres-pied, avec un rouage intégral.

Certains systèmes d’arrêt-redémarrage automatique sont doux et leur fonctionnement est sans histoire. Ce n’est pas le cas de celui du Palisade. Le délai pour redémarrer le moteur est trop long dans certaines situations de conduite, au point où l’on se résigne à désactiver le système. Tant qu’à se plaindre, mentionnons le levier à bascule de la boîte de vitesses, pas très intuitif. On le tourne dans le sens des aiguilles d’une montre pour avancer, dans le sens contraire pour reculer. Ou est-ce l’inverse? Assumons que les propriétaires s’y habitueront au fil du temps.

La capacité de remorquage est évaluée à 748 kilogrammes ou 1 650 livres sans des freins de remorque. Avec ces derniers, le Palisade non hybride peut tirer jusqu’à 2 268 kg ou 5 000 livres, alors que les variantes hybrides peuvent tracter jusqu’à 1 814 kg ou 4 000 livres.

Voici les cotes de consommation :

Motorisation Ville/route/mixte L/100 km V6 3,5 L 13,4 / 10,0 / 11,9 V6 3,5 L (XRT Pro) 14,3 / 10,6 / 12,7 L4 turbo 2,5L hybride 8,3 / 7,9 / 8,1

Étonnamment, le Hyundai Palisade 2026 muni du moteur V6 est moins économique que le modèle de l’an dernier, qui affichait une cote mixte de 11,1 L/100 km. La XRT Pro, moins aérodynamique avec sa suspension relevée ainsi que ses pneus tout-terrain, est encore pire. Lors de notre essai hivernal à bord du XRT Pro, incluant un voyage aller-retour de Montréal au New Hampshire, nous avons observé une moyenne de 11,5 L/100 km. La motorisation hybride est plus puissante que celle du Highlander, mais s’avère un peu plus énergivore.

L’équipement de série comprend les jantes en alliage de 20 pouces, la suspension arrière autonivelante, les gicleurs de lave-glace chauffés, les longerons de toit, le hayon électrique à mains libres, le toit ouvrant, la clé intelligente, le climatiseur automatique à trois zones, la sellerie en similicuir, les sièges chauffants dans les deux premières rangées, le siège du conducteur à huit réglages électriques, le volant chauffant, l’instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur, la chaîne audio à huit haut-parleurs, le système multimédia à écran tactile de 12,3 pouces, sept ports USB-C répartis à travers l’habitacle, Apple CarPlay/Android Auto sans fil, la recharge de téléphones par induction ainsi qu’une suite complète de systèmes de sécurité avancés.

La version XRT Pro obtient les caractéristiques exclusives énumérées plus tôt, en plus d’un attelage de remorque, de rétroviseurs à rabattage électrique, d’un sonar de stationnement latéral, du freinage autonome en marche arrière, d’un moniteur des angles morts avec affichage dans l’écran du conducteur, d’un éclairage d’ambiance, HomeLink, d’une chaîne Bose à 14 haut-parleurs, d’un siège du conducteur à 12 réglages électriques avec mémoire de position et des sièges avant ventilés.

La version Luxury bénéficie de sièges en cuir et d’un siège du passager avant à huit réglages électriques, alors que l’Ultimate Calligraphy propose des roues 21 pouces, d’un deuxième toit vitré au-dessus de la rangée médiane, d’une assistance active au stationnement, d’une assistance à la conduite sur l’autoroute, d’un rétroviseur intérieur à caméra arrière, d’essuie-glaces à capteur de pluie, d’une caméra dans le pare-brise, d’un affichage à tête haute, de sièges en cuir nappa, d’un plafonnier en similisuède, d’un siège du conducteur à fonctions ergonomiques, de sièges capitaine ventilés à la deuxième rangée ainsi que des sièges de troisième rangée chauffants et à rabattage électrique.

Au Canada, le Hyundai Palisade 2026 se détaille entre 56 698 $ et 70 198 $, comprenant les frais de transport et de préparation de 2 100 $, la taxe sur le climatiseur de 100 $ et les frais de concessionnaire de 799 $. La Palisade affiche un bon rapport prix-équipement, y comprend la déclinaison de base munie de sièges chauffants avant et arrière, d’un volant chauffant, d’un toit ouvrant, d’un hayon électrique et bien plus.

Le nouveau Palisade est un peu plus gros et spacieux, une motorisation hybride est disponible pour ceux priorisant l’économie de carburant, et l’habitacle semble mieux insonorisé contre les bruits de la route et de la suspension. À prix très concurrentiel.

Le multisegment à trois rangées de Hyundai est-il plus joli, ou aussi joli qu’avant? Son habitacle est-il moins luxueux? Le moteur V6 ne devrait-il pas être moins énergivore? Voilà les questions que l’on se pose, et que les propriétaires actuels se posent peut-être aussi, si jamais ils regardent pour un véhicule neuf. Aucune de ces interrogations ne représente un défaut majeur, mais tout dépend de nos goûts, nos besoins et notre budget. En somme, le Palisade 2026 est aussi impressionnant que la première génération, mais ne l’est pas davantage.

Pour l’aspect écolo, il faudra nécessairement choisir la motorisation hybride, même si elle n’est pas aussi efficiente que celles de ses rivaux chez Toyota.

Hyundai Palisade 2026 1 de 30