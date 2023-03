Essai routier Kia Niro EV 2023 : L’offre en VE de Kia est très forte

Points forts du Kia Niro EV 2023

– Le style actualisé du Niro lui donne de la personnalité.

– Étonnamment amusant à conduire.

– La batterie standard offre une autonomie estimée à 407 km.

Points faibles du Kia Niro EV 2023

– Le prix de base de 47 883 $ est élevé.

– La version Premium + à 50 883 $ offre des caractéristiques importantes comme la thermopompe, qui devrait être incluse dans la voiture de base.

– La porte du port de charge ne devrait pas être montées à l’avant.

Écoutez, si vous voulez acheter un nouveau véhicule électrique, c’est vraiment simple, magasiner d’abord chez Hyundai et Kia. Pour l’instant, ce sont elles qui offrent la gamme et la variété la plus large. En fait, contrairement à presque tous les autres constructeurs automobiles, ils vendent déjà des produits qui se chevauchent en termes de prix. Le Kia Niro EV se trouve sur cette barrière qui comble le fossé étroit entre le Soul EV et l’EV6.

Et c’est peut-être là le principal obstacle à la gloire du tout nouveau Niro 2023. Coincé entre la Soul EV et l’EV6 en termes de prix et de contenu, les cartes de visite du Niro sont son design de crossover semi-conventionnel et son expérience de conduite agréable. Les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas en acquérir un se résument à l’emplacement de la porte avant du port de charge si vous vivez dans un endroit où la neige est fréquente, et pour 50 000 $, l’EV6 est un véhicule bien plus moderne et spécial.

Premium

Pour 47 883 $, le Kia Niro EV Premium 2023 comprend une collection décente de caractéristiques. Il est notamment équipé de deux écrans de 10,25 pouces, d’Apple CarPlay, d’Android Auto, de Kia Connect et de bien d’autres fonctionnalités. La plupart des acheteurs de ce véhicule électrique devraient opter pour la version Premium +, d’une valeur de 50 883 $. Il ajoute la pompe à chaleur, le hayon électrique, le volant chauffant et quelques autres éléments.

Le modèle Limited testé, à 55 883 $, n’est rien de plus qu’un exercice visant à ajouter du poids à ce véhicule électrique autrement léger. Si vous devez avoir les lames latérales, elles ne sont offertes que dans cette version. Entre vous et moi, elles sont partiellement intéressantes, mais une fois de plus, elles ne valent pas l’investissement.

Un moteur, une batterie

Toutes les versions du Niro EV sont équipées d’une batterie de même taille et d’un moteur électrique monté à l’avant, contrairement au Soul EV. La batterie de 64,8 kWh de ce dernier alimente le moteur de 201 ch et 188 lb-pi de couple. Bien que la puissance soit modeste, le Niro, relativement léger avec ses 3 800 livres, se déplace avec vivacité. Le temps de sprint de 0 à 100 km/h est évalué à 7,1 secondes, alors ajoutez 0,3 seconde de plus pour atteindre 100 km/h.

La brillance du Niro réside également dans sa qualité de roulement. En raison de son poids à vide raisonnable, la petite Kia électrique se laisse piloter et est presque divertissante. Son châssis est suffisamment réactif pour répondre intelligemment aux sollicitations de la direction — sérieusement, la personnalité du VE surpasse son apparence.

Sa batterie de 64,8 kWh lui permettra, selon Kia, d’atteindre une autonomie de 407 km. Le temps que j’ai passé avec le Niro EV a révélé une autonomie maximale indiquée de 345 km avec une charge complète. Les conditions étaient fraîches, autour de 0 degré Celsius, et avec peu ou pas de chutes de neige. Cette baisse d’environ 15 % de l’autonomie indiquée est extrêmement acceptable, car des baisses de 30 % ne sont pas rares. La recharge de la batterie est facile à la maison. Avec le chargeur embarqué de 11 kW inclus et un chargeur de niveau 2, il suffit d’environ six heures pour faire le plein. Sur un chargeur rapide CC de niveau 3, à 100 kW, 45 minutes suffisent pour atteindre environ 80 %. Comme tous les VE de Kia, le véhicule offre quatre modes de régénération des freins, y compris la conduite sur une seule pédale.

Plus belle

Ce qui a nui au plein potentiel du Kia Niro de première génération, je pense, c’est son manque de, hum, style. Il était ennuyeux, presque sans vie. Le tout nouveau Niro est beaucoup plus attrayant et, heureusement, malgré ses phares positionnés aux extrémités absolues du bouclier avant, il est épargné des bizarres fétiches de design du poisson-chat que l’on voit sur le Sportage, par exemple.

Quelle que soit la finition, des roues raisonnables de 17 pouces sont de série, tout comme les feux de position, de jour et arrière à D.E.L.. Le seul problème avec les versions est que, si vous voulez de la couleur, insistez sur un Premium + ou plus.

Un intérieur étonnamment bien conçu

Kia investit beaucoup dans les détails et le Niro n’est pas différent. La configuration de l’habitacle renferme une série de commandes que l’on retrouve déjà dans la plupart de ses véhicules récents. Plus précisément, le panneau de commande HVAC/audio commutable et la disposition de la console centrale. Le principal détail ici est que l’écran tactile de 10,25 pouces est fixé à la courbe du tableau de bord. À première vue, cela ne semble pas être un gros problème, mais cette décision témoigne d’une incroyable capacité de conception.

Le tableau de bord est incliné et incurvé, et il tombe en cascade dans les portières. Cette même « chute de plastique » descend le long des panneaux de porte et incorpore les commandes des lève-vitres électriques et les poignées de porte — je suis époustouflé. Une chose m’a cependant choqué : l’eau a réussi à s’infiltrer dans l’habitacle par la porte côté conducteur à au moins deux reprises.

Kia Niro EV

Franchement, j’ai vraiment apprécié de le conduire. Il m’a laissé une impression positive plus profonde que le Soul EV, peut-être parce que je m’attendais à m’ennuyer, et ce ne fut pas le cas. Entre elle et la Soul EV, j’opterais pour la Niro, car elle ne sera pas aussi courante. À près de 50 000 $, je me contenterais d’une EV6. Mais, l’histoire de l’infiltration d’eau m’a fait penser une fois de plus à la qualité de construction et à la durabilité…

Dans le segment immédiat du Niro, nous avons la Nissan LEAF, la Chevrolet Bolt, la Hyundai Kona et la Soul. Pour l’instant, je choisirais plutôt celle qui est disponible.