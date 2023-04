Les Hyundai Kona EV et N Line 2024 présentés au Salon international de l’auto de New York

Les nouveaux Hyundai Kona EV et N Line 2024 ont été officiellement dévoilés au public nord-américain lors du Salon international de l’auto de New York

Le nouveau Hyundai Kona EV 2024 offrira 418 km d’autonomie

Le nouveau Kona a d’abord été conçu comme un véhicule électrique

Le Hyundai Kona 2024 arrivera cet été tandis que le modèle Kona électrique arrivera l’année prochaine.

La deuxième génération du Hyundai Kona 2024 a été lancée sur le marché nord-américain aujourd’hui au Salon international de l’auto de New York. Conçu avant tout comme un véhicule électrique, le Kona 2024 apporte un large éventail d’améliorations intérieures et technologiques tout en s’appuyant sur un tout nouveau design extérieur.

Deux moteurs à essence et un moteur électrique

Le Hyundai Kona 2024 sera proposé en plusieurs versions comme le modèle actuel. La gamme de motorisations est assez similaire avec un moteur quatre cylindres de 2,0 litres en entrée de gamme qui délivre 147 chevaux et 132 lb-pi de couple. La version haut de gamme N Line reçoit un quatre cylindres turbo de 1,6 litre plus puissant, qui développe 190 chevaux et 195 lb-pi de couple à seulement 1 700 tr/min.

Quant au Hyundai Kona EV 2024, il est doté d’une batterie de 64,8 kWh et d’un moteur électrique monté à l’avant qui délivre 201 chevaux et 188 livres-pieds de couple. Selon Hyundai, l’autonomie totale atteindra 418 kilomètres, comme pour le modèle actuel. La batterie peut être rechargée de 10 % à 80 % en 43 minutes grâce à l’architecture 400 volts du modèle.

Plus de caractéristiques pour le Hyundai Kona EV 2024

Bien que le groupe motopropulseur soit resté à peu près le même que celui de l’actuel Kona EV, le Hyundai Kona électrifié ajoute un large éventail de fonctionnalités spécifiques, notamment la recharge externe à 1,7 kW, le mode de conduite i-PEDAL à une pédale et un système de freinage régénératif intelligent qui peut ajuster le niveau de régénération en fonction des conditions de circulation.

Le système de recharge externe V2L (Vehicle-to-Load) permet aux propriétaires d’utiliser leur Kona pour recharger de petits appareils ou du matériel de camping à l’aide de la batterie du véhciule. Le système de conduite à une pédale permet aux utilisateurs de contrôler les accélérations et les freinages en utilisant uniquement la pédale d’accélérateur.

Un intérieur plus spécieux pour le Hyundai Kona 2024

À l’intérieur, le Hyundai Kona 2024 sera plus spacieux que la génération actuelle. Il y a un total de 723 litres d’espace de chargement derrière les sièges arrière, avec 27 litres supplémentaires offerts à l’avant sur les modèles électriques. La capacité de chargement totale atteint 1 803 litres lorsque vous abaissez les sièges arrière, soit nettement plus que les 1 297 litres de la génération actuelle.

L’aménagement intérieur a également été amélioré pour une meilleure polyvalence, en commençant par les sièges avant qui sont 30 % plus minces pour offrir plus d’espace aux jambes des passagers arrière. De plus, la deuxième rangée est équipée de la banquette sans courbure de Hyundai, qui supprime la bosse centrale pour offrir une assise plus confortable aux passagers arrière. Dans l’ensemble, le Hyundai Kona est plus long de 145 mm que le modèle précédent et offre un empattement de 2 600 mm, soit une augmentation de 60 mm.

Le tableau de bord a également été redessiné, avec deux écrans de 12,3 pouces pour le combiné d’instruments et le système d’infodivertissement dans les versions haut de gamme. L’écran central de 12,3 pouces est de série sur toute la gamme, les modèles d’entrée de gamme étant équipés d’un écran numérique plus petit de 4,5 pouces intégré au tableau de bord. Le système d’infodivertissement offrira des mises à jour logicielles en direct et Hyundai proposera le système Digital Key 2, qui permet d’entrer et de sortir du véhicule ainsi que de démarrer le moteur à l’aide d’un téléphone mobile.

À l’extérieur, le Kona présente un design distinct qui distingue immédiatement la nouvelle génération du modèle précédent. Les modèles électriques seront dotés d’une barre lumineuse horizontale pixellisée et de graphismes en pixels qui rapprochent le nouveau Kona EV des Ioniq 5 et Ioniq 6, du moins visuellement. Un coefficient de traînée de seulement 0,27 améliorera l’efficacité électrique et le nouveau Kona EV reçoit également des volets de calandre actifs pour améliorer encore l’aérodynamisme.

Qu’il soit électrique ou à essence, le Hyundai Kona 2024 apporte des améliorations significatives en termes de polyvalence, de raffinement intérieur et de technologie. Les groupes motopropulseurs, en revanche, restent les mêmes. Il ne fait aucun doute que les consommateurs apprécieront la polyvalence et les améliorations technologiques du Kona nouvelle génération, mais Hyundai aurait pu bonifier quelque peu la puissance sous le capot.

Quant au Hyundai Kona EV 2024 entièrement électrique, il continuera à offrir plus d’autonomie que la grande majorité de ses concurrents et, bien qu’il ne dispose pas de la capacité de recharge avancée de 800 volts des Ioniq 5 ou Ioniq 6, il devrait rester l’un des véhicules électriques les plus populaires sur le marché lorsqu’il arrivera l’année prochaine.