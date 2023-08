Hyundai Kona 2024 : 5 réponses à vos questions

Hyundai présente les toutes nouvelles versions 2024 des modèles Kona : Electric, Limited et N Line présentent des caractéristiques avancées et une gamme de groupes motopropulseurs pour répondre aux diverses préférences des clients.

Le Kona Electric offre une batterie à longue autonomie de 64,8 kWh avec une autonomie estimée à 416 kilomètres et des caractéristiques uniques spécifiques aux véhicules électriques.

La variante N Line est dotée d’éléments de design sportifs, d’un moteur turbo de 1,6 litre et d’une apparence agressive.

1. Combien coûtera le Kona 2024 et quand sera-t-il disponible ?

Le Hyundai Kona 2024 sera proposé à partir d’un peu moins de 26 000 $ au Canada et devrait être disponible chez les concessionnaires à partir de cet été.

2. Quelles sont les caractéristiques et spécifications uniques de la variante N Line par rapport aux autres modèles Kona ?

La variante N Line du Hyundai Kona 2024 est dotée d’éléments de design sportifs, tels que des jantes en alliage N Line de 19 pouces, un aileron arrière N Line et des embouts d’échappement à double sortie. Il est propulsé par un moteur turbo de 1,6 L développant 190 chevaux et 195 lb-pi de couple, et il est équipé de série de la transmission intégrale.

3. Quelles sont certaines des caractéristiques spécifiques disponibles sur le modèle 2024 Hyundai Kona Electric ?

Le Kona Electric 2024 est équipé de plusieurs caractéristiques spécifiques aux véhicules électriques, notamment la capacité Vehicle-to-Load (V2L), permettant aux utilisateurs d’alimenter des appareils ou de charger des équipements électriques à l’aide du chargeur embarqué bidirectionnel. Il propose également le mode de conduite i-PEDAL, qui permet d’accélérer, de décélérer et de s’arrêter en utilisant uniquement la pédale d’accélérateur.

4. Quelles sont les améliorations apportées à l’intérieur et à la technologie?

Le Hyundai Kona 2024 présente un intérieur plus spacieux que son prédécesseur, avec un agencement ergonomique, offrant un espace polyvalent et confortable pour le conducteur et les passagers. Il comprend deux écrans panoramiques de 12,3 pouces, Digital Key 2 Touch, des mises à jour logicielles OTA (Over-the-Air) et le système d’infodivertissement Hyundai de nouvelle génération, améliorant la connectivité et la commodité pour une expérience de conduite sûre et connectée.

5. Quelle est l’autonomie estimée et le temps de charge du Kona Electric avec la batterie de 64,8 kWh ?

Le Hyundai Kona Electric 2024, équipé de la batterie de 64,8 kWh, offre une autonomie estimée à 417 kilomètres selon les tests préliminaires internes de Hyundai. Le système de batterie devrait se recharger de 10 % à 80 % en 43 minutes grâce à la capacité de charge rapide de 400 V disponible, ce qui est pratique pour les longs trajets et réduit les temps d’arrêt de la charge.